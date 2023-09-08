Starfield ແມ່ນ RPG "ທີ່ສໍາຄັນ" ແທ້ໆທີ່ມັນອ້າງວ່າຈະເປັນບໍ?

Bethesda's sci-fi RPG ຄາດວ່າຈະສູງ, Starfield, ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນທີ່ສຸດ. ດ້ວຍຂະຫນາດແລະຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ, ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນຫນຶ່ງໃນ RPGs ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຮັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາກັບເກມ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ, ມັນຂາດການບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ແທ້ຈິງ.
Starfield, IP ຕົ້ນສະບັບທໍາອິດຂອງ Bethesda ໃນ 25 ປີ, ໄດ້ຢູ່ໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະສະເຕກສຳລັບເກມບໍ່ສາມາດສູງກວ່າ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບ Microsoft, ເຊິ່ງໄດ້ມາບໍລິສັດແມ່ຂອງ Bethesda, ZeniMax Media, ໃນປີ 2010, ເພື່ອຮັບປະກັນສະເພາະສໍາລັບ Xbox console ຂອງຕົນ.
ເກມສັນຍາວ່າຜູ້ຫຼິ້ນ "ອິດສະລະພາບທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ" ເພື່ອຄົ້ນຫາ, ແຕ່ເສລີພາບນັ້ນມັກຈະມີຄຸນສົມບັດ. ໃນຂະນະທີ່ Starfield ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນແນມເບິ່ງດວງດາວ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຄືກັບເກມທີ່ສ້າງມາຈາກສິ່ງຂອງດາວເອງສະເໝີ. ບາງຄັ້ງມັນຮູ້ສຶກຄືກັບການບັນຍາຍຈາກນັກດາລາສາດທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍກວ່າປະສົບການທີ່ປະທັບໃຈ ແລະເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆ.
Starfield ໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບເກມ Bethesda ອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Skyrim, ທີ່ມີໂລກທີ່ກວ້າງຂວາງແລະເກມທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນປັບປຸງການປ່ອຍຕົວທີ່ຜ່ານມາໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ແມງໄມ້ຫນ້ອຍລົງແລະການຕໍ່ສູ້ທີ່ດີກວ່າ, ມັນຍັງຂາດການປະສົບການຂ້າມຜ່ານ. ຂະຫນາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເກມເຮັດວຽກຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສິ່ງມະຫັດແລະການຄົ້ນພົບທີ່ມັນພະຍາຍາມສ້າງ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງມັນ, Starfield ຍັງເປັນເກມທີ່ດີ. ມັນສະຫນອງແຄມເປນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ກົນໄກການຍິງແຂງ, ແລະການປັບປຸງຮູບພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບ hype ຂອງການເປັນ RPG "ທີ່ສໍາຄັນ". ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າມັນສາມາດບັນລຸສະຖານະພາບນັ້ນໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງຫລັງການອອກແລະເນື້ອຫາ.
ໃນທີ່ສຸດ, Starfield ແມ່ນ RPG ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຂາດແຄນຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປັບປຸງຂອງມັນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເກມ Bethesda, ມັນບໍ່ໄດ້ເຖິງລະດັບຄວາມສໍາຄັນທີ່ມັນອ້າງວ່າມີ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນທີ່ສຸດມັນສາມາດບັນລຸສະຖານະພາບນັ້ນຍັງຈະເຫັນໄດ້.