ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Apple: iPad Mini 7, ກ່ອງສາກ USB-C, ແລະ ອັບເກຣດກ້ອງ iPhone 15

ໃນຂ່າວລືຂອງ Apple ໃນມື້ນີ້, ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບ iPad mini 7 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods, ແລະການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ iPhone 15 ຮຸ່ນ.
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ iPad mini 7, ຂ່າວລືທີ່ແນະນໍາວ່າມັນສາມາດຖືກເປີດເຜີຍໃນເວລາຕໍ່ມາ, ອາດຈະເປັນການເປີດເຜີຍຂອງ Apple. ຈຸດສຸມເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນຈຸດພິເສດແທນທີ່ຈະເປັນການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນ. ຂະຫນາດກະທັດລັດຂອງ iPad mini ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນມືຖືທີ່ດີ, ສະນັ້ນ gamers ຫວັງວ່າສໍາລັບການປະກາດເກມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ.
ກ້າວໄປສູ່ອຸປະກອນເສີມ, ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods. ອັນນີ້ຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມຍິນດີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສາຍ USB-C ຫຼາຍສາຍແຕ່ບໍ່ສາມາດສາກ AirPods ກັບພວກມັນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄາດວ່າກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ຈະບໍ່ມີລາຄາຖືກ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຮັບຮອງເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ໃນໄລຍະ iPhone 15. ນີ້ຫມາຍເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງພອດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ສາຍ USB-C ສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນ. ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພື້ນຖານ, ເປັນໂທລະສັບ Android ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ USB-C ສໍາລັບປີ, ມັນສອດຄ່ອງກັບ Apple ກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ.
ການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ iPhone 15 ຮຸ່ນລວມມີການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບຄອມພິວເຕີ້ແລະການນໍາກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ທີ່ມີການຊູມ optical 6x ໃນ iPhone 15 Pro Max. ການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບແບບຄອມພີວເຕີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຮູບພາບທີ່ດີກວ່າ, ຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນຈາກ Google ແລະ Samsung. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto ທີ່ມີການຊູມ optical 6x ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ແລະຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ Apple. iPad mini 7, ກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods, ແລະການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ iPhone 15 ຄາດວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple.
ນິຍາມ:
– USB-C: ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟ ແລະໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບພອດ Lightning.
– ຂໍ້ມູນສະເພາະ: ການປັບປຸງໃນສະເພາະຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຫຼືຄວາມສາມາດເກັບຮັກສາ.
– ການຖ່າຍຮູບຄອມພິວເຕີ: ການນໍາໃຊ້ວິທີການຊອບແວເພື່ອປັບປຸງແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- TechRadar
- Apple
- ຮູບພາບ Getty
– ອະນາຄົດ / Lance Ulanoff