Samsung Galaxy Ring ເປີດຕົວປ່ອງຢ້ຽມທີ່ເປີດເຜີຍໃນເຫດການ Galaxy S24 ໃນເດືອນມັງກອນ

ເບິ່ງຄືວ່າ Galaxy Ring ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຂອງ Samsung, ອຸປະກອນໃສ່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ສຸຂະພາບ, ຈະບໍ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າ Ring ຈະຖືກປະກາດຢູ່ໃນເຫດການເປີດຕົວ Galaxy S24 ທີ່ຈະມາເຖິງໃນເດືອນມັງກອນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນເຊື່ອວ່າ Galaxy Ring ຈະເປັນຜະລິດຕະພັນດາວຂອງເຫດການ, ອາດຈະກວມເອົາຊຸດ Galaxy S24 ຕົວຂອງມັນເອງ.
ໃນຂະນະທີ່ Samsung ມັກຈະຈັດກິດຈະກໍາ Unpacked ສໍາລັບການອອກໂທລະສັບໃຫມ່ໃນເດືອນກຸມພາ, ມີຕົວຢ່າງຂອງການເປີດຕົວເດືອນມັງກອນເຊັ່ນດຽວກັນ. ດ້ວຍການຮົ່ວໄຫຼຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຊຸດ Galaxy S24, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍລິສັດອາດຈະເລືອກສໍາລັບການເປີດຕົວກ່ອນຫນ້ານີ້. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຕົ້ນຕໍຍັງຄົງຢູ່ວ່າ Ring ຈະກຽມພ້ອມໃນເວລາສໍາລັບເຫດການ.
ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, Samsung ກໍາລັງກະກຽມການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ Galaxy Ring. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຄືບຫນ້າແມ່ນຊ້າຍ້ອນການເກັບກູ້ລະບຽບການເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜະລິດຕະພັນການຕິດຕາມສຸຂະພາບ. The Ring ຄາດວ່າຈະລວມຄຸນສົມບັດທີ່ເນັ້ນໃສ່ສຸຂະພາບຂອງ Galaxy Watches ໃນຂະນະທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຍົກເວັ້ນຟັງຊັນ smartwatch ແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ຈໍສະແດງຜົນ.
ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ຮອບຄອບຂອງ Galaxy Ring ມີທ່າແຮງທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ກວ້າງຂຶ້ນ. ມັນອາດຈະດຶງດູດບຸກຄົນທີ່ມັກຄວາມງາມຂອງໂມງຄລາສສິກ ຫຼືຜູ້ທີ່ມັກບໍ່ໃສ່ໂມງເລີຍ, ແຕ່ຍັງຄົງຕ້ອງການຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມການນອນ, ການຕິດຕາມອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການຕິດຕາມການອອກກຳລັງກາຍ. ຖ້າຂ່າວລືແມ່ນຖືກຕ້ອງ, Galaxy Ring ຈະເປັນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ວົງແຫວນ smart; ມັນຈະຫມາຍຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປຂອງ Samsung ໃນຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຊີ wearable.
ທີ່ມາ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (ໃນພາສາຈີນ)] [Via]