ແອັບ Threads ຂອງ Instagram ຂະຫຍາຍຄຳສັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດການຊອກຫາຫົວຂໍ້ໄປຍັງປະເທດອື່ນໆ

ແອັບຯການສື່ສານຂອງ Instagram, Threads, ກໍາລັງຂະຫຍາຍລັກສະນະການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນແລະຫົວຂໍ້ຂອງຕົນໄປສູ່ຫລາຍປະເທດລວມທັງອິນເດຍ, ສະຫະລັດ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ອາເຈນຕິນາ, ເມັກຊິໂກ, ແລະອື່ນໆ. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂື້ນກັບເວທີ, ຕ້ານກັບການຫຼຸດລົງຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ຜ່ານມາ. ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວຈະມີໃຫ້ຢູ່ໃນທັງແອັບຯມືຖື Threads ແລະແອັບຯເວັບທີ່ເປີດຕົວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, Threads ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄົ້ນຫາບັນຊີຜູ້ໃຊ້ສະເພາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການປັບປຸງນີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມໂດຍອີງໃສ່ຄໍາສໍາຄັນຫຼືປະໂຫຍກ. ໂດຍການແຕະທີ່ໄອຄອນຄົ້ນຫາແລະໃສ່ຄໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືປະໂຫຍກໃນແຖບຄົ້ນຫາ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄົ້ນຫາຜ່ານກະທູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກະທູ້, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນກໍລະກົດເປັນແອັບຯສົນທະນາຂໍ້ຄວາມ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ດ້ວຍການລົງທະບຽນ 100 ລ້ານພາຍໃນຫ້າມື້ຂອງການເປີດຕົວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການນຳໃຊ້ແອັບໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ຈຳກັດຂອງມັນ. ໃນການຕອບສະຫນອງ, Instagram ໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງເພີ່ມລັກສະນະພື້ນຖານເພື່ອດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ແລະຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເວີຊັນເວັບທີ່ມີປະໂຫຍດເຕັມຮູບແບບ, ຟີດຕາມລຳດັບຂອງໂພສ, ແຖບຕໍ່ໄປນີ້ ແລະແຖບ reposts. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແອັບດັ່ງກ່າວຍັງຂາດຄຸນສົມບັດພື້ນຖານບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການຮອງຮັບຫຼາຍບັນຊີ, ປຸ່ມແກ້ໄຂ, ແລະການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍກົງ.
Mark Zuckerberg, ຊີອີໂອຂອງ Meta, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Instagram, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບ Threads ໃນລະຫວ່າງການໂທຫາກອງປະຊຸມລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນກໍລະກົດ. ລາວຄາດວ່າແອັບຯດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຕື້ຄົນຕໍ່ໄປໃນຊຸດຂອງແອັບຯທີ່ປະກອບມີ Facebook, Instagram, WhatsApp ແລະ Messenger. Zuckerberg ຍອມຮັບວ່າ Threads ຍັງມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບການປັບປຸງໃນດ້ານການທໍາງານພື້ນຖານ, ແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນທ່າແຮງຂອງ app ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍລັກສະນະການຄົ້ນຫາຂອງ Threads ໄປສູ່ປະເທດຫຼາຍແລະການເພີ່ມລັກສະນະພື້ນຖານເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນເວທີແລະເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມ.
ນິຍາມ:
- ກະທູ້: ແອັບຯສົນທະນາຂໍ້ຄວາມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Instagram.
– Meta: ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Instagram.
- ຄໍາສໍາຄັນ: ຄໍາສະເພາະຫຼືປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນການຊອກຫາເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
– ປະໂຫຍກ: ກຸ່ມຂອງຄໍາທີ່ບົ່ງບອກຄວາມຫມາຍຫຼືຄວາມຄິດສະເພາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໃສ່ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບທີ່ນີ້ໂດຍບໍ່ມີ URL