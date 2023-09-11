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iOS 17: ວິທີການສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະແບ່ງປັນການຕິດຕໍ່ໂດຍໃຊ້ NameDrop

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
iOS 17: ວິທີການສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະແບ່ງປັນການຕິດຕໍ່ໂດຍໃຊ້ NameDrop

iOS 17, ລະບົບປະຕິບັດການຫລ້າສຸດສໍາລັບ iPhones, ກໍາລັງຈະປ່ອຍອອກມາໃນໄວໆນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຂອງ Apple. ການປັບປຸງນີ້ແນະນໍາຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ 'ໂປສເຕີ' ທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບແຕ່ລະການຕິດຕໍ່. ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ປັບ​ແຕ່ງ​ໄດ້​ນີ້​ຈະ​ເຕັມ​ຫນ້າ​ຈໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ໂທ​ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ຫຼື​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂທ​ຫາ​ທ່ານ​.

ເພື່ອສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່, ພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ "ຮູບຕິດຕໍ່ & ໂປສເຕີ" ໃນໂປຣໄຟລ໌ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ທ່ານສາມາດເລືອກພື້ນຫລັງສໍາລັບໂປສເຕີໄດ້. ທາງເລືອກລວມມີການໃຊ້ຮູບ, ພື້ນຫຼັງສີ, Memoji, ຫຼື monogram. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ແຕ່ງ​ຮູບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊື່​ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່​, ລວມ​ທັງ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ແລະ​ສີ​. ຮູບພາບພື້ນຫຼັງຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຕັດມັນ, ນຳໃຊ້ຕົວກອງ, ຫຼືເອົາພື້ນຫຼັງອອກ.

iOS 17 ຍັງແນະນໍາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ NameDrop, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຊື່ແລະເບີໂທລະສັບດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອໃຊ້ NameDrop, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຖື iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃກ້ໆກັນ, ຄ້າຍຄືກັບວິທີການໃຊ້ Apple Pay. ປັອບອັບຈະປາກົດພ້ອມກັບຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຈະແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບ.

ການອັບເດດໂປສເຕີຕິດຕໍ່ໃນ iOS 17 ແມ່ນງ່າຍດາຍຄືປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອສ້າງມັນ. ພຽງ​ແຕ່​ເປີດ app ໂທລະ​ສັບ​, ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​, ແລະ​ແຕະ​ທີ່ "ຕິດ​ຕໍ່​ໂປ​ສ​ເຕີ​ແລະ​ຮູບ​ພາບ​" ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງໂປສເຕີຕິດຕໍ່ແລະຮູບພາບສໍາລັບຕົນເອງໂດຍການເຂົ້າຫາບັດຕິດຕໍ່ຂອງຕົນເອງໃນແອັບຯໂທລະສັບແລະແຕະໃສ່ "ບັດຂອງຂ້ອຍ."

ກະລຸນາສັງເກດວ່າໂປສເຕີຕິດຕໍ່ສາມາດແບ່ງປັນກັບຜູ້ອື່ນ, ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ຈະປິດການແບ່ງປັນອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, NameDrop ປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ສໍາລັບການແລກປ່ຽນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນ Apple ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Android.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Maria Diaz, ZDNet

By Robert Andrew

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