ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະມາຄົມຈັງຫວະຫົວໃຈ Gears Up ສໍາລັບເຫດການ HRX ປະຈໍາປີທີສອງໃນຊີແອດເທິລ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ສະມາຄົມຈັງຫວະຫົວໃຈ Gears Up ສໍາລັບເຫດການ HRX ປະຈໍາປີທີສອງໃນຊີແອດເທິລ

ສະມາຄົມ Rhythm ຫົວໃຈ (HRS) ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບເຫດການ HRX ປະຈໍາປີທີສອງຂອງຕົນ, ກອງປະຊຸມສຸຂະພາບແລະເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກທີ່ນໍາເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອຸດສາຫະກໍາການດູແລສຸຂະພາບແລະເຕັກໂນໂລຢີ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ທ້າ​ທາຍ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ແລະ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ການ​ດູ​ແລ​ຄົນ​ເຈັບ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​.

HRX 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23 ກັນຍາ 2023, ທີ່ສູນປະຊຸມສຸດຍອດແຫ່ງໃໝ່ໃນຊີແອດເທິລ. ການຈັດວາງໜຶ່ງຫ້ອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງສະຖານທີ່ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ cardiovascular​. ກອງປະຊຸມຈະປະກອບມີການສົນທະນາທີ່ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂແລະການນໍາສະເຫນີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນຮູບແບບການດູແລ virtual ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບດ້ານສຸຂະພາບ, ແລະທັດສະນະກ່ຽວກັບການສະຫນອງທຶນດ້ານສຸຂະພາບດິຈິຕອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, HRX AbstracX, ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Cardiovascular Digital Health Journal, ຈະສະແດງນັກປະດິດສ້າງທີ່ເລືອກ 15 ຄົນທີ່ຈະນໍາສະເຫນີວຽກງານຂອງພວກເຂົາໃນການນໍາສະເຫນີປາກ 10 ນາທີ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຍັງ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ pitch​, ບ່ອນ​ທີ່ XNUMX ທີມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສໍາ​ລັບ​ເງິນ​ສົດ​ຈາກ​ຜູ້​ສະ​ຫນອງ​ທຶນ​.

ຜູ້ບໍລິຫານຜູ້ຮ່ວມຜະລິດ Dr. Sana M. Al-Khatib ແລະ Dr. Jagmeet P. Singh ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມທີ່ຈະມາເຖິງແລະທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງການຮ່ວມມືແລະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນການດູແລຄົນເຈັບ. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າອະນາຄົດຂອງການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນຢູ່ໃນ virtual, ດິຈິຕອນ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ.

ສະມາຄົມ Rhythm ຫົວໃຈແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາແລະການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວໃຈເຕັ້ນແລະຄົນເຈັບ, ໂດຍສຸມໃສ່ການກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ electrophysiology.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HRX 2023, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ທາງການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະມາຄົມຈັງຫວະຫົວໃຈ (HRS)
– experiencehrx.com

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ