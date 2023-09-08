ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Twitch Streamer Asmongold ເຫັນດີກັບການປ້ອງກັນຂອງ Todd Howard ຂອງ Starfield Exclusivity

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Twitch Streamer Asmongold ເຫັນດີກັບການປ້ອງກັນຂອງ Todd Howard ຂອງ Starfield Exclusivity

ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ, ຜູ້ສະຕຣີມ Twitch ທີ່ນິຍົມ Zack “Asmongold” ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ຕົກລົງຂອງລາວກັບຜູ້ຜະລິດຜູ້ບໍລິຫານ Bethesda Game Studios Todd Howard ປ້ອງກັນ Starfield ທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ສະເພາະຂອງ Xbox. ໃນການສໍາພາດ BBC ທີ່ຜ່ານມາ, Howard ໄດ້ອະທິບາຍວ່າປະຊາຊົນມັກຈະເຊື່ອມໂຍງເກມບາງຢ່າງກັບເວທີສະເພາະ, ອ້າງເຖິງຕົວຢ່າງຂອງ franchise ຄວາມຫມາຍຂອງ Zelda ໄດ້ຖືກ intertwined ກັບ Nintendo. Asmongold ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ Xbox ມີຄວາມຜູກພັນກັບ Starfield ແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບລາວເມື່ອທຽບກັບ Sony ຫຼື Nintendo ທີ່ມີມັນ.

ຈຸດຫນຶ່ງຂອງການຂັດແຍ້ງທີ່ Asmongold ຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນການຢືນຢັນທີ່ເຮັດໂດຍ Howard ວ່າການພັດທະນາສໍາລັບ PC ແມ່ນງ່າຍກວ່າການພັດທະນາສໍາລັບ consoles. Asmongold ໂຕ້ຖຽງວ່າການອອກແບບເກມ PC ແມ່ນສັບສົນຫຼາຍຍ້ອນຄວາມກວ້າງຂອງບັດກາຟິກແລະການຕັ້ງຄ່າ PC ທີ່ນັກພັດທະນາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊົມບາງຄົນບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ Asmongold, ລາວໄດ້ຢືນຢູ່ໃນທັດສະນະຂອງລາວ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງກໍລະນີທີ່ການປ່ອຍ PC ມີບັນຫາເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍ console.

ການຖ່າຍທອດສົດຍັງໄດ້ດຶງດູດຄຳເຫັນຈາກແຟນໆໃນ YouTube, ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 1,670 ຄຳເຫັນທີ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ປະຕິກິລິຍາໄດ້ຖືກປະສົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ fans ມີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້.

Asmongold, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼີ້ນ Starfield ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍ Early Access, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບເກມ, ໂດຍອະທິບາຍວ່າມັນ "ດີ." ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວໄດ້ສະແດງຄໍາວິພາກວິຈານຕໍ່ເລື່ອງຕົ້ນຕໍ, ເຫັນວ່າມັນຂາດຄຸນນະພາບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Asmongold ກັບ Todd Howard ການປ້ອງກັນການຍົກເວັ້ນຂອງ Starfield ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວ່າການພັດທະນາສໍາລັບ PC ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍກ່ວາສໍາລັບ consoles, ການສົນທະນາ sparked ໂດຍ livestream ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ passion ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເກມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສໍາພາດ BBC ກັບ Todd Howard
- ການຖ່າຍທອດສົດ Asmongold Twitch

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

Tesla Cybertruck: Hubcap Drama On the Freeway

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

The Phenomenon of Wordle: Clues, Tips, and Strategies for Solving

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple to Discontinue iPhone Mini Series with Release of iPhone 15

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

Tesla Cybertruck: Hubcap Drama On the Freeway

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

The Phenomenon of Wordle: Clues, Tips, and Strategies for Solving

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple to Discontinue iPhone Mini Series with Release of iPhone 15

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple iPhone 14 Pro ມີສ່ວນຫຼຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15 Pro

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ