ຮຸ້ນ Intel Corp ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕິດຕາມການໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບ 18 ປີ

Intel Corp., ຜູ້ຜະລິດຊິບ, ກໍາລັງປະສົບກັບລາຍໄດ້ປະຈໍາວັນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນຮອບ 18 ປີ, ດ້ວຍຮຸ້ນຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີສິບຕິດຕໍ່ກັນ. ຖ້າຮຸ້ນດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມໃນອານາເຂດໃນທາງບວກ, ນີ້ຈະຫມາຍເຖິງການຊຸມນຸມທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຂອງ Intel ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2005. ໃນໄລຍະນີ້, ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 19%, ເຮັດໃຫ້ການກ້າວຫນ້າຂອງປີເຖິງປັດຈຸບັນເຖິງ 47%, ຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຮຸ້ນ. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, ເຊິ່ງຢືນຢູ່ທີ່ 42%.
ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸມນຸມຂອງ Intel ແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ຜ່ານມາໂດຍຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງຕົນ, Pat Gelsinger, ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າບໍລິສັດກໍາລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະຕອບສະຫນອງການຄາດຄະເນໃນໄຕມາດທີສາມຂອງຕົນ. ນອກນີ້, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງອາເມລິກາແລະຈີນຍັງມີບົດບາດ. ໃນຂະນະທີ່ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຫ້າມການໃຊ້ iPhone ໃນບາງອົງການຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດສະຫະລັດກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Intel. ນັກວິເຄາະແນະນໍາວ່າການເປັນເຈົ້າຂອງ semi fab ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດສາມາດກາຍເປັນມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ວາງ Intel ເປັນ "ຜູ້ຊະນະເຄິ່ງພາຍໃນປະເທດ" ຖ້າສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນຮຸນແຮງຂຶ້ນ."
ເຖິງວ່າຈະມີການປະຕິບັດໃນທາງບວກ, ຫຼັກຊັບຂອງ Intel ຍັງຄົງບໍ່ພໍໃຈໃນ Wall Street. ມີພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 20% ຂອງນັກວິເຄາະທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງໃນຫຼັກຊັບ, ແລະການຈັດອັນດັບຄວາມເຫັນດີຂອງມັນແມ່ນຕໍ່າສຸດໃນບັນດາອົງປະກອບຂອງດັດຊະນີ semiconductor.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີແງ່ດີທີ່ອ້ອມຮອບການແຕກແຍກຂອງ Intel, ແລະນັກວິເຄາະຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຜູ້ຈັດການພຽງແຕ່ຍາວເທົ່ານັ້ນສາມາດສືບຕໍ່ນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍຫຼືຫຼີກເວັ້ນ INTC. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ເປັນຈຸດບວກ, ນັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດສໍາລັບການພັດທະນາຕໍ່ໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bloomberg Businessweek