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ວິທີການໄດ້ຮັບຊິ້ນສ່ວນເຮືອໃນ Starfield

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ວິທີການໄດ້ຮັບຊິ້ນສ່ວນເຮືອໃນ Starfield

ຊິ້ນສ່ວນເຮືອແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ສໍາຄັນໃນເກມ Starfield ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສ້ອມແປງສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງລໍາເຮືອຂອງທ່ານແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກມະຫາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຂອງ 10.00 ແຕ່ລະຄົນ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດປະຕິບັດຈໍານວນຈໍາກັດຂອງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ຜະຈົນໄພ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຮູ້ວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບພວກມັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິ້ນສ່ວນເຮືອໃນ Starfield. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ທ່ານສາມາດຊື້ພວກມັນຈາກຜູ້ຂາຍແລະຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ. ປົກກະຕິແລ້ວພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຈະປາກົດຢູ່ ຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບເທິງສຸດຂອງລາຍການສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ. ບາງສະຖານທີ່ທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ທ່ານສາມາດຊື້ຊິ້ນສ່ວນເຮືອລວມມີ Jemison Mercantile ໃນ New Atlantis, Newill's Goods in Neon, ແລະ Shepherd's General Store ໃນ Akila. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕູ້ການຄ້າຂອງອົງການການຄ້າ, ເຮືອສິນຄ້າ, ແລະຮ້ານຄ້າຍັງເປັນແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຊື້ຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອ. ຜູ້ຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງອື່ນໆອາດຈະປະຕິບັດຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອ, ສະນັ້ນມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະກວດສອບກັບພວກເຂົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການ.

ນອກ​ຈາກ​ການ​ຊື້​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ເຮືອ​, ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ຊອກ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສໍາ​ຫຼວດ​ແລະ looting​. ຮັກສາຕາອອກສໍາລັບຖັງເກັບຮັກສາ lootable, ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນເຮືອ. ບາງຄັ້ງ, ເຈົ້າອາດຈະສະດຸດກັບຊິ້ນສ່ວນເຮືອໂດຍບັງເອີນໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາຕູ້ບັນຈຸເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮືອທີ່ຖືກທໍາລາຍຍັງສາມາດຜະລິດຊິ້ນສ່ວນເຮືອໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຖິ້ມພວກມັນຢູ່ສະ ເໝີ, ມັນຍັງຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະກວດເບິ່ງເຮືອທີ່ຕົກທຸກຄັ້ງ. ເຮືອ Crimson Fleet, ໂດຍສະເພາະ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະລຸດຊິ້ນສ່ວນເຮືອ.

ຖ້າເຈົ້າພົບກຳປັ່ນທີ່ເປັນມິດກັບຝ່າຍຕໍ່ສູ້ກັນ, ເຈົ້າມີໂອກາດທີ່ຈະຂໍ “ບາງສ່ວນສ້ອມແປງເພີ່ມເຕີມ” ເປັນລາງວັນສຳລັບການປະຢັດພວກມັນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ເພາະວ່າເຮືອສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຕັມໃຈທີ່ຈະສະຫນອງບາງສ່ວນໃຫ້ທ່ານ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ, ນອກຈາກວິທີການເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຍັງສາມາດຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງເຮືອໂດຍການເວົ້າກັບຊ່າງບໍລິການເຮືອຢູ່ທີ່ທ່າເຮືອທີ່ຈອດຢູ່ໃນເມືອງຫຼືໃນອາຄານບໍລິການເຮືອ.

ເກັບຮັກສາຊິ້ນສ່ວນເຮືອໄວ້ໃຫ້ດີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຮືອຂອງທ່ານຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບອັນດັບຕົ້ນໆ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສຳຫຼວດໄປຮອດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Starfield. ມີຄວາມສຸກການຜະຈົນໄພ!

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By Gabriel Botha

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