ສະມາຄົມຈັງຫວະຫົວໃຈ Gears Up ສໍາລັບເຫດການ HRX ປະຈໍາປີທີສອງໃນຊີແອດເທິລ

ສະມາຄົມ Rhythm ຫົວໃຈ (HRS) ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບເຫດການ HRX ປະຈໍາປີທີສອງຂອງຕົນ, ກອງປະຊຸມສຸຂະພາບແລະເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກທີ່ນໍາເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອຸດສາຫະກໍາການດູແລສຸຂະພາບແລະເຕັກໂນໂລຢີ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອທ້າທາຍສະຖານະການແລະການຫັນປ່ຽນການດູແລຄົນເຈັບໂດຍຜ່ານການນະວັດຕະກໍາແລະການຮ່ວມມື.
HRX 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ກັນຍາ 2023, ທີ່ສູນປະຊຸມສຸດຍອດແຫ່ງໃໝ່ໃນຊີແອດເທິລ. ການຈັດວາງໜຶ່ງຫ້ອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສະຖານທີ່ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໂຄງການສຸມໃສ່ການສຸຂະພາບດິຈິຕອນ cardiovascular. ກອງປະຊຸມຈະປະກອບມີການສົນທະນາທີ່ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂແລະການນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນຮູບແບບການດູແລ virtual ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບ, ແລະທັດສະນະກ່ຽວກັບການສະຫນອງທຶນດ້ານສຸຂະພາບດິຈິຕອນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, HRX AbstracX, ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Cardiovascular Digital Health Journal, ຈະສະແດງນັກປະດິດສ້າງທີ່ເລືອກ 15 ຄົນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາສະເຫນີປາກ 10 ນາທີ. ກອງປະຊຸມຍັງຈະຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ pitch, ບ່ອນທີ່ XNUMX ທີມທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການແຂ່ງຂັນສໍາລັບເງິນສົດຈາກຜູ້ສະຫນອງທຶນ.
ຜູ້ບໍລິຫານຜູ້ຮ່ວມຜະລິດ Dr. Sana M. Al-Khatib ແລະ Dr. Jagmeet P. Singh ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມທີ່ຈະມາເຖິງແລະທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງການຮ່ວມມືແລະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນການດູແລຄົນເຈັບ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າອະນາຄົດຂອງການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນຢູ່ໃນ virtual, ດິຈິຕອນ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ.
ສະມາຄົມ Rhythm ຫົວໃຈແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາແລະການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວໃຈເຕັ້ນແລະຄົນເຈັບ, ໂດຍສຸມໃສ່ການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ electrophysiology.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HRX 2023, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ທາງການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະມາຄົມຈັງຫວະຫົວໃຈ (HRS)
– experiencehrx.com