ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Starfield ແມ່ນ RPG "ທີ່ສໍາຄັນ" ແທ້ໆທີ່ມັນອ້າງວ່າຈະເປັນບໍ?

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Starfield ແມ່ນ RPG "ທີ່ສໍາຄັນ" ແທ້ໆທີ່ມັນອ້າງວ່າຈະເປັນບໍ?

Bethesda's sci-fi RPG ຄາດວ່າຈະສູງ, Starfield, ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນທີ່ສຸດ. ດ້ວຍຂະຫນາດແລະຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ, ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນຫນຶ່ງໃນ RPGs ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຮັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາກັບເກມ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ, ມັນຂາດການບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ແທ້ຈິງ.

Starfield, IP ຕົ້ນສະບັບທໍາອິດຂອງ Bethesda ໃນ 25 ປີ, ໄດ້ຢູ່ໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະສະເຕກສຳລັບເກມບໍ່ສາມາດສູງກວ່າ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບ Microsoft, ເຊິ່ງໄດ້ມາບໍລິສັດແມ່ຂອງ Bethesda, ZeniMax Media, ໃນປີ 2010, ເພື່ອຮັບປະກັນສະເພາະສໍາລັບ Xbox console ຂອງຕົນ.

ເກມສັນຍາວ່າຜູ້ຫຼິ້ນ "ອິດສະລະພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ" ເພື່ອຄົ້ນຫາ, ແຕ່ເສລີພາບນັ້ນມັກຈະມີຄຸນສົມບັດ. ໃນຂະນະທີ່ Starfield ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນແນມເບິ່ງດວງດາວ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຄືກັບເກມທີ່ສ້າງມາຈາກສິ່ງຂອງດາວເອງສະເໝີ. ບາງຄັ້ງມັນຮູ້ສຶກຄືກັບການບັນຍາຍຈາກນັກດາລາສາດທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍກວ່າປະສົບການທີ່ປະທັບໃຈ ແລະເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆ.

Starfield ໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບເກມ Bethesda ອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Skyrim, ທີ່ມີໂລກທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເກມທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນປັບປຸງການປ່ອຍຕົວທີ່ຜ່ານມາໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ແມງໄມ້ຫນ້ອຍລົງແລະການຕໍ່ສູ້ທີ່ດີກວ່າ, ມັນຍັງຂາດການປະສົບການຂ້າມຜ່ານ. ຂະຫນາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເກມເຮັດວຽກຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສິ່ງມະຫັດແລະການຄົ້ນພົບທີ່ມັນພະຍາຍາມສ້າງ.

ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງມັນ, Starfield ຍັງເປັນເກມທີ່ດີ. ມັນສະຫນອງແຄມເປນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ກົນໄກການຍິງແຂງ, ແລະການປັບປຸງຮູບພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບ hype ຂອງການເປັນ RPG "ທີ່ສໍາຄັນ". ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າມັນສາມາດບັນລຸສະຖານະພາບນັ້ນໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງຫລັງການອອກແລະເນື້ອຫາ.

ໃນທີ່ສຸດ, Starfield ແມ່ນ RPG ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຂາດແຄນຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປັບປຸງຂອງມັນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເກມ Bethesda, ມັນບໍ່ໄດ້ເຖິງລະດັບຄວາມສໍາຄັນທີ່ມັນອ້າງວ່າມີ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນທີ່ສຸດມັນສາມາດບັນລຸສະຖານະພາບນັ້ນຍັງຈະເຫັນໄດ້.

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ