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ສິ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມຮີບດ່ວນຂອງ Post-Quantum Cryptography ໃນຍຸກຂອງ AI ແລະ Quantum Computing

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ສິ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມຮີບດ່ວນຂອງ Post-Quantum Cryptography ໃນຍຸກຂອງ AI ແລະ Quantum Computing

ໃນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ການລວມຕົວຂອງປັນຍາປະດິດ (AI), ຄອມພິວເຕີ້ quantum, ແລະຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຕໍ່ການສືບຕໍ່ທຸລະກິດແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສັງຄົມ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ Post-Quantum Cryptography (PQC) ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະສົມປະສານນີ້, ແຕ່ມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງມັນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການກໍານົດມາດຕະຖານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງ PQC, ຍ້ອນວ່າເຫດການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການວິເຄາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກ quantum hard. ບາດກ້າວບຸກທະລຸທີ່ຜ່ານມາໃນລະບົບ AI ທີ່ເປັນສັດຕູໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ PQC ໃນປະຈຸບັນ.

Adversarial Recursive Artificial Intelligence ຫມາຍເຖິງ AI ທີ່ຮຽນຮູ້ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ເພື່ອເອົາຊະນະລະບົບຄວາມປອດໄພ ຫຼື AI ອື່ນໆ. AI ປະເພດນີ້ອາດສາມາດ crack algorithms ການເຂົ້າລະຫັດລັບໄດ້, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການທໍາລາຍລະບົບການເຂົ້າລະຫັດຫລັງ quantum. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ພັດທະນາ, ພວກມັນອາດຈະລື່ນກາຍຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຕ້ານກັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາ, ນໍາໄປສູ່ "ການແຂ່ງຂັນອາວຸດ" ໃນເຕັກໂນໂລຢີ AI.

ການຫັນປ່ຽນຢ່າງຮີບດ່ວນໄປສູ່ຄອມພິວເຕີ້ຫຼັງຄວັນຕອມສຳລັບໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານດິຈິຕອລຂອງພວກເຮົາສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົບກວນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ມາດຕະຖານການເຂົ້າລະຫັດລັບໃນປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມນາຄົມ, ແລະລະບົບດາວທຽມ, ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີໂດຍສັດຕູທີ່ໃຊ້ quantum. ການຂັດຂວາງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ່ນວາຍແລະການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນແລະການຈັດສົ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ.

ຂະແຫນງການທະນາຄານແລະການເງິນ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ຫຼາຍອັນກ່ຽວກັບລະບົບການເຂົ້າລະຫັດລັບທີ່ສັບສົນ, ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຫັນປ່ຽນ. ການໂຈມຕີ Quantum ໃນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງທຸລະກໍາແລະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ, ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບການຂົນສົ່ງ, ຂຶ້ນກັບການສື່ສານທີ່ປອດໄພສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນແລະການຄວບຄຸມຍານພາຫະນະເປັນເອກະລາດ, ອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນອະນາຄົດຫຼັງ quantum ຂອງພວກເຮົາ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ cryptanalysis ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຈໍາເປັນ. ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແລະປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດິຈິຕອນທົ່ວໂລກແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ.

ຄວາມພະຍາຍາມໂດຍບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນໍາ, ເຊັ່ນວ່າ Google ປ່ອຍລະຫັດ cryptographic ທີ່ທົນທານຕໍ່ການໂຈມຕີຄອມພິວເຕີ້ quantum, ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາດຕະຖານແມ່ນສໍາຄັນໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ປອດໄພສໍາລັບອະນາຄົດ. ຈົດຫມາຍເປີດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ AI ໃນເດືອນມີນາ 2023 ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນການພັດທະນາ AI ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາ. ການຢຸດຊົ່ວຄາວອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນ, ການປຶກສາຫາລືທີ່ຈໍາເປັນ, ແລະການສ້າງຕັ້ງມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນ, ຂອບກົດລະບຽບ, ແລະການລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາທຸລະກິດໃນເຕັກໂນໂລຢີ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນວິທີການທີ່ມີຄວາມຄິດ, ວັດແທກກັບ AI ແລະການຄົ້ນຄວ້າຄອມພິວເຕີ້ quantum. ການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍສໍາລັບອະນາຄົດດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງປອດໄພແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

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