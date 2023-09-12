Intel ປະກາດ Thunderbolt 5 ດ້ວຍຄວາມໄວແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ

Intel ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບສະເປັກຂອງ Thunderbolt 5, ຄວາມໄວທີ່ຊັດເຈນເຖິງ 120Gbps, ຮອງຮັບຈໍເກມ 540Hz, ແລະກໍາລັງສາກໄຟ 240 ວັດ. ໃນຂະນະທີ່ສະເປັກດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ຮອງຮັບ Thunderbolt 5 ຈະບໍ່ມີໃຫ້ຈົນຮອດປີ 2024.
ສ້າງຂຶ້ນໃນ USB4 v2, Thunderbolt 5 ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Thunderbolt ແລະ USB ລຸ້ນກ່ອນໜ້າ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ Thunderbolt 4 ທີ່ຮອງຮັບຄວາມໄວສູງເຖິງ 40Gbps, Thunderbolt 5 ສາມາດໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 80Gbps ຫຼືສູງສຸດ 120Gbps ໃນໂໝດ Bandwidth Boost. ໂໝດນີ້ຕ້ອງການການສະແດງແບນວິດສູງ, ແຕ່ Thunderbolt 5 ຍັງຮອງຮັບຄວາມໄວສອງທິດທາງຂອງ 80Gbps ໂດຍບໍ່ມີມັນ.
ແບນວິດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຂອງ Thunderbolt 5 ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕັ້ງແລັບທັອບກັບຈໍສະແດງຜົນຫຼາຍອັນ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຈໍພາບ 8K ຫຼາຍ, ສາມຈໍ 4K ຢູ່ທີ່ 144Hz (ເມື່ອປຽບທຽບກັບສອງຈໍ 4K ຈໍາກັດ 60Hz ກັບ Thunderbolt 4), ແລະສະຫນອງການສາກໄຟຕໍາ່ສຸດທີ່ 140 ວັດ, ສູງສຸດ 240 ວັດ. Thunderbolt 5 ຍັງຈະສະຫນັບສະຫນູນ DisplayPort 2.1, ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງຕົນຕື່ມອີກ.
ອີງຕາມການ Jason Ziller, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງພະແນກການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າຂອງ Intel, Thunderbolt 5 ຈະສະຫນອງການປະຕິບັດຊັ້ນນໍາໃນອຸດສາຫະກໍາແລະຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີກັບຈໍພາບ, docks, ການເກັບຮັກສາ, ແລະອື່ນໆ. Microsoft ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ Intel ເພື່ອຮອງຮັບ USB4 ໃນ Windows, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Thunderbolt 5.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງລໍຖ້າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມໃດທີ່ຈະຮອງຮັບ Thunderbolt 5, ມັນຄາດວ່າ docks, monitors, ແລະ storage drives ຈະເປັນອັນທຳອິດທີ່ສະເໜີໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ Thunderbolt 5 ໃນປີ 2024.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Thunderbolt 5 ສັນຍາວ່າການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມໄວ, ການສາກໄຟ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນການສະແດງຜົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ມັກເຕັກໂນໂລຢີແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຄືກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Tom Warren, The Verge