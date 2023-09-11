ວິທີການລຶບແອັບຯຈາກ Apple Watch ຂອງທ່ານ

ການລຶບແອັບຯອອກຈາກ Apple Watch ຂອງທ່ານແມ່ນຂະບວນການທີ່ກົງໄປກົງມາ, ແຕ່ມັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງແອັບຯຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເອົາແອັບຯອອກຈາກ Apple Watch ຂອງທ່ານ, ມັນຈະຖືກລຶບອອກຈາກໂມງຂອງມັນເອງເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຈາກ iPhone ຂອງທ່ານ. ແອັບຯ iOS ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນ iPhone ຂອງທ່ານເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານເລືອກທີ່ຈະລຶບມັນແຍກຕ່າງຫາກ.
ຖ້າແອັບ Apple Watch ຂອງທ່ານຖືກຈັດລຽງເປັນຕາຂ່າຍ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
1. ກົດປຸ່ມ Digital Crown ໃນ Apple Watch ຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງແອັບຯຂອງທ່ານ.
2. ແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ຈົນກ່ວາ “ເບິ່ງຕົວເລືອກ” ປະກົດຂຶ້ນ.
3. ແຕະ “ແກ້ໄຂແອັບ.”
4. ກົດປຸ່ມ 'x' ຖັດຈາກແອັບຯທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ.
5. ແຕະ “ລຶບແອັບ” ໃນໜ້າຈໍຖັດໄປເພື່ອຢືນຢັນ.
ຖ້າແອັບ Apple Watch ຂອງທ່ານຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນລາຍການເບິ່ງ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແທນ:
1. ກົດ Digital Crown ເພື່ອເບິ່ງແອັບຂອງທ່ານ.
2. ເລື່ອນລົງໄປ app ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລົບ.
3. ປັດຊ້າຍເທິງແອັບ ແລະແຕະໄອຄອນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.
4. ແຕະ “ລຶບແອັບ” ໃນໜ້າຈໍຖັດໄປເພື່ອຢືນຢັນ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ Apple ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລຶບຫຼາຍແອັບຂອງຕົນເອງອອກຈາກ Apple Watch ຂອງທ່ານ, ມີບາງແອັບທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຂໍ້ຄວາມ, ໂທລະສັບ, ປະຕິທິນ, ໂມງ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນ.
ການລຶບແອັບຕ່າງໆອອກຈາກ Apple Watch ຂອງເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໝົດໄປ ແລະ ສ້າງພື້ນທີ່ຫວ່າງໃຫ້ກັບແອັບອື່ນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງແລະຈັດລະບຽບໂມງຂອງທ່ານຕາມຄວາມມັກຂອງທ່ານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂະບວນການລຶບແອັບຯຈາກ Apple Watch ຂອງທ່ານແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ. ເພີດເພີນໄປກັບປະສົບການ Apple Watch ທີ່ສະອາດ ແລະເປັນສ່ວນຕົວກວ່າໂດຍການລຶບແອັບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກ!
ນິຍາມ:
– Apple Watch: ເປັນ smartwatch ທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple Inc. ມັນສະຫນອງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມການອອກກໍາລັງກາຍ, ການສື່ສານ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບແອັບຯ.
– iOS: ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple Inc. ສໍາລັບອຸປະກອນມືຖືຂອງຕົນ, ລວມທັງ iPhones, iPads, ແລະ iPod Touches.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະຫນັບສະຫນູນ Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos