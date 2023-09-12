ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາໃນອຸປະກອນ MacOS

ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ MacBook Pro ຫຼື MacBook Air ທີ່ມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຈໍາກັດ, ທ່ານຮູ້ວ່າພື້ນທີ່ນັ້ນສາມາດຕື່ມໄດ້ໄວເທົ່າໃດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, MacOS ມີຄຸນສົມບັດໃນຕົວທີ່ເອີ້ນວ່າ Optimize Storage ທີ່ສາມາດຊ່ວຍປະຫຍັດພື້ນທີ່ທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຮາດໄດຂອງທ່ານ. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ “Store in iCloud” ແລະ “Empty Trash ໂດຍອັດຕະໂນມັດ,” ແລະມັນຈະລຶບຮູບເງົາ ແລະລາຍການໂທລະທັດຂອງ Apple TV ທີ່ທ່ານເຄີຍເບິ່ງໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເກັບຮັກສາພຽງແຕ່ໄຟລ໌ແນບອີເມລ໌ຫຼ້າສຸດໃນເວລາທີ່ພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາກາຍເປັນບັນຫາ. .
ເພື່ອເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເກັບຮັກສາ Optimize ໃນອຸປະກອນ MacOS ຂອງທ່ານ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານແລ່ນ MacOS ແລະຖືກອັບເດດເປັນເວີຊັນຫຼ້າສຸດ.
- ເປີດການຕັ້ງຄ່າລະບົບຈາກ Launchpad ຫຼືເມນູ.
- ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ "ທົ່ວໄປ" ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກໃສ່ "ການເກັບຮັກສາ."
- ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທາງເລືອກ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ "ເພີ່ມປະສິດທິພາບ" ແລະຢືນຢັນການເລືອກຂອງທ່ານ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ເປີດໃຊ້ Optimize Storage, MacOS ຈະເລີ່ມສ້າງພື້ນທີ່ຫວ່າງໂດຍການລຶບຂໍ້ມູນວິດີໂອອອກຈາກ Apple TV+ ແລະຮັກສາພຽງແຕ່ໄຟລ໌ແນບອີເມລ໌ຫຼ້າສຸດເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານເບິ່ງ Apple TV+ ເລື້ອຍໆຫຼືເຊົ່າແລະຊື້ຮູບເງົາຈາກຮ້ານດິຈິຕອນ Apple, ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ເກັບຮັກສາທີ່ມີຢູ່.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດ ຫຼືສ້າງ, ແລະລາຍການໂທລະທັດ ຫຼືຮູບເງົາທີ່ທ່ານຊື້ມານັ້ນສາມາດດາວໂຫຼດຄືນໃໝ່ໄດ້ທຸກເວລາ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຊື້ ຫຼືຜູ້ເຊົ່າສື່ວິດີໂອເລື້ອຍໆ, ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເກັບຂໍ້ມູນ Optimize ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນ MacOS ຂອງທ່ານຕື່ມໄວເກີນໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Cliff Joseph / ZDNET
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