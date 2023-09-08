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ຮຸ້ນ Intel Corp ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕິດຕາມການໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບ 18 ປີ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຮຸ້ນ Intel Corp ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕິດຕາມການໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບ 18 ປີ

Intel Corp., ຜູ້ຜະລິດຊິບ, ກໍາລັງປະສົບກັບລາຍໄດ້ປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບ 18 ປີ, ດ້ວຍຮຸ້ນຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີສິບຕິດຕໍ່ກັນ. ຖ້າຮຸ້ນດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມໃນອານາເຂດໃນທາງບວກ, ນີ້ຈະຫມາຍເຖິງການຊຸມນຸມທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຂອງ Intel ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2005. ໃນໄລຍະນີ້, ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 19%, ເຮັດໃຫ້ການກ້າວຫນ້າຂອງປີເຖິງປັດຈຸບັນເຖິງ 47%, ຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຮຸ້ນ. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, ເຊິ່ງຢືນຢູ່ທີ່ 42%.

ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸມນຸມຂອງ Intel ແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ຜ່ານມາໂດຍຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງຕົນ, Pat Gelsinger, ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າບໍລິສັດກໍາລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະຕອບສະຫນອງການຄາດຄະເນໃນໄຕມາດທີສາມຂອງຕົນ. ນອກ​ນີ້, ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ແລະ​ຈີນ​ຍັງ​ມີ​ບົດ​ບາດ. ໃນຂະນະທີ່ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມການໃຊ້ iPhone ໃນບາງອົງການຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດສະຫະລັດກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Intel. ນັກວິເຄາະແນະນໍາວ່າການເປັນເຈົ້າຂອງ semi fab ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດສາມາດກາຍເປັນມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ວາງ Intel ເປັນ "ຜູ້ຊະນະເຄິ່ງພາຍໃນປະເທດ" ຖ້າສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນຮຸນແຮງຂຶ້ນ."

ເຖິງວ່າຈະມີການປະຕິບັດໃນທາງບວກ, ຫຼັກຊັບຂອງ Intel ຍັງຄົງບໍ່ພໍໃຈໃນ Wall Street. ມີພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 20% ຂອງນັກວິເຄາະທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງໃນຫຼັກຊັບ, ແລະການຈັດອັນດັບຄວາມເຫັນດີຂອງມັນແມ່ນຕໍ່າສຸດໃນບັນດາອົງປະກອບຂອງດັດຊະນີ semiconductor.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີແງ່ດີທີ່ອ້ອມຮອບການແຕກແຍກຂອງ Intel, ແລະນັກວິເຄາະຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຜູ້ຈັດການພຽງແຕ່ຍາວເທົ່ານັ້ນສາມາດສືບຕໍ່ນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍຫຼືຫຼີກເວັ້ນ INTC. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ເປັນຈຸດບວກ, ນັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດສໍາລັບການພັດທະນາຕໍ່ໄປ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Bloomberg Businessweek

By Robert Andrew

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