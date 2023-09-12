ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ວິທີການໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ດ້ວຍ tvOS 17

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ວິທີການໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ດ້ວຍ tvOS 17

ອັບເດດ tvOS 17 ຫຼ້າສຸດສໍາລັບ Apple TV ເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ: ແອັບຯ FaceTime. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ໃຊ້ Apple TV ສາມາດໂທ FaceTime ໂດຍກົງຈາກໂທລະພາບຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໃຊ້ iOS 17. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົບການການໂທວິດີໂອຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສະດວກແລະດີເລີດສໍາລັບການປະຊຸມຂອງບໍລິສັດ.

ເພື່ອໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ກັບ tvOS 17, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ໄປນີ້:
– tvOS 17 ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ Apple TV ຂອງ​ທ່ານ​
– iOS 17 ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ iPhone ຂອງ​ທ່ານ​
– ທັງ Apple TV ແລະ iPhone ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Apple ID ດຽວກັນ
– ທັງ iPhone ແລະ Apple TV ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ WiFi ດຽວກັນ
- iPhone ທີ່​ມີ​ການ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ (iPhone XR ຫຼື​ຮຸ່ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​)

ເນື່ອງຈາກ Apple TV ບໍ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຕົວ, ຄຸນສົມບັດ Continuity Camera ຈາກ macOS ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ tvOS 17. ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ FaceTime ໃນ Apple TV, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນ iPhone ຂອງທ່ານເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບ Apple TV. . ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ທ່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ວາງ iPhone ຂອງທ່ານໃນໂໝດລວງນອນຢູ່ໃກ້ກັບໂທລະພາບດ້ວຍກ້ອງຫຼັງທີ່ຫັນໜ້າໄປຫາທ່ານ.

ເພື່ອໂທ FaceTime ໃນ Apple TV ດ້ວຍ tvOS 17, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
1. ເປີດໃຊ້ແອັບ FaceTime ໃນ Apple TV ຂອງທ່ານ.
2. ເລືອກ Apple ID ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບການໂທ FaceTime.
3. ແຕະການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບ iPhone ຂອງທ່ານແລະຍອມຮັບການເຊື່ອມຕໍ່.
4. ວາງ iPhone ຂອງທ່ານໃນທິດທາງທີ່ແນະນໍາຢູ່ໃກ້ກັບໂທລະພາບ.
5. ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໂທຫາ.
6. ເມື່ອ​ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຮັບ​ການ​ໂທ​ຂອງ​ທ່ານ​, ເລືອກ​ເອົາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສາມ​ຮູບ​ແບບ​ວິ​ດີ​ໂອ​: ຂັ້ນ​ຕອນ​ກາງ​, ຮູບ​ຄົນ​, ແລະ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​.

ການໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງປະສົບການການໂທວິດີໂອທີ່ມີຫນ້າຈໍໃຫຍ່ແລະຄຸນນະພາບວິດີໂອທີ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງຂອງ iPhone. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ FaceTime ໃນ Apple TV ແມ່ນມີຢູ່ໃນກ່ອງ Apple TV 4K ທີ່ກຽມພ້ອມເທົ່ານັ້ນ.

ນອກ​ເຫນືອ​ໄປ​ຈາກ FaceTime​, ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ໄກ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ Apple TV ໄດ້​. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະຊຸມຄອບຄົວທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ການໂທຫາທຸລະກິດ, ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບປະສົບການໃນໜ້າຈໍໂທລະທັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໄດ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ](ແຫຼ່ງ)
– [ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ Apple​] (support.apple.com​)

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ