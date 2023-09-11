ການຍ້າຍຂໍ້ມູນ Fitbit ຂອງທ່ານໄປຫາບັນຊີ Google

ສະຫຼຸບ: ເລີ່ມແຕ່ປີ 2025, ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ບັນຊີ Google ກັບ Fitbit. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຊ້ Fitbit ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍ້າຍຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີ, ພວກເຂົາສາມາດເລືອກທີ່ຈະເຮັດມັນໃນປັດຈຸບັນເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຜົນປະໂຫຍດ. ການຍ້າຍຂໍ້ມູນ Fitbit ຂອງທ່ານໄປໃສ່ບັນຊີ Google ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບຄັ້ງດຽວ ແລະນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Google ກັບຂໍ້ມູນ Fitbit ຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການໂອນຍ້າຍນີ້ແມ່ນຖາວອນແລະບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້.
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຍົກຍ້າຍ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແອັບຯ Fitbit ຂອງທ່ານຖືກອັບເດດເປັນເວີຊັນຫຼ້າສຸດ. ເປີດແອັບ ແລະຊອກຫາການເຕືອນທີ່ມີຊື່ວ່າ “Fitbit ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Google Family.” ຖ້າທ່ານເຫັນການເຕືອນນີ້, ແຕະ "ເລີ່ມຕົ້ນ." ຕໍ່ໄປ, ເລືອກບັນຊີ Google ຂອງທ່ານຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບັນຊີ Google ທີ່ເຫມາະສົມ, ທ່ານສາມາດສ້າງບັນຊີໃຫມ່ໄດ້.
ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ກວດເບິ່ງ ແລະຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ Fitbit ຂອງທ່ານ, ລວມທັງຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ ແລະຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ ແລະສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການຍ້າຍຂໍ້ມູນໃດ. ຫຼັງຈາກການກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ກວດເບິ່ງວ່າ Google ໃຊ້ຂໍ້ມູນ Fitbit ແລະຕົກລົງເຫັນດີກັບຂໍ້ກໍານົດແນວໃດ. ທ່ານຍັງຈະມີທາງເລືອກໃນການປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ການລິເລີ່ມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Google ແລະ Fitbit.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຊິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບ Health Connect API ຂອງ Google ຖ້າຕ້ອງການ. ເມື່ອທ່ານເຮັດຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ສຳເລັດແລ້ວ, ແຕະທີ່ “ແລ້ວໆ” ເພື່ອສຳເລັດຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນຍ້າຍ. ຂະບວນການທັງຫມົດຄວນຈະໃຊ້ເວລາປະມານຫ້າຫາສິບນາທີ.
ຈື່ໄວ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ບັງຄັບຈົນກ່ວາ 2025, ການເຄື່ອນຍ້າຍກ່ອນໄວອັນຄວນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ບັນຊີ Google ກັບ Fitbit. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ພິຈາລະນາຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ Fitbit ຫຼື Pixel Watch ໃນໄລຍະຍາວ.
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ ແລະສຸຂະພາບຂອງ Fitbit ບໍ່ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການກຳນົດເປົ້າໝາຍການໂຄສະນາຂອງ Google ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດລະບຽບການໄດ້ມາຂອງ Fitbit ຂອງ Google.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Verge