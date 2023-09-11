iOS 17: ວິທີການສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະແບ່ງປັນການຕິດຕໍ່ໂດຍໃຊ້ NameDrop

iOS 17, ລະບົບປະຕິບັດການຫລ້າສຸດສໍາລັບ iPhones, ກໍາລັງຈະປ່ອຍອອກມາໃນໄວໆນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງ Apple. ການປັບປຸງນີ້ແນະນໍາຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ 'ໂປສເຕີ' ທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບແຕ່ລະການຕິດຕໍ່. ຮູບພາບທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ນີ້ຈະເຕັມຫນ້າຈໍຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງໂທກັບບຸກຄົນນັ້ນຫຼືໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໂທຫາທ່ານ.
ເພື່ອສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່, ພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ "ຮູບຕິດຕໍ່ & ໂປສເຕີ" ໃນໂປຣໄຟລ໌ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ທ່ານສາມາດເລືອກພື້ນຫລັງສໍາລັບໂປສເຕີໄດ້. ທາງເລືອກລວມມີການໃຊ້ຮູບ, ພື້ນຫຼັງສີ, Memoji, ຫຼື monogram. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຮູບລັກສະນະຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່, ລວມທັງຕົວອັກສອນແລະສີ. ຮູບພາບພື້ນຫຼັງຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຕັດມັນ, ນຳໃຊ້ຕົວກອງ, ຫຼືເອົາພື້ນຫຼັງອອກ.
iOS 17 ຍັງແນະນໍາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ NameDrop, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຊື່ແລະເບີໂທລະສັບດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອໃຊ້ NameDrop, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຖື iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃກ້ໆກັນ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການໃຊ້ Apple Pay. ປັອບອັບຈະປາກົດພ້ອມກັບຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຈະແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບ.
ການອັບເດດໂປສເຕີຕິດຕໍ່ໃນ iOS 17 ແມ່ນງ່າຍດາຍຄືປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອສ້າງມັນ. ພຽງແຕ່ເປີດ app ໂທລະສັບ, ຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ, ແລະແຕະທີ່ "ຕິດຕໍ່ໂປສເຕີແລະຮູບພາບ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງທີ່ຕ້ອງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່ແລະຮູບພາບສໍາລັບຕົນເອງໂດຍການເຂົ້າຫາບັດຕິດຕໍ່ຂອງຕົນເອງໃນແອັບຯໂທລະສັບແລະແຕະໃສ່ "ບັດຂອງຂ້ອຍ."
ກະລຸນາສັງເກດວ່າໂປສເຕີຕິດຕໍ່ສາມາດແບ່ງປັນກັບຜູ້ອື່ນ, ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ຈະປິດການແບ່ງປັນອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, NameDrop ປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ສໍາລັບການແລກປ່ຽນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນ Apple ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Android.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Maria Diaz, ZDNet