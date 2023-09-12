Thunderbolt 5: ອະນາຄົດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງ

Thunderbolt 5 ທີ່ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະຕິວັດໂລກຂອງການໂອນຂໍ້ມູນແລະການຈັດສົ່ງພະລັງງານ. ດ້ວຍແບນວິດທີ່ປະທັບໃຈຂອງ 120 Gbps, Thunderbolt 5 ແມ່ນກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, Thunderbolt 4, ເຊິ່ງໃຫ້ພຽງແຕ່ 40 Gbps. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ໄວແລະຫຼາຍ seamless ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງ Thunderbolt 5 ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງ 80 Gbps ໃນການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ, ການນໍາໃຊ້ສອງຂອງສີ່ເສັ້ນທາງ PCIe ຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງ Thunderbolt 4 ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ ແລະຮັບປະກັນຂະບວນການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອມີແບນວິດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ສໍາລັບຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, Thunderbolt 5 ສາມາດຈັດສັນຄວາມໄວສູງເຖິງ 40 Gbps ລົງສາມຂອງສີ່ເລນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສົ່ງສັນຍານທັງຫມົດ 120 Gbps.
ແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Thunderbolt 5 ເປີດໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍໜ້າຈໍ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີດເພີນກັບສິດທິພິເສດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາມຈໍ 4K 144Hz ພ້ອມກັນ, ແລ່ນຈໍສະແດງຜົນ 8K ຫຼາຍ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການເປີດຈໍສະແດງຜົນດຽວທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຖິງ 540Hz. ນີ້ແນ່ນອນຈະປັບປຸງປະສົບການທາງສາຍຕາໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມ, ຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກກັບພາບຄຸນນະພາບສູງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Thunderbolt 5 ໂດດເດັ່ນດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ໃຫ້ພະລັງງານສາກໄຟສູງສຸດ 240W, Thunderbolt 5 ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດດຶງພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານສາຍ USB-C ອັນດຽວ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນທີ່ຫິວພະລັງງານ, ເຊັ່ນ: ແລັບທັອບເກມ, ໃນປັດຈຸບັນສາມາດອີງໃສ່ພຽງແຕ່ USB-C ສໍາລັບການສາກໄຟ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງຊາດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Thunderbolt 4 ຈະສືບຕໍ່ຢູ່ຄຽງຄູ່ Thunderbolt 5. ໃນຂະນະທີ່ Thunderbolt 5 ຈະຕອບສະຫນອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເນື້ອຫາ, ເກມ, ແລະລະບົບສະຖານີເຮັດວຽກ, Thunderbolt 4 ຈະຍັງຄົງມີຢູ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແບນວິດໃນລະດັບດຽວກັນ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມສາມາດຂອງ Thunderbolt 5, ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງມີຊິບແຍກທີ່ມີລະຫັດຊື່ Barlow Ridge, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນໂປເຊດເຊີລຸ້ນທີ 14 ຂອງ Intel. Intel ວາງແຜນທີ່ຈະປ່ອຍເຄື່ອງທໍາອິດທີ່ຕິດຕັ້ງ Thunderbolt 5 ໃນປີ 2024, ສັນຍາວ່າຈະເປັນອະນາຄົດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງ.
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