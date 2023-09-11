ວິທີການຕັ້ງ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານ

ການເປີດຕົວຂອງ iPhone 15 lineup ໄດ້ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ eSIM. ດ້ວຍການສະຫຼັບໄປໃຊ້ eSIM, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ SIM card ຕົວຈິງໄດ້ຖືກລົບລ້າງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ SIM card ດິຈິຕອນໄດ້ຖືກຝັງໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນ.
ດັ່ງນັ້ນ, eSIM ແມ່ນຫຍັງ? ຊິມກາດຖືກໃຊ້ແບບດັ້ງເດີມເພື່ອລະບຸໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະໃນທາງກັບກັນ. ມັນບອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວ່າເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ໂທລະສັບໃດ ແລະໝາຍເລກໃດ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈະມອບໃຫ້ມືຖືຂອງເຈົ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, eSIM ແມ່ນລຸ້ນດິຈິຕອລຂອງຊິມກາດທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກມ ແລະ reprogrammed ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. iPhone 15 ສາມາດເກັບຮັກສາ eSIM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ເຖິງແປດອັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼືຜູ້ທີ່ມີສາຍທຸລະກິດຫຼາຍ.
ການຕັ້ງຄ່າ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານແມ່ນຂະບວນການທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ. ເມື່ອທ່ານສັ່ງຊື້ iPhone ຂອງທ່ານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປີດໃຊ້ iPhone ໃໝ່ ແລະຜ່ານຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ່ວນ, ທ່ານຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນ iPhone ຂອງທ່ານ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຫນ້າຈໍເພື່ອຕັ້ງຄ່າ eSIM ສໍາລັບບັນຊີຂອງທ່ານ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງໂອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກຮູບແບບ iPhone ເກົ່າ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດເລືອກເອົາທາງເລືອກທີ່ຈະໂອນຈາກ iPhone ອື່ນ, ແລະ Apple ຈະຈັດການສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ປົກກະຕິແລ້ວຂະບວນການແມ່ນໄວ, ແຕ່ມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການຈະລາຈອນຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ.
ຖ້າເຈົ້າຂ້າມການຍົກຍ້າຍເບີໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າ, ທ່ານຍັງສາມາດໂອນເບີແລະ eSIM ຂອງທ່ານໄປທີ່ iPhone 15. ເປີດ app ການຕັ້ງຄ່າ, ໄປທີ່ Cellular, ແລະເລືອກ Set Up Cellular. ປະຕິບັດຕາມການເຕືອນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຂະບວນການ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ປ່ຽນຈາກໂທລະສັບ Android ເປັນ iPhone 15, ຂະບວນການອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການເຕືອນໃຫ້ໂອນເບີໂທຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານເພື່ອຮ້ອງຂໍລະຫັດ QR ຫຼືເພື່ອຕັ້ງຄ່າການເປີດໃຊ້ eSIM ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕັ້ງຄ່າ eSIM ໃນ iPhone 15 ຂອງທ່ານແມ່ນຂະບວນການກົງໄປກົງມາທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງ eSIM ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Jason Cipriani/ZDNet
– Jason Hiner/ZDNet
– ເດືອນມິຖຸນາ Wan/ZDNet