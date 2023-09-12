iPhone 15 ຈະໃຊ້ USB-C: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້

iPhone 15, ການ iteration ຫລ້າສຸດຂອງ Apple ຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດສັນຍາລັກຂອງຕົນ, ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ອາດຈະລົບກວນຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງເອີຣົບ, Apple ໄດ້ປ່ຽນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB-C ທີ່ມີຮູບໄຂ່ໃຫມ່ສໍາລັບການສາກໄຟ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງປ່ຽນອຸປະກອນເສີມ Lightning ເຊັ່ນສາຍສາກ ແລະຫູຟັງຫູຟັງດ້ວຍຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ USB-C.
ການຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນ reminiscent ຂອງເວລາທີ່ Apple ປ່ຽນຈາກ 30-pin connector ເປັນ Lightning ໃນປີ 2012, rendering ອຸປະກອນເສີມຈໍານວນຫຼາຍລ້າສະໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເວລານີ້ແມ່ນປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ມີສາຍ USB-C ແລ້ວ. ອຸປະກອນຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງຫູຟັງ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມ, ແລະ MacBooks ຂອງ Apple ເອງ, ໃຊ້ USB-C ເປັນຊ່ອງສຽບມາດຕະຖານ.
ການກ້າວໄປສູ່ USB-C ແມ່ນເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳສັ່ງຈາກສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນທັງໝົດຕ້ອງນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການສາກໄຟທົ່ວໄປພາຍໃນປີ 2024. ນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໃຊ້ສາຍໄຟໜ້ອຍລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານຂອງສາຍສາກໄຟແມ່ນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງລະວັງອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນກັບສາຍ USB-C. ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງສາກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາຍ USB-C ລາຄາຖືກກວ່າບໍ່ມີຊິບທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກການເຫນັງຕີງຂອງພະລັງງານ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະລົງທຶນໃນສາຍທີ່ທົນທານຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທໍາລາຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ທ່ານສຽບສາຍ USB-C ຂອງທ່ານ. ການສຽບມັນເຂົ້າໄປໃນແຫຼ່ງທີ່ມີແຮງດັນສູງກ່ວາທີ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານຍອມຮັບສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼືແມ້ກະທັ້ງໄຟຟ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຍຶດຕິດກັບການໃຊ້ດິນຈີ່ສາກໄຟຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະອັບເກຣດທັນທີແຕ່ຍັງຕ້ອງການເຄື່ອງຊາດໃຫມ່, ການສາກໄຟໄຮ້ສາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຄຳສັ່ງຂອງ EU ນຳໃຊ້ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບມີສາຍເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ອຸປະກອນສາກໄຟໄຮ້ສາຍ ເຊັ່ນ MagSafe ຫຼື ແຜ່ນສາກໄຮ້ສາຍຂອງ Apple ແລະ ຂາຕັ້ງແມ່ນຍັງໃຊ້ໄດ້ດີ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ດ້ວຍສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະອິດຂອງການສາກໄຟ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ USB-C ຄວນນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນສາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບອຸປະກອນຕ່າງໆ. ມັນຍັງໝາຍຄວາມວ່າມີສາຍສາກໜ້ອຍລົງໃນຂະນະເດີນທາງ ຫຼືເດີນທາງ, ເນື່ອງຈາກ USB-C ກາຍເປັນມາດຕະຖານການສາກໄຟທົ່ວໄປກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “iPhone 15 ມາຮອດແລ້ວ, ແລະມັນເປັນຝັນຮ້າຍສຳລັບອຸປະກອນເສີມທັງໝົດຂອງເຈົ້າ” ໂດຍ Brian X. Chen (The New York Times)