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ລໍ້ຫຼູຫຼາຂອງນັກສະແດງອິນເດຍ: ເບິ່ງການເກັບ Porsche ຂອງພວກເຂົາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ລໍ້ຫຼູຫຼາຂອງນັກສະແດງອິນເດຍ: ເບິ່ງການເກັບ Porsche ຂອງພວກເຂົາ

ຈາກ glitz ແລະ glamor ຂອງອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາທີ່ຈະດຶງດູດການຂອງລົດຟຸ່ມເຟືອຍ, ນັກສະແດງອິນເດຍມີ penchant ສໍາລັບຍານພາຫະນະລະດັບສູງ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນເລືອກຍີ່ຫໍ້ເຊັ່ນ Mercedes-Benz ແລະ BMW, ບາງຄົນກໍ່ເອົາມັນໄປອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງແລະກາຍເປັນເຈົ້າຂອງລົດກິລາ Porsche ທີ່ພູມໃຈ. ລອງມາເບິ່ງໃກ້ໆກັບນັກສະແດງຊາວອິນເດຍຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ໄດ້ indulged ໃນຄວາມຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ Porsche.

Sunny Deol, ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນຜົນສໍາເລັດຂອງຮູບເງົາຫລ້າສຸດຂອງລາວ, Gadar 2, ໄດ້ເພີ່ມ Porsche 911 GT3 Touring ເຂົ້າໄປໃນຄໍເລັກຊັນຂອງລາວໃນຕົ້ນປີນີ້. ຮູບແບບປີ 2023 ນີ້, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າປະມານ 3 ຕື້ Rs, ໄດ້ສະແດງຢ່າງພາກພູມໃຈພ້ອມກັບພໍ່ນັກສະແດງນັກຮົບເກົ່າຂອງລາວ, Dharmendra. ການຊົມເຊີຍຂອງ Sunny Deol ສໍາລັບຍີ່ຫໍ້ Porsche ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຍ້ອນວ່າລາວຍັງເປັນເຈົ້າຂອງ 911 ຈາກສອງລຸ້ນກ່ອນ.

Ram Kapoor, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນເລື່ອງການເກັບສະສົມ, ລວມທັງລົດຍົນ ແລະ ລົດຖີບທີ່ແປກປະຫຼາດ, ໄດ້ມາ Porsche 911 ສີຟ້າໃນປີ 2021. ສະເພາະ 911 ນີ້ເປັນຂອງລຸ້ນ 992 ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ Boxer 3.0 ສູບ Twin-turbocharged XNUMX ລິດ.

Bobby Deol, ຫນຶ່ງໃນເຈົ້າຂອງຕົ້ນໆຂອງ Porsche ໃນອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາອິນເດຍ, ຄອບຄອງ 2013 Porsche 911 Carrera 4S. ລຸ້ນໄອຄອນ 911 ລຸ້ນນີ້ມີເຄື່ອງຈັກ 3.8 ລິດ turbocharged inline-six, ໃຫ້ກຳລັງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ 400 PS ແລະ ແຮງບິດ 440 Nm.

Farhan Akhtar, ບຸກຄະລິກລັກສະນະທີ່ມີພອນສະຫວັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບົດບາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລາວໃນຫນ້າຈໍແລະນອກຫນ້າຈໍ, ພູມໃຈເປັນເຈົ້າຂອງລົດ Porsche Cayman GTS 2015 ສີມ່ວງອ່ອນໆ. ລຸ້ນ Cayman ລຸ້ນນີ້ແມ່ນໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ 3.4 ລິດ turbocharged inline-six petrol, ຜະລິດກຳລັງ 340 PS ແລະ ແຮງບິດ 380 Nm.

Madhuri Dixit, ລັກສະນະສະຫງ່າງາມແລະຄວາມງາມ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບເຫັນຜົວຂອງນາງຢູ່ສະຫນາມບິນ Mumbai ໃນລົດ Porsche 911 Turbo S ສີຂາວ, ຢືນຢັນການເປັນເຈົ້າຂອງລົດກິລາທີ່ສວຍງາມນີ້. ລຸ້ນພິເສດຂອງ 992 ລຸ້ນນີ້ແມ່ນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 3.8 ລິດ twin-turbocharged flat-six, ຜະລິດພະລັງງານ 645 PS ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແລະແຮງບິດ 800 Nm.

Dulquer Salmaan, ນັກສະແດງຊາວອິນເດຍໃຕ້ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຜູ້ທີ່ມັກລົດນິຍົມ, ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ, ແຕ່ລົດກິລາ Porsche ສອງຄັນ. ທໍາອິດຂອງລາວແມ່ນ Porsche 911 GT3 ສີຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ທີສອງຂອງລາວແມ່ນ Panamera Turbo ສີຟ້າ. GT3 ມີເຄື່ອງຈັກ 4.0 ລິດ 4.0 ສູບລົມຕາມທໍາມະຊາດ, ໃນຂະນະທີ່ Panamera Turbo ມີເຄື່ອງຈັກ 8 ລິດ VXNUMX ນໍ້າມັນ.

Mamta Mohandas ທໍາລາຍແມ່ພິມຂອງນັກສະແດງຍິງທີ່ເລືອກລົດກິລາໂດຍການເປັນເຈົ້າຂອງລົດ Porsche 911 Carrera S ສີເຫຼືອງສົດໃສ, ຄວາມງາມນີ້ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງຈັກ 3.0 ລິດ twin-turbocharged ຫົກສູບ, ສະຫນອງພະລັງງານ 450 PS ແລະ 530 Nm. ຂອງແຮງບິດ.

Fahadh Faasil, ນັກສະແດງຊາວ Malayalam ຍອດນິຍົມອີກຄົນຫນຶ່ງແລະຜູ້ທີ່ມັກການຂັບຂີ່ລົດຍາກ, ໂດດເດັ່ນດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ Python Green Porsche 911 Carrera S. ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 3.0 ສູບ Twin-turbocharged 448 ລິດ, Porsche ລຸ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານ 530 PS ແລະ XNUMX Nm ຂອງແຮງບິດ.

ນັກສະແດງອິນເດຍເຫຼົ່ານີ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາທີ່ມີລໍ້ຫລູຫລາໂດຍຜ່ານຄໍເລັກຊັນ Porsche ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາຕົກຢູ່ໃນຈໍໃຫຍ່, ການຂີ່ລົດຊັ້ນສູງຂອງພວກເຂົາຈະເພີ່ມການສໍາພັດຂອງຄວາມສະຫງ່າງາມໃຫ້ກັບຊີວິດທີ່ງົດງາມແລ້ວຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ:
– Porsche: ຜູ້ຜະລິດລົດຍົນເຍຍລະມັນທີ່ຊ່ຽວຊານໃນລົດກິລາທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
– Porsche 911 GT3 Touring: variants ຂອງ Porsche 911 ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດປະສິດທິພາບສູງຂອງຕົນ.
– ລົດກິລາ: ເປັນລົດຂະໜາດນ້ອຍ, ລົດລົງພື້ນ, ປະສິດທິພາບສູງ, ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມໄວ ແລະ ການລ້ຽວ.
– Porsche 911: ຮຸ່ນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຍີ່ຫໍ້ Porsche, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການອອກແບບແລະປະສິດທິພາບທີ່ເປັນສັນຍາລັກ.
– Porsche Cayman: ເປັນລົດກິລາ coupe ສອງປະຕູທີ່ຜະລິດໂດຍ Porsche.
– Porsche Panamera: ເປັນລົດເກັງສີ່ປະຕູຫລູຫລາທີ່ຜະລິດໂດຍ Porsche.
– Porsche 911 Carrera 4S: ຮຸ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງ Porsche 911 series.
– Porsche 911 Turbo S: ຮຸ່ນອັນດັບຕົ້ນຂອງ Porsche 911 series, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
– PS: ຕົວຫຍໍ້ຂອງ “Pferdestärke,” ຫົວໜ່ວຍວັດແທກພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນເອີຣົບ, ທຽບເທົ່າກັບແຮງມ້າ.
– Nm: ຫຍໍ້ມາຈາກ Newton meter, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກແຮງບິດ.
– ລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດຄູ່: ເປັນລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ສະໜອງການປ່ຽນເກຍໄວ, ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.
– ເຄື່ອງຈັກ Flat-six: ປະເພດຂອງເຄື່ອງຈັກໃນການເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນທີ່ມີຫົກກະບອກຈັດລຽງຢູ່ໃນຮູບແບບຮາບພຽງ (ກົງກັນຂ້າມຕາມແນວນອນ).
– ເຄື່ອງຈັກ V8: ເປັນຮູບຊົງຕົວ V-shaped ເຄື່ອງຈັກການເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນແປດກະບອກ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບພະລັງງານແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ.

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By Vicky Stavropoulou

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