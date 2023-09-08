Baldur's Gate 3 ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າມການປະຫຍັດລະຫວ່າງ PC ແລະ PS5

Baldur's Gate 3, ເກມຫຼິ້ນບົດບາດຍອດນິຍົມ, ຕອນນີ້ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ທັງ PC ແລະ PS5. ສິ່ງທີ່ດີກ່ວານັ້ນແມ່ນວ່າເກມສະຫນັບສະຫນູນການປະຫຍັດຂ້າມ, ໃຫ້ຜູ້ນສືບຕໍ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ seamlessly ລະຫວ່າງສອງເວທີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄຸນສົມບັດນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນເພື່ອເປີດໃຊ້ການປະຫຍັດຂ້າມສໍາລັບ BG3 ໃນ PS5 ແລະ PC.
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ, ເປີດ BG3 ໃນ PC ຂອງທ່ານແລະສ້າງຫຼືເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ Larian ຂອງທ່ານ. ເມື່ອເກມເລີ່ມຕົ້ນ, ເປີດຕົວເລືອກຈາກເມນູຫຼັກ. ຊອກຫາຕົວເລືອກ “ການຫຼິ້ນເກມ” ແລະສະຫຼັບຄຸນສົມບັດຂ້າມບັນທຶກເປັນ “ເປີດ.” ລໍຖ້າໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ "Syncing" ຫາຍໄປຈາກຂໍ້ຄວາມເມນູຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ການປະຫຍັດຂ້າມໃນ PS5, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດຽວກັນກັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຊື້ສໍາເນົາ PS5 ຂອງ Baldur's Gate 3. ຫຼັງຈາກປິດເກມ, ເປີດມັນໃຫມ່ໃນ PS5, ແລະທ່ານຄວນເຫັນຕົວເລືອກ "ສືບຕໍ່" ທີ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໄຟລ໌ບັນທຶກຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ຂວາຂອງຫນ້າຈໍຫົວຂໍ້.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ PS5 save ໃນ PC ຂອງທ່ານ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາດຽວກັນ, ແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເປີດ Cross-Saves ສໍາລັບ PS5 ຂອງທ່ານກ່ອນ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ບັນທຶກເກມຂອງທ່ານຈະຖືກປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດລະຫວ່າງສອງແພລະຕະຟອມ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມກ້າວຫນ້າ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າການນໍາໃຊ້ Cross-Saves ສໍາລັບ BG3 ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້ PS+. ຟັງຊັນການບັນທຶກຂ້າມແມ່ນຖືກຈັດການທັງໝົດພາຍໃນເຊີບເວີຂອງ Larian. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຊີ້ແຈງວ່າການຫຼິ້ນຂ້າມລະຫວ່າງ PC ແລະ PS5 ແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ວາງແຜນໄວ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເດືອນກັນຍາ 2023.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະການຊີ້ນໍາເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດອ້າງອີງເຖິງເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເປັນທາງການ Baldur's Gate 3 ຫຼືຕິດຕໍ່ Larian Studios ໂດຍກົງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Baldur's Gate 3 ເວັບໄຊທ໌ທາງການ