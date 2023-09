ໂທລະສັບສະຫຼາດ Mate 60 Pro ຂອງ Huawei ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີພາຍໃນຂອງຈີນ

By

ບໍລິສັດ Huawei Technologies ໄດ້ເອົາບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນການສະແດງຄວາມຄືບໜ້າຂອງຈີນໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານເທັກໂນໂລຍີພາຍໃນປະເທດດ້ວຍສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດ, Mate 60 Pro. ສະມາດໂຟນນີ້ມີລັກສະນະເດັ່ນໃນອັດຕາສ່ວນສູງຂອງອົງປະກອບທີ່ຜະລິດຈາກຈີນ, ນອກເຫນືອຈາກໂປເຊດເຊີ Kirin ທີ່ອອກແບບແລະຜະລິດໂດຍຈີນ.

ການ​ວິ​ເຄາະ​ນ້ຳ​ຕາ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍ TechInsights ສຳ​ລັບ Bloomberg ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ Huawei ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຫຼາຍ​ອັນ​ມາ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ. Mate 60 Pro ປະກອບມີໂມດູນທາງຫນ້າຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຈາກບໍລິສັດ Beijing OnMicro Electronics Co., ໂມເດັມການສື່ສານດາວທຽມຈາກບໍລິສັດ Hwa Create, ແລະເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ RF ຈາກ Guangzhou Runxin Information Technology Co. ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງ SK Hynix Inc. ເທົ່ານັ້ນ. ມາຮອດປະຈຸ, ໄດ້ກໍານົດອົງປະກອບຕ່າງປະເທດ.

ການເອື່ອຍອີງຈາກຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນປະເທດສໍາລັບອົງປະກອບເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບ Huawei, ເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມັນປະເຊີນຫຼັງຈາກຖືກຕັດອອກຈາກຕະຫຼາດສໍາລັບ chip ແລະ chipmaking ກ້າວຫນ້າໂດຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2020. ບໍລິສັດເຄີຍອີງໃສ່ຜູ້ສະຫນອງອາເມລິກາສໍາລັບ chip ການສື່ສານທີ່ສໍາຄັນ. ແລະຕ້ອງຊອກຫາວິທີທາງເລືອກເພື່ອຜະລິດໂປເຊດເຊີແລະຊິບໄຮ້ສາຍຂອງມັນ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້, Huawei ສາມາດສ້າງໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ຜະລິດໂດຍຈີນສ່ວນໃຫຍ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາທາງໄປສູ່ການຂັດຂວາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ຄວາມໄວໄຮ້ສາຍຂອງ Mate 60 Pro ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບອຸປະກອນ 5G, ແລະອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລະບາຍຫມໍ້ໄຟທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖາມຍັງຄົງກ່ຽວກັບປະລິມານການຜະລິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້. Huawei ຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນ Apple ແລະ Samsung, ເຊິ່ງໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຊິບທີ່ມີຢ່າງຫນ້ອຍສອງລຸ້ນກ່ອນການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງ Huawei. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເປີດຕົວຂອງ Mate 60 Pro ໂດຍບໍ່ມີລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດໄດ້ຖືກຊົມເຊີຍໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດເປັນຫຼັກຖານວ່າຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດເພື່ອຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງຈີນໄດ້ລົ້ມເຫລວ.

ຄວາມສຳເລັດຂອງ Mate 60 Pro ອາດຈະມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ Huawei ແລະຕະຫຼາດສະມາດໂຟນຂອງຈີນ. ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຖ້າ Huawei ຂາຍ​ໄດ້ 5 ລ້ານ​ເຄື່ອງ, ມັນ​ສາມາດ​ທຳລາຍ 38% ຂອງ​ຍອດ​ຂາຍ iPhone ໃນ​ຈີນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການສະຫນອງແລະຜົນຜະລິດການຜະລິດຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ Huawei ໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.

ໃນຂະນະທີ່ Huawei ສືບຕໍ່ເດີນໜ້າດ້ວຍຄວາມສາມາດດ້ານເທັກໂນໂລຍີພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ, ມັນຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງວ່າສະຫະລັດຈະຕອບໂຕ້ແນວໃດ. ຜູ້ຕາງຫນ້າ Michael McCaul ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຜູ້ສະຫນອງຂອງ Huawei ເຊັ່ນ Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ອາດຈະລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນກວ້າງໄກສໍາລັບທັງ Huawei ແລະອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ.

