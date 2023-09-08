Apple ໄດ້ອອກອັບເດດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນສຳລັບ iPhones ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ບໍ່ມີວັນໃນ iOS 16. ບັກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດຕິດຕັ້ງ spyware ຈາກໄລຍະໄກໃນອຸປະກອນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບໃດໆຈາກເຈົ້າຂອງ iPhone. ການຂູດຮີດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ spyware Citizen Lab, ຜູ້ທີ່ເຕືອນ Apple ໃນທັນທີ.
ການຂູດຮີດ Zero-click zero-day ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງ spyware Pegasus ທີ່ພັດທະນາໂດຍ NGO Group ໃສ່ iPhone ທີ່ເປັນຂອງພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນດີຊີ. Pegasus ເປັນ spyware ພັດທະນາໂດຍຜູ້ຮັບເຫມົາເອກະຊົນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງລັດຖະບານ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງ, ມັນຕິດເຊື້ອໂທລະສັບແລະສົ່ງກັບຄືນໄປບ່ອນປະເພດຕ່າງໆຂອງຂໍ້ມູນ, ລວມທັງຮູບພາບ, ຂໍ້ຄວາມ, ແລະການບັນທຶກສຽງ / ວິດີໂອ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຂູດຮີດນີ້, Apple ໄດ້ປ່ອຍ iOS 16.6.1, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງ iPhone ຕິດຕັ້ງມັນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງ spyware. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສະເໝີທີ່ກຸ່ມຕ່າງໆອາດຈະພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນການອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອນຳໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Citizen Lab ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່, ແຕ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ PassKit, ກອບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ Apple Pay ແລະ Wallet. ການຂູດຮີດໃຊ້ໄຟລ໌ແນບທີ່ມີຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານ iMessage. Citizen Lab ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການສົນທະນາລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ iOS ໄດ້ສ້າງຫົວຂໍ້ເລື້ອຍໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂູດຮີດຢ່າງຈິງຈັງກ່ອນທີ່ Apple ຈະຮູ້ເຖິງຂໍ້ບົກພ່ອງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, Apple ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຕອບສະຫນອງຄວາມປອດໄພຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຖືກເພີ່ມໃສ່ iPhone ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການ reboot.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Citizen Lab ແນະນໍາການເປີດໃຊ້ຮູບແບບ Lockdown ຂອງ Apple ເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດນີ້, ໂດຍສະເພາະຖ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍ spyware ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດ. ໂຫມດ Lockdown ສະຫນອງຊັ້ນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງ
- Apple
(ຫມາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນບົດຄວາມ fictional; ເນື້ອໃນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ)