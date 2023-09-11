ການຂີ່ລົດໃນ Waymo: ການເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງເອກະລາດ

ບໍ່ດົນມານີ້, CNBC Tech ແລະບັນນາທິການສະພາບອາກາດ Matt Rosoff ມີໂອກາດທີ່ຈະຂີ່ລົດຍົນ Waymo, Alphabet's self-driving car, ກັບລູກຊາຍໄວລຸ້ນຂອງລາວ. ປະສົບການແມ່ນ uneventful ຢ່າງສົມບູນ, ຊາຍແດນຕິດກັບຫນ້າເບື່ອ, ຊຶ່ງເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມພ້ອມແລະທ່າແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຊີຍານພາຫະນະອັດຕະໂນມັດ.
ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະອັດຕະໂນມັດກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນຖະຫນົນຂອງ San Francisco, ດ້ວຍຍານພາຫະນະ Waymos ແລະ GM Cruise ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຄວາມປອດໄພ, Rosoff ແລະລູກຊາຍຂອງລາວມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະທົດສອບຮູບແບບການຂົນສົ່ງທີ່ມີນະວັດກໍານີ້. ການນໍາໃຊ້ແອັບ Waymo ໃນໂທລະສັບຂອງລາວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂີ່ລົດຈາກຮ້ານຂາຍຢາທ້ອງຖິ່ນໄປເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ປະຫຍັດເວລາຍ່າງຂຶ້ນພູ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ Waymo, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບໂດຍພາຍໃນທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ອາບນ້ໍາໃນແສງສະຫວ່າງສີບົວ, ມີດົນຕີລ້ອມຮອບຫຼີ້ນຢູ່ໃນພື້ນຫລັງ. ການຂັບເຄື່ອນຕົວມັນເອງແມ່ນລຽບງ່າຍແລະສະດວກສະບາຍ, ດ້ວຍລົດທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈນໍາທາງໃນຖະຫນົນແຄບແລະພາກສ່ວນທີ່ທ້າທາຍດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ.
The Waymo ປະຕິບັດຄືກັບວ່າມະນຸດມີຄວາມສາມາດຢູ່ຫລັງລໍ້, ຂ້າມເສັ້ນສູນກາງຈິນຕະນາການເພື່ອ maneuver ອ້ອມຮອບລົດທີ່ຈອດຢູ່ແລະຫຼີກເວັ້ນອຸປະສັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມໄວຄົງທີ່ພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ 25 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຮັບປະກັນການເດີນທາງທີ່ປອດໄພແລະຄວບຄຸມ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຂັບເຄື່ອນສັ້ນ, Rosoff ແລະລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາກັບຄອນໂຊຂອງລົດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບທາງເລືອກການບັນເທີງສ່ວນບຸກຄົນໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງແບບອັດຕະໂນມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັນທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າການເດີນທາງມາຮອດຈຸດສິ້ນສຸດ, ຍ້ອນວ່າ Waymo ເຂົ້າຫາຈຸດທີ່ຫຼຸດລົງຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຂັບເຄື່ອນ, ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຈາກຍານພາຫະນະຫຼັງຈາກປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ວຍສຽງເທິງເຮືອ. ການເດີນທາງນັ້ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 8 ໂດລາ, ຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບ Lyft ຫຼື Uber. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຈະຈ່າຍ, ລາຍຮັບທັງຫມົດທີ່ຜະລິດໄດ້ໂດຍກົງກັບບໍລິສັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ປະສົບການເຮັດໃຫ້ Rosoff ປະທັບໃຈແລະຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງລົດທີ່ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ລາວເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆ, ເຊື່ອວ່າຍານພາຫະນະອັດຕະໂນມັດແມ່ນຢູ່ສະເຫມີພຽງແຕ່ສອງສາມປີເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງ. ແຕ່ຫຼັງຈາກປະສົບກັບການຂີ່ລົດທີ່ບໍ່ລຽບງ່າຍ ແລະບໍ່ມີສະເໜ່ໃນ Waymo, ຕອນນີ້ລາວເຫັນທ່າແຮງຂອງການຂົນສົ່ງແບບອັດຕະໂນມັດກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາສຳລັບການເດີນທາງໃນຕົວເມືອງໄລຍະສັ້ນ, ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Waymo ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່, ຍານພາຫະນະຂອງຕົນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຫັນປ່ຽນວິທີການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ບໍລິໂພກ, ນັກລົງທຶນ, ແລະຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຍ້ອນວ່າລົດທີ່ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນທາງເລືອກທໍາມະຊາດແລະປອດໄພສໍາລັບການຂົນສົ່ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— Rosoff, Matt. "ຂ້ອຍໄດ້ຂີ່ລົດແທັກຊີ Waymo robo-taxi." CNBC.