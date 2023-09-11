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ວິທີການຕັ້ງ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ວິທີການຕັ້ງ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານ

ການເປີດຕົວຂອງ iPhone 15 lineup ໄດ້ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ eSIM. ດ້ວຍການສະຫຼັບໄປໃຊ້ eSIM, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ SIM card ຕົວຈິງໄດ້ຖືກລົບລ້າງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ SIM card ດິຈິຕອນໄດ້ຖືກຝັງໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນ.

ດັ່ງນັ້ນ, eSIM ແມ່ນຫຍັງ? ຊິມກາດຖືກໃຊ້ແບບດັ້ງເດີມເພື່ອລະບຸໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະໃນທາງກັບກັນ. ມັນບອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວ່າເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ໂທລະສັບໃດ ແລະໝາຍເລກໃດ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈະມອບໃຫ້ມືຖືຂອງເຈົ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, eSIM ແມ່ນລຸ້ນດິຈິຕອລຂອງຊິມກາດທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກມ ແລະ reprogrammed ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. iPhone 15 ສາມາດເກັບຮັກສາ eSIM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ເຖິງແປດອັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼືຜູ້ທີ່ມີສາຍທຸລະກິດຫຼາຍ.

ການຕັ້ງຄ່າ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານແມ່ນຂະບວນການທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ. ເມື່ອທ່ານສັ່ງຊື້ iPhone ຂອງທ່ານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປີດໃຊ້ iPhone ໃໝ່ ແລະຜ່ານຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ່ວນ, ທ່ານຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນ iPhone ຂອງທ່ານ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຫນ້າຈໍເພື່ອຕັ້ງຄ່າ eSIM ສໍາລັບບັນຊີຂອງທ່ານ.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ຮູບ​ແບບ iPhone ເກົ່າ​, ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ເອົາ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໂອນ​ຈາກ iPhone ອື່ນ​, ແລະ Apple ຈະ​ຈັດ​ການ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​. ປົກກະຕິແລ້ວຂະບວນການແມ່ນໄວ, ແຕ່ມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການຈະລາຈອນຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ.

ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຂ້າມ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເບີ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໂອນ​ເບີ​ແລະ eSIM ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ທີ່ iPhone 15. ເປີດ app ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ໄປ​ທີ່ Cellular, ແລະ​ເລືອກ Set Up Cellular. ປະຕິບັດຕາມການເຕືອນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຂະບວນການ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ປ່ຽນຈາກໂທລະສັບ Android ເປັນ iPhone 15, ຂະບວນການອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນໃຫ້ໂອນເບີໂທຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານເພື່ອຮ້ອງຂໍລະຫັດ QR ຫຼືເພື່ອຕັ້ງຄ່າການເປີດໃຊ້ eSIM ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕັ້ງຄ່າ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານແມ່ນຂະບວນການກົງໄປກົງມາທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງ eSIM ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Jason Cipriani/ZDNet
– Jason Hiner/ZDNet
– ເດືອນມິຖຸນາ Wan/ZDNet

By Robert Andrew

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