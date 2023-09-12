ມີຫຍັງໃໝ່ກັບ iOS 17

Apple ໄດ້ປະກາດວ່າການອັບເດດ iOS 17 ແລະ iPadOS 17 ຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ iPhone ແລະ iPad ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ກັນຍາ. iOS ລຸ້ນໃໝ່ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຜູ້ໃຊ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ iOS 17 ແມ່ນ "ໂປສເຕີຕິດຕໍ່." ຄຸນສົມບັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງໂປຣໄຟລ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າປາກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການພົວພັນກັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ອື່ນໆ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມຮູບພາບແລະປັບແຕ່ງຕົວພິມ, ສີຕົວອັກສອນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆເພື່ອສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ສໍາລັບການໂທສຽງ ແລະວິດີໂອ FaceTime, iOS 17 ແນະນໍາການຮອງຮັບຂໍ້ຄວາມສຽງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກຈາກຂໍ້ຄວາມໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໂທຫາໃຜຜູ້ຫນຶ່ງ, ແລະຜູ້ຮັບຍັງສາມາດອອກຈາກຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, FaceTime ຕອນນີ້ໃຫ້ປະຕິກິລິຍາ 3 ມິຕິ, ລວມທັງຫົວໃຈ, ປູມເປົ້າ, ບັ້ງໄຟດອກ, ເລເຊີ, ແລະຝົນ, ເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ມ່ວນ ແລະການໂຕ້ຕອບກັບການໂທວິດີໂອ.
AirDrop ຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນ iOS 17. ຄຸນສົມບັດ “NameDrop” ໃໝ່ເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ຫຼື Apple Watch ອື່ນໆງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການນຳເອົາອຸປະກອນມາໃກ້ກັນ. SharePlay ເປັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ວິດີໂອ, ເພງ, ແລະເກມໂດຍການຖືສອງ iPhones ຢູ່ໃກ້ໆ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງໃນ iOS 17 ແມ່ນ "StandBy." ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ວາງ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມແນວນອນຢູ່ເທິງເຄື່ອງສາກ, ມັນຈະສະແດງການໂຕ້ຕອບແບບກຳນົດເອງທີ່ມີວິດເຈັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍສຳລັບເວລາ, ປະຕິທິນ, ໂມງປຸກ, ແລະອື່ນໆອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, widgets ຫນ້າຈໍເຮືອນໃນປັດຈຸບັນມີການໂຕ້ຕອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ໃນ iPad, iPadOS 17 ໃຫ້ປະສົບການ Lock Screen ໃໝ່, ປັບປຸງເຄື່ອງມືແຕ້ມຮູບເມື່ອໃຊ້ Apple Pencil, ຮອງຮັບ webcams ພາຍນອກ ແລະ ການປັບປຸງອື່ນໆ.
ທັງ iOS 17 ແລະ iPadOS 17 ຈະມີໃຫ້ດາວໂຫຼດໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ. iOS 17 ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ iPhone XR ແລະລຸ້ນຫຼັງ, ໃນຂະນະທີ່ iPadOS 17 ຕ້ອງການ iPad ທີ່ມີຊິບ A10 Bionic ຫຼືໃໝ່ກວ່າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການອັບເດດ iOS 17 ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ມາໃຫ້ອຸປະກອນ Apple, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະໃຫ້ວິທີການໃໝ່ໆເພື່ອປັບແຕ່ງການໂຕ້ຕອບສ່ວນຕົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ບົດຄວາມທີ່ມາ] (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
– [iOS 17 ຄຸນນະສົມບັດ] (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
- [ຂໍ້ມູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້] (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)