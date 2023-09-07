ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການກາຍເປັນ overencumbered ໃນ Starfield

Starfield, RPG ຫຼ້າສຸດຈາກ Bethesda, ເປັນເກມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຄົ້ນຫາ, ລາຍການ, ແລະມະນຸດຕ່າງດາວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຊອກຫາຕົວທ່ານເອງ overencumbered ແລະບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄວຫຼື sprint. ແຕ່ບໍ່ຢ້ານ! ມີວິທີການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສະຖານະການອຸກອັ່ງນີ້.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຢຸດເຊົາການຍຶດເອົາທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານພົບ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນການລໍ້ລວງທີ່ຈະເກັບກໍາທຸກລາຍການນ້ອຍໆ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນ. ການຂາຍລາຍການທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ສຸມໃສ່ການສໍາເລັດການຄົ້ນຫາແລະການຂາຍລາຍການທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງແທນ. ປ່ອຍໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແລະຊ່ວຍປະຢັດຕົວທ່ານເອງບັນຫາ.
ຕໍ່ໄປ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງຂອງທ່ານ. ໃນ Starfield, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເກມ Bethesda ອື່ນໆ, ສະຖິຕິທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຈໍາເປັນ. ການເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກຂອງເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດແບກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ແບກຫາບເກີນ. ເລີ່ມການຫຼໍ່ຕົ້ນເພື່ອປົດລັອກລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະປະຫຍັດເວລາໃນໄລຍະຍາວ.
ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນນິໄສທີ່ຈະກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ຫນັກແຫນ້ນຢູ່ໃນສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງເຈົ້າເປັນປະຈໍາ. ການຈັດລຽງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານໂດຍນ້ໍາຫນັກຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກໍານົດແລະຈັດການລາຍການເຫຼົ່ານີ້. ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໂດຍ ສະ ເພາະ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ຂອງ ກໍາ ປັ່ນ, ທີ່ ມີ ຫນັກ ແຕ່ ມັກ ຈະ ຖືກ ມອງ ຂ້າມ ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ປະ ເພດ ເປັນ ລາຍ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ເກັບຮັກສາຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອໄວ້ເທິງເຮືອຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະເອົາມັນໄປມາ.
ເລືອກອາວຸດບໍ່ຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະໃຊ້ແລະຂາຍຫຼືເກັບຮັກສາສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສຸມໃສ່ທັກສະຂອງທ່ານ, ເອົາລູກປືນຫນ້ອຍລົງ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຖືກນ້ໍາຫນັກລົງໂດຍອາວຸດຫຼາຍອັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຊ້ປະໂຍດຈາກອ່າວສິນຄ້າຂອງເຮືອຂອງທ່ານເພື່ອເກັບຊັບພະຍາກອນ, ທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແລະລາຍການທີ່ເອົາພື້ນທີ່ຢູ່ໃນສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານ.
ຮັກສາຕາອອກສໍາລັບຊຸດອາວະກາດທີ່ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມ. ຊຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ການຜະຈົນໄພຂອງທ່ານສາມາດຈັດການໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າທ່ານມີຄູ່, ໃຊ້ພື້ນທີ່ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງພວກເຂົາເພື່ອແຜ່ນ້ໍາຫນັກແລະເບົາບາງລົງ.
ຖ້າສິ່ງອື່ນລົ້ມເຫລວ, ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼືເຫຼົ້າ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກຂອງເຈົ້າຊົ່ວຄາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃຊ້ພວກມັນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະລະວັງຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ພວກມັນອາດມີຕໍ່ຕົວລະຄອນຂອງເຈົ້າ.
ໂດຍການເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ແລະ ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດຫຼີກລ່ຽງການກາຍເປັນຄົນຫຼາຍເກີນໄປໃນ Starfield ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບປະສົບການການຫຼິ້ນເກມແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່.
ທີ່ມາ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ.