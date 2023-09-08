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ອັບເດດຊອບແວ iPhone ຂອງທ່ານດຽວນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂການຂູດຮີດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ອັບເດດຊອບແວ iPhone ຂອງທ່ານດຽວນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂການຂູດຮີດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ

Apple ໄດ້ອອກອັບເດດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນສຳລັບ iPhones ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ບໍ່ມີວັນໃນ iOS 16. ບັກນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດຕິດຕັ້ງ spyware ຈາກໄລຍະໄກໃນອຸປະກອນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບໃດໆຈາກເຈົ້າຂອງ iPhone. ການຂູດຮີດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ spyware Citizen Lab, ຜູ້ທີ່ເຕືອນ Apple ໃນທັນທີ.

ການຂູດຮີດ Zero-click zero-day ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງ spyware Pegasus ທີ່ພັດທະນາໂດຍ NGO Group ໃສ່ iPhone ທີ່ເປັນຂອງພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນດີຊີ. Pegasus ເປັນ spyware ພັດທະນາໂດຍຜູ້ຮັບເຫມົາເອກະຊົນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງລັດຖະບານ. ເມື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​, ມັນ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂທລະ​ສັບ​ແລະ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​, ລວມ​ທັງ​ຮູບ​ພາບ​, ຂໍ້​ຄວາມ​, ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ສຽງ / ວິ​ດີ​ໂອ​.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຂູດຮີດນີ້, Apple ໄດ້ປ່ອຍ iOS 16.6.1, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງ iPhone ຕິດຕັ້ງມັນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງ spyware. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສະເໝີທີ່ກຸ່ມຕ່າງໆອາດຈະພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນການອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອນຳໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ນີ້, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Citizen Lab ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່, ແຕ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ PassKit, ກອບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ Apple Pay ແລະ Wallet. ການຂູດຮີດໃຊ້ໄຟລ໌ແນບທີ່ມີຮູບພາບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານ iMessage. Citizen Lab ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການສົນທະນາລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຊ່ອງໂຫວ່ຂອງ iOS ໄດ້ສ້າງຫົວຂໍ້ເລື້ອຍໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂູດຮີດຢ່າງຈິງຈັງກ່ອນທີ່ Apple ຈະຮູ້ເຖິງຂໍ້ບົກພ່ອງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, Apple ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຕອບສະຫນອງຄວາມປອດໄພຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຖືກເພີ່ມໃສ່ iPhone ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການ reboot.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Citizen Lab ແນະນໍາການເປີດໃຊ້ຮູບແບບ Lockdown ຂອງ Apple ເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດຮີດນີ້, ໂດຍສະເພາະຖ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກເປົ້າຫມາຍໂດຍ spyware ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດ. ໂຫມດ Lockdown ສະຫນອງຊັ້ນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ
- Apple

(ຫມາຍ​ເຫດ​: ນີ້​ແມ່ນ​ບົດ​ຄວາມ fictional​; ເນື້ອ​ໃນ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​)

By Mampho Brescia

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