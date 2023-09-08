The World Series of Warzone Finals: ວິທີຮັບລະຫັດ Beta Warfare 3 ແບບທັນສະໄໝຟຣີ

ຊີຣີ World Series of Warzone Finals ໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ, ແລະຖ້າທ່ານເປັນແຟນຂອງເກມ Battle Royale ຍອດນິຍົມ, ທ່ານກໍາລັງຢູ່ໃນການປິ່ນປົວ. Activision ໄດ້ປະກາດວ່າພວກເຂົາຈະມອບລະຫັດເບຕ້າ Modern Warfare 3 ໃຫ້ກັບຜູ້ໂຊກດີ. ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ຮັບທີ່ໂຊກດີ.
ຫຼັງຈາກຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮອບຄັດເລືອກທີ່ຍາວນານ ແລະ ໂຫດຮ້າຍ, 50 ທີມຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຈຸດຢືນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດ World Series of Warzone Grand Final ມູນຄ່າ 600,000 ໂດລາ. ເຫດການນີ້, ຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຫນາມກິລາ Copper Box Arena ຂອງລອນດອນໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ, ສັນຍາວ່າຈະເປັນປະສົບການ LAN ຄັ້ງທໍາອິດຂອງມັນສໍາລັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ສຸດຂອງ Warzone.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, nerfs ທີ່ຜ່ານມາກັບ Cronen Squall ໃນລະດູການ 5 Reloaded ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມບໍ່ແນ່ນອນບາງຢ່າງໃຫ້ກັບຂະບວນການກະກຽມສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ. ສະມາຊິກຊຸມຊົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນສໍາລັບອາວຸດທາງເລືອກເພື່ອທົດແທນປືນຮົບ, ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງລໍຖ້າແລະເບິ່ງສິ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕັດສິນໃຈໃຊ້ໃນເວທີຕົ້ນຕໍ.
ຕອນນີ້, ໃຫ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຂ່າວທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. Activision ໄດ້ຕັດສິນໃຈເພີ່ມແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແຟນໆເຂົ້າໄປເບິ່ງ World Series of Warzone Finals ໂດຍການສະເໜີໃຫ້ Modern Warfare 3 beta codes ເປັນລາງວັນຂອງຜູ້ຊົມ. CharlieIntel ໄດ້ລາຍງານວ່າຈະມີລະຫັດ beta ຈໍານວນທັງຫມົດ 50,000 ສໍາລັບການຄວ້າໃນລະຫວ່າງເຫດການ.
ເພື່ອມີໂອກາດຊະນະໜຶ່ງໃນລະຫັດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງ World Series of Warzone Finals ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ. ໂດຍການເບິ່ງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຂອງການແຂ່ງຂັນ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບໜຶ່ງລາຍການ. ທ່ານສາມາດມີລາຍໄດ້ສູງສຸດສາມລາຍການໂດຍການເບິ່ງສາມຊົ່ວໂມງຂອງເຫດການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍິ່ງເຈົ້າເບິ່ງຫຼາຍເທົ່າໃດ, ໂອກາດຂອງເຈົ້າໃນການໄດ້ຮັບລະຫັດເບຕ້າຈະສູງຂຶ້ນ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະຫັດເບຕ້າ, ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງບັນຊີ Activision ແລະເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບບັນຊີ Battle.net, PSN, Xbox ຫຼື Steam ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ບັນຊີ YouTube ຫຼື Twitch ຂອງທ່ານກັບບັນຊີ Activision ຂອງທ່ານ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເບິ່ງການແຂ່ງຂັນສົດໃນເວທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍບັນຊີທີ່ເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຮັບຮາງວັນຂອງທ່ານ.
ສະນັ້ນໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບວັນທີ 16 ກັນຍາ ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະເບິ່ງຊຸດ World Series of Warzone Finals ເພື່ອໂອກາດທີ່ຈະຊະນະລະຫັດເບຕ້າ Modern Warfare 3 ຟຣີ. ເລີ່ມຕົ້ນການກະກຽມດຽວນີ້ໂດຍການສ້າງບັນຊີ Activision ຂອງທ່ານແລະເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບເວທີການຫຼີ້ນເກມແລະການຖ່າຍທອດຂອງທ່ານ. ໂຊກດີ!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CharlieIntel.com