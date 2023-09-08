ໂທລະສັບສະຫຼາດ Mate 60 Pro ຂອງ Huawei ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີພາຍໃນຂອງຈີນ

ບໍລິສັດ Huawei Technologies ໄດ້ເອົາບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນການສະແດງຄວາມຄືບໜ້າຂອງຈີນໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານເທັກໂນໂລຍີພາຍໃນປະເທດດ້ວຍສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດ, Mate 60 Pro. ສະມາດໂຟນນີ້ມີລັກສະນະເດັ່ນໃນອັດຕາສ່ວນສູງຂອງອົງປະກອບທີ່ຜະລິດຈາກຈີນ, ນອກເຫນືອຈາກໂປເຊດເຊີ Kirin ທີ່ອອກແບບແລະຜະລິດໂດຍຈີນ.
ການວິເຄາະນ້ຳຕາທີ່ດຳເນີນໂດຍ TechInsights ສຳລັບ Bloomberg ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ Huawei ໄດ້ນຳເອົາອົງປະກອບຫຼາຍອັນມາຈາກບໍລິສັດຈີນ. Mate 60 Pro ປະກອບມີໂມດູນທາງຫນ້າຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຈາກບໍລິສັດ Beijing OnMicro Electronics Co., ໂມເດັມການສື່ສານດາວທຽມຈາກບໍລິສັດ Hwa Create, ແລະເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ RF ຈາກ Guangzhou Runxin Information Technology Co. ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງ SK Hynix Inc. ເທົ່ານັ້ນ. ມາຮອດປະຈຸ, ໄດ້ກໍານົດອົງປະກອບຕ່າງປະເທດ.
ການເອື່ອຍອີງຈາກຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນປະເທດສໍາລັບອົງປະກອບເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບ Huawei, ເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມັນປະເຊີນຫຼັງຈາກຖືກຕັດອອກຈາກຕະຫຼາດສໍາລັບ chip ແລະ chipmaking ກ້າວຫນ້າໂດຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2020. ບໍລິສັດເຄີຍອີງໃສ່ຜູ້ສະຫນອງອາເມລິກາສໍາລັບ chip ການສື່ສານທີ່ສໍາຄັນ. ແລະຕ້ອງຊອກຫາວິທີທາງເລືອກເພື່ອຜະລິດໂປເຊດເຊີແລະຊິບໄຮ້ສາຍຂອງມັນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້, Huawei ສາມາດສ້າງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ຜະລິດໂດຍຈີນສ່ວນໃຫຍ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາທາງໄປສູ່ການຂັດຂວາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ຄວາມໄວໄຮ້ສາຍຂອງ Mate 60 Pro ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບອຸປະກອນ 5G, ແລະອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລະບາຍຫມໍ້ໄຟທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງກ່ຽວກັບປະລິມານການຜະລິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້. Huawei ຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນ Apple ແລະ Samsung, ເຊິ່ງໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຊິບທີ່ມີຢ່າງຫນ້ອຍສອງລຸ້ນກ່ອນການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງ Huawei. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເປີດຕົວຂອງ Mate 60 Pro ໂດຍບໍ່ມີລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດໄດ້ຖືກຊົມເຊີຍໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດເປັນຫຼັກຖານວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດເພື່ອຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງຈີນໄດ້ລົ້ມເຫລວ.
ຄວາມສຳເລັດຂອງ Mate 60 Pro ອາດຈະມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ Huawei ແລະຕະຫຼາດສະມາດໂຟນຂອງຈີນ. ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າ ຖ້າ Huawei ຂາຍໄດ້ 5 ລ້ານເຄື່ອງ, ມັນສາມາດທຳລາຍ 38% ຂອງຍອດຂາຍ iPhone ໃນຈີນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການສະຫນອງແລະຜົນຜະລິດການຜະລິດຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ Huawei ໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
ໃນຂະນະທີ່ Huawei ສືບຕໍ່ເດີນໜ້າດ້ວຍຄວາມສາມາດດ້ານເທັກໂນໂລຍີພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ, ມັນຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງວ່າສະຫະລັດຈະຕອບໂຕ້ແນວໃດ. ຜູ້ຕາງຫນ້າ Michael McCaul ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຜູ້ສະຫນອງຂອງ Huawei ເຊັ່ນ Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ອາດຈະລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນກວ້າງໄກສໍາລັບທັງ Huawei ແລະອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg News, TechInsights