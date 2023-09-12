Honor 90 5G ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍໃນເດືອນກັນຍາ

Honor 90 5G, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງຈຳໜ່າຍໃນປະເທດຈີນໃນເດືອນພຶດສະພາ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະອອກສູ່ຕະຫຼາດອິນເດຍ. HTech India, ບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບການຂາຍໂທລະສັບໃນປະເທດອິນເດຍ, ໄດ້ຢືນຢັນລັກສະນະພິເສດຂອງຕົວແປຂອງອິນເດຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຈີນ, ຮຸ່ນອິນເດຍຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC ແລະຈະມີຫມໍ້ໄຟ 5,000mAh ສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟໄວ 66W.
ຫນ້າຜະລິດຕະພັນຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Honor 90 5G ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ອິນເດຍເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ. ໂທລະສັບຈະມີຢູ່ໃນທາງເລືອກສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມທັງ Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black, ແລະ Peacock Blue. ເປັນ microsite Amazon ສໍາລັບ variant ຂອງອິນເດຍຂອງໂທລະສັບແນະນໍາວ່າມັນຈະສະເຫນີ RAM ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາ, ຕັ້ງແຕ່ 8GB + 256GB ກັບ 12GB + 512GB, ມີທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍ vRAM ໄດ້ 7GB.
ລຸ້ນ Honor 90 5G India ຈະແລ່ນໃນ Magic OS 7.1, ໂດຍອີງໃສ່ Android 13. ມັນມີຈໍສະແດງຜົນ AMOLED ຂະໜາດ 6.7 ນິ້ວ, ຄວາມລະອຽດ 1.5K ແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນເຖິງ 120Hz.
ໂທລະສັບມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫລັງສາມເທົ່າ, ປະກອບດ້ວຍເຊັນເຊີຫຼັກ 200 ລ້ານພິກເຊລທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ Honor Image Engine, ເລນມຸມກວ້າງ 12 ລ້ານພິກເຊລແລະເລນ Macro 2 ລ້ານພິກເຊລ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ, ຢູ່ໃນຊ່ອງສຽບຮູຈຸດສູນກາງ, ມີເຊັນເຊີ 50 ລ້ານພິກເຊລ.
ການເປີດອຸປະກອນແມ່ນແບັດເຕີຣີ 5,000mAh ທີ່ຮອງຮັບການສາກໄວ 66W ຜ່ານພອດ USB Type-C. Honour ອ້າງວ່າໂທລະສັບສາມາດແລ່ນວິດີໂອ 20p ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ 720 ຊົ່ວໂມງ, ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຍາວນານ. ໃນດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່, Honor 90 5G ຮອງຮັບ 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, ແລະ GPS.
ລາຄາທີ່ຄາດໄວ້ຂອງ Honor 90 5G ໃນປະເທດອິນເດຍແມ່ນປະມານ Rs. 35,000.
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