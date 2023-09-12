Intel ເປີດຕົວ Thunderbolt 5: ຄວາມໄວທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະປະສົບການການສະແດງຜົນທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ

Intel ໄດ້ປະກາດລາຍລະອຽດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບສາຍ Thunderbolt 5 ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2024. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ Thunderbolt 5 ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຖິງ 120 gigabits ຕໍ່ວິນາທີ (Gbps), ໃນເວລາດຽວກັນ. ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ສູງສຸດ 40 Gbps. ຄຸນສົມບັດໃໝ່ນີ້, ເອີ້ນວ່າ Bandwidth Boost, ຈະຖືກເປີດໃຊ້ເມື່ອຈໍສະແດງຜົນແບນວິດສູງເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດ Thunderbolt.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ສະຫນອງຄວາມໄວສອງເທົ່າ, ດ້ວຍຮູບແບບເລີ່ມຕົ້ນຂອງ 80Gbps ໃນທັງສອງທິດທາງ. ນອກເໜືອໄປຈາກອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ, Thunderbolt 5 ຍັງຮອງຮັບຈໍພາບ 6K ຄູ່, ໃນຂະນະທີ່ Thunderbolt 4 ຮອງຮັບຈໍພາບ 4K ຄູ່ເທົ່ານັ້ນ.
Thunderbolt 5 ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Thunderbolt ລຸ້ນກ່ອນໜ້າ ແລະອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຫຼາຍອັນ, ລວມທັງ USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1, ແລະ PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນ Thunderbolt 5 ແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການສົ່ງສັນຍານ pulse-amplitude modulation-3 (PAM-3), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາໂມງສູງຂຶ້ນແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. Thunderbolt 5 ຍັງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການແບນວິດການສະແດງຜົນແບບເຄື່ອນໄຫວ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດສັນແບນວິດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຈໍສະແດງຜົນສ່ວນບຸກຄົນ.
Intel ຄາດວ່າ Thunderbolt 4 ແລະ Thunderbolt 5 ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນເວລາສອງສາມປີ, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປໄດ້ນໍາໃຊ້ Thunderbolt 4 ແລະຜູ້ສ້າງແລະນັກຫຼິ້ນເກມແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຮອງເອົາ Thunderbolt 5 ໃນຕອນຕົ້ນ. ຜູ້ສ້າງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ Thunderbolt 5 ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະແດງທີ່ປັບປຸງ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກກັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄວາມລະອຽດແລະຈໍສະແດງຜົນຫຼາຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Thunderbolt 5 ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄວາມໄວໄວຂຶ້ນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະປະສົບການການສະແດງຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ. ມັນຖືກກໍານົດໃຫ້ປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນ PC ແລະອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນເສີມເມື່ອມັນຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2024.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Intel ຢືນຢັນ Thunderbolt 5, ຄາດວ່າ PCs ຈະຮັບຮອງເອົາມັນໃນປີ 2024](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- ໃນປີ 2024/)
– [ແຫຼ່ງຮູບ](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)