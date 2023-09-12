ໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສແບບແຟຊັ່ນດິຈິຕອລໃໝ່ໃຫ້ອຳນາດແກ່ນັກສິລະປິນໃນລະບົບນິເວດ Web3

ໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໃສ Digital Fashion Residency ເປີດຕົວ, ສ້າງໂດຍ Draup, Vertical, ແລະ Lens Protocol, ໄດ້ປະກາດຜູ້ສະຫມັກ 26 ຄົນທໍາອິດທີ່ຊະນະ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ອອກແບບດິຈິຕອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະຜູ້ໃຫມ່ເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍການສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມຟຣີໃນໄລຍະຫົກອາທິດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ກວມເອົາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງວິວັດການຂອງແຟຊັ່ນດິຈິຕອນ, ການສ້າງແຜ່ນແພດິຈິຕອນ, ຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມເຕີມ (AR), ແລະເກມ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ, ປະຊາຊົນຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການສຸດທ້າຍທີ່ຈະວາງສະແດງໃນເດືອນຕຸລາ.
Vertical, ເປັນ curator ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານສິລະປະທີ່ອີງໃສ່ blockchain, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Web3 ແລະສິລະປະແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົນອັບເດດ: ດິຈິຕອນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO Micol Ap ອະທິບາຍວ່ານັກສິລະປິນແລະຜູ້ສ້າງຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າມາຕໍ່ສູ້ໃນຊ່ອງເພື່ອນໍາທາງເຕັກໂນໂລຢີແລະລວມເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງໂຄງການທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄົນອັບເດດ: ດິຈິຕອນໂດຍສະເພາະ.
ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນນັກສິລະປິນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ຕົວຢ່າງ, Epic Games, ເຈົ້າຂອງ Fortnite, ມີກອງທຶນເພື່ອລາງວັນຜູ້ສ້າງທີ່ມີພອນສະຫວັນ. Syky ແລະ Adidas ຍັງມີການຈັດການເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍແຟຊັ່ນດິຈິຕອນທີ່ສ້າງໂດຍນັກສິລະປິນຂອງພວກເຂົາ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຊື້ແລະໃສ່ຄົນອັບເດດ: ດິຈິຕອນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຕົນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ຍັງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊຸມຊົນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. Ap ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະຫນັບສະຫນູນໃນເວລາທີ່ໂລກມີຄວາມສໍາຄັນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອດົນໃຈແລະຍົກລະດັບນັກສິລະປິນໃນລະບົບນິເວດ Web3, ບ່ອນທີ່ແນວຄວາມຄິດເຊັ່ນ metaverse ແລະ Web3 ໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກສາທາລະນະ. ໂດຍການສຶກສາແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງນັກສິລະປິນ, ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອນໍາເອົາແຟຊັ່ນດິຈິຕອນໄປສູ່ກະແສຫຼັກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ກະລຸນາໃສ່ຊື່ບົດຄວາມ ແລະ URL ທີ່ນີ້]
– Draup: [ກະລຸນາໃສ່ລາຍລະອຽດສັ້ນໆ ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Draup ທີ່ນີ້]
– ແນວຕັ້ງ: [ກະລຸນາໃສ່ລາຍລະອຽດສັ້ນໆ ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແນວຕັ້ງທີ່ນີ້]
– Lens Protocol: [ກະລຸນາໃສ່ລາຍລະອຽດສັ້ນໆ ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Lens Protocol ທີ່ນີ້]