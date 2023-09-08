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Huawei Mate 60 Pro+: ພາບລວມຂອງລຸ້ນຍອດນິຍົມໃນຄອບຄົວ Mate 60

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Huawei Mate 60 Pro+: ພາບລວມຂອງລຸ້ນຍອດນິຍົມໃນຄອບຄົວ Mate 60

Huawei Mate 60 Pro+ ເປັນການເພີ່ມລຸ້ນລ່າສຸດຂອງ Huawei Mate 60 series, ຫລັງຈາກການເປີດຕົວຂອງ Mate 60 ແລະ Mate 60 Pro. ຮູບແບບຊັ້ນສູງນີ້ສ້າງຂື້ນກັບລັກສະນະຂອງຮູບແບບ Pro ປົກກະຕິແລະນໍາພວກເຂົາໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຊິບເຊັດ, Huawei ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ເຊື່ອວ່າຈະໃຊ້ຊິບເຊັດ Kirin 7s 9000nm ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດຈີນ. Mate 60 Pro+ ມາພ້ອມກັບ RAM 16GB (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 12GB ໃນຮຸ່ນ Pro) ແລະໃຫ້ທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາ 512GB ຫຼື 1TB, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຜ່ານຮູບແບບບັດ NM ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Huawei.

ຈໍສະແດງຜົນຂອງ Mate 60 Pro+ ເປັນແຜງ LTPO OLED ຂະໜາດ 6.82 ນິ້ວ, ຄ້າຍຄືກັບລຸ້ນ Pro, ແຕ່ມີຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ 1,260 x 2,720 ພິກເຊລ. ມັນເປັນແຜງ 10-bit ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຕັ້ງແຕ່ 1Hz ຫາ 120Hz ແລະມີຄຸນສົມບັດສໍາຜັດ 300Hz. ຄວາມສະຫວ່າງຖືກຄວບຄຸມໂດຍການຫຼຸດແສງ PWM ຄວາມຖີ່ສູງ 1,440Hz.

ໃນດ້ານຄວາມທົນທານ, Mate 60 Pro+ ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ IP68 ສໍາລັບຄວາມທົນທານຕໍ່ນ້ໍາແລະຝຸ່ນແລະສາມາດທົນກັບການຈົມຢູ່ໃນນ້ໍາສູງເຖິງ 6 ແມັດ (20 ຟຸດ) ເປັນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ. ມັນຍັງມີແກ້ວ Kunlun ລຸ້ນທີສອງເພື່ອປ້ອງກັນຮອຍຂີດຂ່ວນແລະຄວາມເສຍຫາຍ.

Mate 60 Pro+ ມີການອອກແບບຮູສຽບສາມຮູເທິງຈໍສະແດງຜົນ, ມີຮູໜຶ່ງສຳລັບກ້ອງເຊວຟີ 13MP ແລະ ຮູສອງຮູສຳລັບລະບົບ 3D Time of Flight (ToF). ຢູ່ດ້ານຫລັງ, ມັນມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ໂມດູນຕົ້ນຕໍມີເຊັນເຊີ 48MP ທີ່ມີເລນທີ່ມີ OIS, ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນ periscope ມີເຊັນເຊີ 48MP ແລະເລນ 90mm f/3.0 ທີ່ມີ OIS. ກ້ອງ ultra-wide ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບເປັນເຊັນເຊີ 40MP.

ຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີລີ່ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກຮຸ່ນ Pro, ໂດຍມີຫມໍ້ໄຟ 5,000mAh ທີ່ຮອງຮັບການສາກໄວດ້ວຍສາຍ 88W ແລະຄວາມໄວໄຮ້ສາຍ 50W. ມັນຍັງສະຫນອງການສາກໄຟໄຮ້ສາຍ 20W reverse ສໍາລັບການຊາດອຸປະກອນອື່ນໆ. ຕົວເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ລວມມີ Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 ທີ່ມີຕົວແປງສັນຍານ LDAC ແລະ L2HC, NFC, ແລະ IR blaster.

ລັກສະນະພິເສດອັນໜຶ່ງຂອງ Mate 60 Pro+ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການໂທສຽງຜ່ານເຄືອຂ່າຍດາວທຽມ Tiantong, ນອກຈາກການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສອງທາງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ BeiDou. ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ສະ​ຫມັກ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​.

Huawei Mate 60 Pro+ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 9 ຕຸລານີ້, ໂດຍລາຄາຍັງບໍ່ທັນມີການປະກາດເທື່ອ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລູກຄ້າສາມາດຈອງບ່ອນຢູ່ແຖວໄດ້ໂດຍການວາງເງິນຝາກ 1,000 ຢວນ (ປະມານ 135 ໂດລາ). ທາງເລືອກສີສໍາລັບ Mate 60 Pro+ ປະກອບມີສີດໍາແລະສີຄີມ, ມີທັງທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາ 512GB ແລະ 1TB.

ນິຍາມ:

– Kirin 9000s: ເປັນຊິບເຊັດ 7nm ທີ່ຜະລິດໂດຍ Huawei.
– LTPO: Polycrystalline Oxide ອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ເທັກໂນໂລຍີທີ່ໃຊ້ໃນຈໍສະແດງຜົນ OLED ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
– IP68: ເປັນມາດຕະຖານສາກົນສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາແລະຝຸ່ນ.
– OIS: Optical Image Stabilization, ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ໃນເລນກ້ອງເພື່ອຫຼຸດຄວາມມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງ.
– ToF: Time of Flight, ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກ້ອງກັບວັດຖຸ.
– BeiDou: ລະບົບນໍາທາງດາວທຽມຈີນ.
– Tiantong: ເຄືອ​ຂ່າຍ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ໂທ​ສຽງ​ແລະ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງ​ພາ​ສາ​ຈີນ​]

By Gabriel Botha

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