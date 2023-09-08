Sony WF-1000XM5 ທຽບກັບ Bose QuietComfort Earbuds II: ອັນໃດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ?

ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກໃນການທົດສອບຫູຟັງໄຮ້ສາຍລະດັບພຣີມຽມຫຼາຍລຸ້ນຈາກບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາ Sony ແລະ Bose, ແລະຂ້ອຍຕ້ອງເວົ້າວ່າມັນເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະເປັນແຟນຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້. ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນຂອງການດໍາລົງຊີວິດກັບ Sony WF-1000XM5, ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນຄໍາຕັດສິນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດ dethrone Bose ເປັນຫູຟັງການຍົກເລີກສຽງລົບກວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ໃນດ້ານຄຸນນະພາບສຽງ, Sony WF-1000XM5 ແມ່ນປະທັບໃຈຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ພວກເຂົາສະເຫນີລາຍລະອຽດແລະຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄູ່ຫູຟັງໄຮ້ສາຍທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Bose QuietComfort Earbuds II ຍັງສົມຄວນໄດ້ຮັບສະຖານະພາບຫ້າດາວຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສະຫນອງສຽງດົນຕີແລະມ່ວນຊື່ນທີ່ມີລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະໃນສຽງເບດ. ໃນຂະນະທີ່ Sonys ດີເລີດໃນຄຸນນະພາບສຽງ, ຂ້ອຍຈະບໍ່ຟ້າວທີ່ຈະປ່ຽນ Bose ຂອງຂ້ອຍຖ້າຂ້ອຍເປັນເຈົ້າຂອງມັນແລ້ວ.
ບ່ອນທີ່ Sony WF-1000XM5 ສ່ອງແສງຢູ່ໃນຄຸນນະພາບການໂທ. "ໂຄງສ້າງການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ" ຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງສຽງທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີລົມແຮງ. ໃນການປຽບທຽບ, Bose ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນລັກສະນະນີ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈລະຫວ່າງສອງຫູຟັງເອຍບັດແມ່ນວິທີການຕັດສຽງລົບກວນ. Bose ສ້າງຜົນກະທົບທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າດ້ວຍລະບົບການຍົກເລີກສິ່ງລົບກວນຂອງພວກເຂົາ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງຽບສະຫງົບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Sony ໄດ້ເລືອກຜົນກະທົບທີ່ລະອຽດອ່ອນກວ່າ, ຍົກເລີກຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຍົກເລີກສິ່ງລົບກວນ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, Bose ອາດຈະຂໍອຸທອນກັບບຸກຄົນທີ່ມັກປະສົບການການຍົກເລີກສຽງທີ່ແຂງແຮງກວ່າ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ Multipoint Bluetooth ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ກໍານົດ Sony WF-1000XM5 ແຍກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ Bose, ຫູຟັງເອຍບັດເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນລະຫວ່າງອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາເມນູ Bluetooth. ຄວາມສະດວກສະບາຍນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິໂພກປະເພດຕ່າງໆຂອງເນື້ອຫາຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ.
Sony WF-1000XM5 ສະຫນອງການຄວບຄຸມການສໍາພັດທີ່ຕອບສະຫນອງ, ແຕ່ທາງເລືອກທີ່ຈະຄວບຄຸມລະດັບສຽງໂດຍການແຕະໃສ່ຫູຟັງຫຼາຍຄັ້ງອາດຈະສັບສົນເລັກນ້ອຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມສາມາດໃນການເລື່ອນນິ້ວມືຂຶ້ນ ແລະ ລົງພື້ນຜິວດ້ານນອກຂອງຫູຟັງ Bose ສໍາລັບການຄວບຄຸມລະດັບສຽງແມ່ນມີຄວາມມັກຫຼາຍກວ່າ.
ຄວາມສະດວກສະບາຍແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການເລືອກຫູຟັງ, ແລະມັນເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນຈາກ Sony XM4 ໄປ Bose ກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບໃຫມ່ໆຂອງ Sony WF-1000XM5 ມີຄວາມດຶງດູດໃຈແລະສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ປັບປຸງ, ຂ້ອຍຍັງມີການຈອງກ່ຽວກັບຫູຟັງ. ຂ້ອຍພົບວ່າຄວາມເໝາະສົມຂອງ Sonys ປອດໄພໜ້ອຍກວ່າ, ໂດຍສະເພາະປາຍຫູເບື້ອງຂວາ. ຕົວເລືອກ eartip ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Sony ຍັງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກພຽງພໍສໍາລັບຂ້ອຍ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການເລືອກລະຫວ່າງ Sony WF-1000XM5 ແລະ Bose QuietComfort Earbuds II ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກ. ທັງສອງດີເລີດໃນຄຸນນະພາບສຽງ, ໂດຍ Sony ນໍາຫນ້າໃນຄຸນນະພາບການໂທແລະ Bose ໃຫ້ປະສົບການຍົກເລີກສິ່ງລົບກວນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຫູຟັງ Sony ສະເໜີ Bluetooth ຫຼາຍຈຸດ, ໃນຂະນະທີ່ Bose ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍກວ່າ. ພິຈາລະນາບູລິມະສິດຂອງທ່ານໃນແງ່ຂອງສຽງ, ສະດວກສະບາຍ, ແລະລັກສະນະເພີ່ມເຕີມເພື່ອກໍານົດຄູ່ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
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