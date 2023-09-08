ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ Freestar Collective ໃນ Starfield: A Guide

ໃນຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Starfield, Freestar Collective ສະເໜີໃຫ້ມີວິຖີຊີວິດແບບຕາເວັນຕົກແບບປ່າເຖື່ອນ ແລະປ່າທໍາມະຊາດຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບອານານິຄົມຂອງສະຫະປະຊາທີ່ມີໂຄງສ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຂາດທັກສະແລະຄວາມຕັ້ງໃຈ. ຖ້າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາຈິດໃຈຂອງການຜະຈົນໄພແລະກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Freestar Collective, ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງ ກຳ ລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼັກຂອງ Freestar Collective. ຕໍາແຫນ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຈັດການກັບໄພຂົ່ມຂູ່ເຊັ່ນການທໍາລາຍຂອງ freighters FC. ແທນທີ່ຈະ, ທ່ານສາມາດກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ Freestar Rangers, ກຸ່ມຂອງບຸກຄົນທີ່ຍາກລໍາບາກທີ່ມັກຈະຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນຊາຍແດນ. The Freestar Rangers ຖືກຽດສັກສີທີ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ມັນສົມຄວນທີ່ຈະບໍ່ກ່າວເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານກັບເຮືອ Crimson Fleet, United Colonies, ຫຼື Ryujin Industries.
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ Freestar Collective, ໂດຍສະເພາະ Freestar Rangers, ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄປເມືອງ Akila, Akila, ໃນລະບົບ Cheyenne. ຖ້າເຈົ້າເຄີຍໄປເມືອງນີ້ມາກ່ອນ, ເຈົ້າອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານະການໂຈນທະນາຄານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າບໍ່, ເຈົ້າຈະຕ້ອງແກ້ໄຂມັນກ່ອນ. ເວົ້າກັບ Marshal Daniel Blake ຢູ່ທາງຫນ້າທະນາຄານ. ລາວຈະຂໍໃຫ້ເຈົ້າເຈລະຈາກັບພວກໂຈນ, ແລະຖ້າມັນລົ້ມເຫລວ, ເຈົ້າຈະຕ້ອງກໍາຈັດພວກມັນໂດຍການເຂົ້າໄປໃນທາງຫລັງ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຈັດການກັບໂຈນທະນາຄານສົບຜົນສໍາເລັດ, ເວົ້າກັບ Marshal Blake ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ລາວຈະແນະນໍາການລົງທະບຽນກັບ Freestar Rangers. ສືບຕໍ່ໄປຫາ The Rock ແລະຊອກຫາ Ranger Emma Wilcox. ນາງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ.
ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈດໍາເນີນການ, Ranger Wilcox ຈະຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກຫນຶ່ງໃນສີ່ວຽກງານນອກໂລກເພື່ອພິສູດຕົວທ່ານເອງ. ແຕ່ລະວຽກງານມາພ້ອມກັບລາງວັນສິນເຊື່ອທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະນັ້ນເລືອກຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ທາງເລືອກຫນຶ່ງແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງ pirate Crimson Fleet, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກເຮືອຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດວຽກງານ, ກັບຄືນໄປບ່ອນ Emma ແລະແຈ້ງໃຫ້ນາງຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງທ່ານ. ຈາກນັ້ນນາງຈະພາເຈົ້າໄປທີ່ຫ້ອງການຂອງ Blake, ບ່ອນທີ່ລາວຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນ Freestar Ranger ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈການຜະຈົນໄພຕື່ມອີກໃນຖານະເປັນ Freestar Ranger, Emma ຈະມີວຽກເພີ່ມເຕີມສໍາລັບທ່ານເພື່ອສືບຕໍ່ການຊອກຄົ້ນຫາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ Freestar Collective ໃນ Starfield ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ທັກສະ, ແລະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາຊາຍແດນທີ່ບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງ Freestar Rangers ແລະເລີ່ມຕົ້ນການຜະຈົນໄພທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ Starfield.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ເກມ Starfield.