ວິທີການໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ດ້ວຍ tvOS 17

ອັບເດດ tvOS 17 ຫຼ້າສຸດສໍາລັບ Apple TV ເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ: ແອັບຯ FaceTime. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ໃຊ້ Apple TV ສາມາດໂທ FaceTime ໂດຍກົງຈາກໂທລະພາບຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດກ້ອງຖ່າຍຮູບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໃຊ້ iOS 17. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົບການການໂທວິດີໂອຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສະດວກແລະດີເລີດສໍາລັບການປະຊຸມຂອງບໍລິສັດ.
ເພື່ອໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ກັບ tvOS 17, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ໄປນີ້:
– tvOS 17 ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ Apple TV ຂອງທ່ານ
– iOS 17 ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ
– ທັງ Apple TV ແລະ iPhone ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Apple ID ດຽວກັນ
– ທັງ iPhone ແລະ Apple TV ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ WiFi ດຽວກັນ
- iPhone ທີ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຕໍ່ເນື່ອງ (iPhone XR ຫຼືຮຸ່ນຫຼັງຈາກນັ້ນ)
ເນື່ອງຈາກ Apple TV ບໍ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຕົວ, ຄຸນສົມບັດ Continuity Camera ຈາກ macOS ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ tvOS 17. ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ FaceTime ໃນ Apple TV, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນ iPhone ຂອງທ່ານເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບ Apple TV. . ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ທ່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ວາງ iPhone ຂອງທ່ານໃນໂໝດລວງນອນຢູ່ໃກ້ກັບໂທລະພາບດ້ວຍກ້ອງຫຼັງທີ່ຫັນໜ້າໄປຫາທ່ານ.
ເພື່ອໂທ FaceTime ໃນ Apple TV ດ້ວຍ tvOS 17, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
1. ເປີດໃຊ້ແອັບ FaceTime ໃນ Apple TV ຂອງທ່ານ.
2. ເລືອກ Apple ID ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບການໂທ FaceTime.
3. ແຕະການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບ iPhone ຂອງທ່ານແລະຍອມຮັບການເຊື່ອມຕໍ່.
4. ວາງ iPhone ຂອງທ່ານໃນທິດທາງທີ່ແນະນໍາຢູ່ໃກ້ກັບໂທລະພາບ.
5. ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໂທຫາ.
6. ເມື່ອຜູ້ຕິດຕໍ່ຮັບການໂທຂອງທ່ານ, ເລືອກເອົາລະຫວ່າງສາມຮູບແບບວິດີໂອ: ຂັ້ນຕອນກາງ, ຮູບຄົນ, ແລະການໂຕ້ຕອບ.
ການໃຊ້ FaceTime ໃນ Apple TV ມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງປະສົບການການໂທວິດີໂອທີ່ມີຫນ້າຈໍໃຫຍ່ແລະຄຸນນະພາບວິດີໂອທີ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງຂອງ iPhone. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ FaceTime ໃນ Apple TV ແມ່ນມີຢູ່ໃນກ່ອງ Apple TV 4K ທີ່ກຽມພ້ອມເທົ່ານັ້ນ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກ FaceTime, ທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ iPhone ຂອງທ່ານເປັນໄລຍະໄກເພື່ອຄວບຄຸມ Apple TV ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະຊຸມຄອບຄົວທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ການໂທຫາທຸລະກິດ, ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບປະສົບການໃນໜ້າຈໍໂທລະທັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ](ແຫຼ່ງ)
– [ສະຫນັບສະຫນູນ Apple] (support.apple.com)