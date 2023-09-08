ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການກາຍເປັນ overencumbered ໃນ Starfield

Starfield, RPG ລ່າສຸດຂອງ Bethesda, ເປັນເກມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການສະແຫວງຫາ, ການພົບມະນຸດຕ່າງດາວ ແລະ ມີຫຼາຍລາຍການໃຫ້ເກັບກຳ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະເອົາໄປແລະພົບວ່າຕົວເອງມີຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຍ້າຍອອກໄປໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນເກມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄໍາແນະນໍາແລະ tricks ຈໍານວນຫນ້ອຍ, ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນສະຖານະການທີ່ອຸກອັ່ງນີ້.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ສຸມໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງຂອງທ່ານ. ເພີ່ມສະຖິຕິທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຸກນ້ໍາຫນັກໄດ້ຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການກາຍເປັນ overburdened. ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕະຫຼອດການເດີນທາງຂອງທ່ານແລະປະຫຍັດເວລາໃນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິສໍາລັບລາຍການທີ່ຫນັກຫນ່ວງທີ່ກໍາລັງກິນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ຮຽງລຳດັບສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງເຈົ້າຕາມນ້ຳໜັກ ແລະກຳຈັດລາຍການໃດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜັກລົງ.
ຫນຶ່ງ ໃນ culprit ທົ່ວ ໄປ ຂອງ overencumbrance ແມ່ນ ພາກ ສ່ວນ ຂອງ ກໍາ ປັ່ນ . ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການສ້ອມແປງເຮືອຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການສູ້ຮົບ, ແຕ່ພວກມັນມີນ້ໍາຫນັກ 10 ກິໂລກໍາ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກວດເບິ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານສອງຄັ້ງແລະເກັບຮັກສາສິ່ງຂອງທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນເຮືອຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະນໍາມັນໄປມາ.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບອາວຸດ, ເລືອກເອົາ favorite ຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງແລະຂາຍຫຼືເກັບຮັກສາສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊໍານານທັກສະຂອງທ່ານ, ປະຕິບັດລູກປືນຫນ້ອຍ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຄຸ້ມຄອງອາວຸດຈໍານວນຫລາຍໃນເວລາດຽວກັນ. ເກັບຮັກສາລາຍການທີ່ເກີນຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຂອງເຮືອຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ຫວ່າງໃນສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານ. ໃຊ້ hotkey ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Bethesda ເພື່ອສົ່ງຊັບພະຍາກອນແລະສິ່ງມີຄ່າໄປຫາເຮືອຂອງທ່ານຢ່າງໄວວາ.
ຮັກສາຕາອອກສໍາລັບ spacesuits ທີ່ສະຫນອງການເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງສິນຄ້າເກີນ. ຖ້າທ່ານມີເພື່ອນຢູ່ໃນເກມ, ໃຊ້ພື້ນທີ່ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງພວກເຂົາເພື່ອແບ່ງເບົາການໂຫຼດຂອງເຈົ້າ.
ສຸດທ້າຍ, ຖ້າທ່ານພົບວ່າຕົວທ່ານເອງຍັງເຫຼືອເກີນ, ພິຈາລະນາໃຊ້ເຄມີຫຼືເຫຼົ້າເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງຂອງທ່ານຊົ່ວຄາວ. ລາຍການເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການແກ້ໄຂຊົ່ວຄາວແລະຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ sparingly.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານໃນ Starfield ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະຫຼີກເວັ້ນການຖືກບັນຈຸຫຼາຍເກີນໄປ. ເພີດເພີນໄປກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານຜ່ານ RPG ໂລກເປີດກ້ວາງໃຫຍ່ຂອງ Bethesda!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ທີ່ມາ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ