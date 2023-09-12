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ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Apple: iPad Mini 7, ກ່ອງສາກ USB-C, ແລະ ອັບເກຣດກ້ອງ iPhone 15

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Apple: iPad Mini 7, ກ່ອງສາກ USB-C, ແລະ ອັບເກຣດກ້ອງ iPhone 15

ໃນຂ່າວລືຂອງ Apple ໃນມື້ນີ້, ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບ iPad mini 7 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods, ແລະການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ iPhone 15 ຮຸ່ນ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ iPad mini 7, ຂ່າວລືທີ່ແນະນໍາວ່າມັນສາມາດຖືກເປີດເຜີຍໃນເວລາຕໍ່ມາ, ອາດຈະເປັນການເປີດເຜີຍຂອງ Apple. ຈຸດສຸມເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນຈຸດພິເສດແທນທີ່ຈະເປັນການອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນ. ຂະຫນາດກະທັດລັດຂອງ iPad mini ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນມືຖືທີ່ດີ, ສະນັ້ນ gamers ຫວັງວ່າສໍາລັບການປະກາດເກມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ.

ກ້າວໄປສູ່ອຸປະກອນເສີມ, ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods. ອັນນີ້ຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມຍິນດີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສາຍ USB-C ຫຼາຍສາຍແຕ່ບໍ່ສາມາດສາກ AirPods ກັບພວກມັນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄາດວ່າກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ຈະບໍ່ມີລາຄາຖືກ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຮັບຮອງເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ໃນໄລຍະ iPhone 15. ນີ້ຫມາຍເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງພອດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ສາຍ USB-C ສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​, ເປັນ​ໂທລະ​ສັບ Android ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້ USB-C ສໍາ​ລັບ​ປີ​, ມັນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ Apple ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​.

ການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາລັບ iPhone 15 ຮຸ່ນລວມມີການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບຄອມພິວເຕີ້ແລະການນໍາກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ທີ່ມີການຊູມ optical 6x ໃນ iPhone 15 Pro Max. ການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບແບບຄອມພີວເຕີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຮູບພາບທີ່ດີກວ່າ, ຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນຈາກ Google ແລະ Samsung. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto ທີ່ມີການຊູມ optical 6x ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ແລະຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ Apple. iPad mini 7, ກໍລະນີສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods, ແລະການຍົກລະດັບກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນ iPhone 15 ຄາດວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple.

ນິຍາມ:
– USB-C: ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟ ແລະໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບພອດ Lightning.
– ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ເພາະ​: ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​, ເຊັ່ນ​: ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​, ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​, ຫຼື​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​.
– ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​: ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ຊອບ​ແວ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ໂທລະ​ສັບ​ສະ​ຫຼາດ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- TechRadar
- Apple
- ຮູບພາບ Getty
– ອະນາຄົດ / Lance Ulanoff

By Robert Andrew

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