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Huawei Mate X5: ໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ໃໝ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Huawei Mate X5: ໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ໃໝ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

Huawei ໄດ້ເປີດໂຕເຮືອທຸງລຸ້ນລ່າສຸດ Huawei Mate X5 ໃນປະເທດຈີນຢ່າງງຽບໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງໂປເຊດເຊີຂອງໂທລະສັບ, ມັນມີຈໍສະແດງຜົນພາຍໃນ 7.85 ນິ້ວ LTPO OLED ແລະຫນ້າຈໍນອກ 6.4 ນິ້ວ OLED LTPO. Mate X5 ມາໃນຫ້າສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະມີຢູ່ໃນສອງຮູບແບບການເກັບຮັກສາ. ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາຂອງມືຖືແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດເທື່ອ.

Huawei Mate X5 ແມ່ນຜູ້ສືບທອດຂອງ Huawei Mate X3, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນປະເທດຈີນໃນຕົ້ນປີນີ້. ທີ່ໃຊ້ຊິບເຊັດ Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core, Mate X3 ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກ. Mate X5 ທີ່ເປີດຕົວໃຫມ່ມີຢູ່ໃນ Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (ສີຂຽວ), ແລະທາງເລືອກສີ Phantom Purple. ມັນຍັງມາໃນສອງທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາ: 12GB + 512GB ແລະ 16GB + 512GB. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີສອງທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາໄວ້ສະເພາະສໍາລັບ Collector's Edition: 16GB + 512GB ແລະ 16GB + 1TB.

Huawei Mate X5 ມີແຜງດ້ານໃນ LTPO OLED ຂະໜາດ 7.85 ນິ້ວ, ຄວາມລະອຽດ 2496 x 2224 ພິກເຊລ. ມັນມີອັດຕາການສໍາພັດຂອງ 240Hz ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງ 8:7.1. ຈໍສະແດງຜົນໜ້າປົກແມ່ນແຜງ OLED LTPO ຂະໜາດ 6.4 ນິ້ວ, ຄວາມລະອຽດ 2504 x 1080 ພິກເຊລ, ອັດຕາການສໍາຜັດເຖິງ 300Hz, ແລະອັດຕາສ່ວນຮູບ 20.9:9. ໂທລະສັບມີ RAM ສູງສຸດ 16GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 1TB.

ໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Mate X5 ມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງສາມເທົ່າ. ມັນປະກອບມີເຊັນເຊີຫຼັກ 50-megapixel ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຊັນເຊີ 13-megapixel ທີ່ມີເລນ ultra-wide, ແລະເຊັນເຊີ 12-megapixel ທີ່ມີເລນ periscope telephoto ທີ່ຮອງຮັບ optical image stabilization (OIS). ຢູ່ດ້ານຫນ້າ, ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ 8 ລ້ານພິກເຊລສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ selfies.

Mate X5 ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແບັດເຕີຣີ 5,060mAh ຮອງຮັບການສາກໄວໄຮ້ສາຍ 66W ແລະ 50W, ຮັບປະກັນການໃຊ້ງານຍາວນານ. ມັນແລ່ນເທິງ Harmony OS 4.0, ລະບົບປະຕິບັດການຫຼ້າສຸດຈາກ Huawei. ໂທລະສັບໃຫ້ທາງເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, ແລະ USB Type-C. ມັນຍັງຖືກຈັດອັນດັບ IPX8 ສໍາລັບຄວາມຕ້ານທານຂອງ splash.

ນ້ຳໜັກ 245 ກຣາມ, Mate X5 ວັດແທກຂະໜາດ 156.9mm x 72.4mm x 11.08mm ເມື່ອພັບ ແລະ 156.9mm x 141.5mm x 5.3mm ເມື່ອພັບອອກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Huawei Mate X5 ເປັນການເພີ່ມຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຕະຫຼາດໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້. ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນທີ່ສວຍງາມ, ການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄວ, ມັນແນ່ນອນວ່າຈະດຶງດູດຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ໂທລະສັບສືບຕໍ່ປະເພນີຂອງ Huawei ໃນການຈັດສົ່ງອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບສູງສຸດທີ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີໂທລະສັບສະຫຼາດ.

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By Vicky Stavropoulou

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