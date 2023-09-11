ວິທີການໃຊ້ Grav Jump ໃນ Starfield: ຄູ່ມືສໍາລັບການເດີນທາງຂ້າມລະບົບ

ໃນເກມ Starfield ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ, ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການກະໂດດ Grav. ຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເດີນທາງໄປທົ່ວລະບົບດາວເຄາະ ແລະກາລັກຊີຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສໍາຫຼວດດາວເຄາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເລີ່ມຕົ້ນການຜະຈົນໄພທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເຮັດການກະໂດດ Grav.
ຄ້າຍຄືກັນກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການເດີນທາງລະຫວ່າງດາວໃນຮູບເງົາ fiction ວິທະຍາສາດ, ການນໍາໃຊ້ການກະໂດດ Grav ໃນ Starfield ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສອງສາມຂັ້ນຕອນ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຈັດສັນພະລັງງານໃຫ້ກັບ Drive Grav. ຂະບວນການຈັດສັນພະລັງງານນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການກະໂດດ Grav ສົບຜົນສໍາເລັດ.
ເພື່ອປະຕິບັດການໂດດ Grav ໃນ Starfield, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້:
1. ເປີດຕາຕະລາງດາວແລະເລືອກລະບົບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເດີນທາງໄປ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປຫາລະບົບທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍສີຂາວເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບສີແດງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ.
2. ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລືອກລະບົບທີ່ຕ້ອງການ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ "ໂດດ". ນີ້ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກມຂໍໃຫ້ເຈົ້າຈັດສັນພະລັງງານໃຫ້ກັບ Drive Grav ຂອງທ່ານ.
3. ໃຊ້ປຸ່ມລູກສອນຂອງທ່ານເພື່ອເອົາພະລັງງານອອກຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆແລະເກັບໄວ້ໃນສະຫງວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂອນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນ Grav drive.
4. ຫຼັງຈາກຈັດສັນພະລັງງານແລ້ວ, ລອງເລີ່ມການກະໂດດອີກຄັ້ງ, ແລະ Grav drive ຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໄດ Grav ອາດຈະອ່ອນແອ, ແຕ່ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຈະຍົກລະດັບມັນ.
ເພື່ອຍົກລະດັບການຂັບລົດ Grav ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມຊ່າງບໍລິການເຮືອໃດໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃກ້ກັບບ່ອນຈອດເຮືອ. ການອັບເກຣດໄດຣຟ໌ Grav ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປຫາລະບົບດາວໄດ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າການຂຸດຄົ້ນລະບົບດາວໃຫມ່ແລະການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງເຮືອຂອງທ່ານແມ່ນທັງສອງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງປະສົບການ Starfield. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂດດ Grav ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະເລີ່ມການຜະຈົນໄພທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນເກມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Rishov Mukherjee, ຜູ້ຂຽນຂອງ “Starfield: ວິທີການໃຊ້ Grav jump,” Dexerto (2023).
– Bethesda Game Studios, ຜູ້ພັດທະນາ Starfield.