ວິທີການ Ping Apple Watch ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ສູນຄວບຄຸມຂອງ iPhone

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະໃຫມ່ໃນ iOS 17 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ping Apple Watch ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Control Center ຂອງ iPhone ຂອງທ່ານ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານແອັບ Find My. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຊອກຫາ Apple Watch ຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນພາຍໃຕ້ຕຽງນອນຫຼືໃນລິ້ນຊັກ.
ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງເພີ່ມປຸ່ມ “Ping My Watch” ໃສ່ສູນຄວບຄຸມຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນວິທີ:
1. ເປີດ app Settings ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ.
2. ໄປທີ່ພາກສ່ວນ Control Center.
3. ພາຍໃຕ້ “ການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມ”, ແຕະໄອຄອນ “+” ສີຂຽວສຳລັບຕົວເລືອກ Ping My Watch.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ເພີ່ມປຸ່ມ Ping My Watch ໃສ່ສູນຄວບຄຸມຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາ Apple Watch ຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການແຕະໃສ່ໄອຄອນ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ Apple Watch ຂອງທ່ານປ່ອຍສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບທ່ານໃນການຊອກຫາ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄຸນສົມບັດ Ping My Watch ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ເມື່ອ iPhone ແລະ Apple Watch ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຂອບເຂດ Bluetooth ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນ. ຖ້າ Apple Watch ຂອງເຈົ້າເສຍ ຫຼືຖືກລັກ, ເຈົ້າຍັງຈະຕ້ອງໃຊ້ແອັບ Find My ເພື່ອຊອກຫາມັນຢູ່.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Ping My Watch ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple Watch ຂອງທ່ານຖືກລັອກ, ການສາກໄຟ, ຫຼືກ່ຽວກັບຂໍ້ມືຂອງທ່ານ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບການຊອກຫາໂມງຂອງທ່ານໃນທຸກສະຖານະການ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດ Ping My Watch ໃໝ່ໃນ Control Center ຂອງ iOS 17 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊອກຫາ Apple Watch ຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ iPhone ຂອງທ່ານ. ໂດຍການເພີ່ມປຸ່ມ Ping My Watch ໃສ່ສູນຄວບຄຸມຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ Apple Watch ຂອງທ່ານປ່ອຍສຽງທີ່ໄດ້ຍິນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາມັນ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ iPhone ແລະ Apple Watch ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນ.+