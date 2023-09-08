Twitch Streamer Asmongold ເຫັນດີກັບການປ້ອງກັນຂອງ Todd Howard ຂອງ Starfield Exclusivity

ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ, ຜູ້ສະຕຣີມ Twitch ທີ່ນິຍົມ Zack “Asmongold” ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ຕົກລົງຂອງລາວກັບຜູ້ຜະລິດຜູ້ບໍລິຫານ Bethesda Game Studios Todd Howard ປ້ອງກັນ Starfield ທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ສະເພາະຂອງ Xbox. ໃນການສໍາພາດ BBC ທີ່ຜ່ານມາ, Howard ໄດ້ອະທິບາຍວ່າປະຊາຊົນມັກຈະເຊື່ອມໂຍງເກມບາງຢ່າງກັບເວທີສະເພາະ, ອ້າງເຖິງຕົວຢ່າງຂອງ franchise ຄວາມຫມາຍຂອງ Zelda ໄດ້ຖືກ intertwined ກັບ Nintendo. Asmongold ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ Xbox ມີຄວາມຜູກພັນກັບ Starfield ແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບລາວເມື່ອທຽບກັບ Sony ຫຼື Nintendo ທີ່ມີມັນ.
ຈຸດຫນຶ່ງຂອງການຂັດແຍ້ງທີ່ Asmongold ຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນການຢືນຢັນທີ່ເຮັດໂດຍ Howard ວ່າການພັດທະນາສໍາລັບ PC ແມ່ນງ່າຍກວ່າການພັດທະນາສໍາລັບ consoles. Asmongold ໂຕ້ຖຽງວ່າການອອກແບບເກມ PC ແມ່ນສັບສົນຫຼາຍຍ້ອນຄວາມກວ້າງຂອງບັດກາຟິກແລະການຕັ້ງຄ່າ PC ທີ່ນັກພັດທະນາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊົມບາງຄົນບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Asmongold, ລາວໄດ້ຢືນຢູ່ໃນທັດສະນະຂອງລາວ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງກໍລະນີທີ່ການປ່ອຍ PC ມີບັນຫາເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍ console.
ການຖ່າຍທອດສົດຍັງໄດ້ດຶງດູດຄຳເຫັນຈາກແຟນໆໃນ YouTube, ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 1,670 ຄຳເຫັນທີ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ປະຕິກິລິຍາໄດ້ຖືກປະສົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ fans ມີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້.
Asmongold, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼີ້ນ Starfield ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍ Early Access, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບເກມ, ໂດຍອະທິບາຍວ່າມັນ "ດີ." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ສະແດງຄໍາວິພາກວິຈານຕໍ່ເລື່ອງຕົ້ນຕໍ, ເຫັນວ່າມັນຂາດຄຸນນະພາບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Asmongold ກັບ Todd Howard ການປ້ອງກັນການຍົກເວັ້ນຂອງ Starfield ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວ່າການພັດທະນາສໍາລັບ PC ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍກ່ວາສໍາລັບ consoles, ການສົນທະນາ sparked ໂດຍ livestream ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ passion ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເກມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສໍາພາດ BBC ກັບ Todd Howard
- ການຖ່າຍທອດສົດ Asmongold Twitch