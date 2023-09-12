Intel ເປີດເຜີຍ Thunderbolt 5: ການຜະລິດຕໍ່ໄປຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ PC

Intel ໄດ້ປະກາດ Thunderbolt 5, ການປັບປຸງໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຢີສາຍ PC ຂອງຕົນ, ແລະມັນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນກວ່າລຸ້ນກ່ອນ. ດ້ວຍແບນວິດເຖິງສາມເທົ່າຂອງ Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ຮອງຮັບຈໍສະແດງຜົນ 8K ຫຼາຍໜ່ວຍ ແລະຈໍສະແດງຜົນການຫຼິ້ນເກມທີ່ແລ່ນຢູ່ທີ່ 540Hz. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນສະຫນອງພະລັງງານ 240 ວັດຂອງການສາກໄຟ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ Thunderbolt 4, ເຊິ່ງຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2020 ແລະເບິ່ງຄືວ່າເປັນລຸ້ນທີ່ຫລອມໂລຫະຂອງ Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວກະໂດດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ສ້າງຂຶ້ນໃນສະເປັກຂອງ USB4 v2, ມັນມີຄວາມໄວພື້ນຖານ 80 Gbps ແລະຮອງຮັບຄວາມໄວສູງສຸດເຖິງ 120 Gbps ໂດຍໃຊ້ການເພີ່ມແບນວິດ. Thunderbolt 5 ຍັງຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຫນ້າຈໍ 6K ຄູ່, ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ Thunderbolt 4 ສໍາລັບຈໍພາບ 4K ຄູ່. ໃນດ້ານພະລັງງານ, Thunderbolt 5 ສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງຫນ້ອຍ 140 ວັດຂອງການສາກໄຟ, ດ້ວຍໂຫມດ 240W ທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍ.
ເປົ້າຫມາຍຂອງ Intel ກັບເທກໂນໂລຍີ Thunderbolt ແມ່ນສະເຫມີເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂສາຍດຽວສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນແລະພະລັງງານ. Thunderbolt 5 ກ້າວເຂົ້າໃກ້ຄວາມເໝາະສົມນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ດ້ວຍກຳລັງສາກໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 240W. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບາງແລັບທັອບເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມແລະບ່ອນເຮັດວຽກສາມາດອີງໃສ່ພຽງແຕ່ Thunderbolt 5 ສໍາລັບທັງການໂອນຂໍ້ມູນແລະການສາກໄຟ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພອດພະລັງງານແຍກຕ່າງຫາກແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕິດສາຍ.
Thunderbolt 5 ຍັງນໍາເອົາການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບມາດຕະຖານ DisplayPort 2.1 ແລະ PCI Express Gen 4, ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບ GPU ພາຍນອກແລະການເກັບຮັກສາພາຍນອກໄວຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Thunderbolt 5 ເປີດປະຕູສໍາລັບອຸປະກອນເສີມໃຫມ່ເຊັ່ນເຄື່ອງເລັ່ງ AI ພາຍນອກ.
Intel ວາງແຜນທີ່ຈະປ່ອຍອຸປະກອນເສີມ Thunderbolt 5 ແລະ PC ໃນປີ 2024, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ກໍານົດເວລາທີ່ແນ່ນອນຈະເປັນປະໂຫຍດ, ມັນເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ Intel ອາດຈະລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງລູກຄ້າຈາກລະບົບການຊື້ໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Thunderbolt 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ PC, ສະເຫນີແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນການສະແດງ 8K ຫຼາຍແລະຈໍພາບການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຊາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍ Thunderbolt 5, Intel ກໍາລັງເຮັດວຽກໄປສູ່ວິໄສທັດຂອງຕົນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂສາຍດຽວສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນແລະພະລັງງານທັງຫມົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Intel (ບໍ່ມີ URL)
- USB4 Specification (ບໍ່ມີ URL)
– DisplayPort 2.1 Specification (ບໍ່ມີ URL)
- PCI Express Gen 4 Specification (ບໍ່ມີ URL)