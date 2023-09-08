Huawei ເລີ່ມການຂາຍລ່ວງໜ້າສຳລັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນ Mate 60 Pro+

ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ Huawei Technologies ໄດ້ປະກາດການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຂາຍລ່ວງຫນ້າສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Mate 60 Pro+. ການເພີ່ມໃຫມ່ນີ້ໃຫ້ກັບຊຸດ Mate ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດໃນການເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ການສັ່ງຈອງໂທລະສັບໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານອອນໄລນ໌ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Huawei ໂດຍຄາດວ່າຈະຈັດສົ່ງໃນວັນທີ 9 ຕຸລານີ້.
Mate 60 Pro+ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວທຽມສອງດວງພ້ອມໆກັນ ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ, Mate 60 Pro. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປ່ອຍອອກມາ, ໂທລະສັບໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເນື່ອງຈາກມີລາຍງານຄວາມໄວດາວໂຫລດສູງໃນເຄືອຂ່າຍ 5G.
ຄວາມສາມາດຂອງ Huawei ໃນການຜະລິດອຸປະກອນມືຖືແບບພິເສດແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, ເມື່ອສະຫະລັດໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືການຜະລິດຊິບຂອງບໍລິສັດ. ດັ່ງນັ້ນ, Huawei ຈຶ່ງສາມາດປ່ອຍຕົວແບບ 5G ຈໍານວນຈໍາກັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ຊິບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Mate 60 Pro+ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າສໍາລັບບໍລິສັດໃນການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.
ນອກຈາກ Mate 60 Pro+ ແລ້ວ, Huawei ຍັງໄດ້ເປີດຕົວ Huawei Mate X5, ລຸ້ນໃໝ່ຂອງໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາແລະການສະຫນອງລູກຄ້າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຍອດຂາຍລ່ວງໜ້າຂອງ Mate 60 Pro+ ໝາຍເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ Huawei ທີ່ຈະຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລະ ຮັກສາຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳດ້ານເທັກໂນໂລຍີທົ່ວໂລກ.
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