HMD Global ປະກາດການຂະຫຍາຍຫຼັກຊັບໂທລະສັບສະຫຼາດ

HMD Global, ບໍລິສັດ Finnish ເອກະລາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຍີ່ຫໍ້ Nokia, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍສະມາດໂຟນຂອງຕົນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີໂທລະສັບພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ HMD ຂອງຕົນເອງ. ການປະກາດນີ້ແມ່ນເຮັດໂດຍ Jean-Francois Baril, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, ປະທານ, ແລະ CEO ຂອງ HMD Global.
ອີງຕາມການ Baril, ທັງສອງໂທລະສັບ HMD ແລະ Nokia ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແລະລູກຄ້າສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ການຮ່ວມມື "ກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ". HMD Global ໄດ້ຕັ້ງຕົວມັນເອງເປັນຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນ 5G ທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ແລະເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຄວາມຍືນຍົງກັບອຸປະກອນ Nokia ທີ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້.
ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ສາຍແອວຂອງຕົນ, HMD Global ປະຈຸບັນພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງເປັນເອກະລາດແລະສ້າງໂລກໃຫມ່ສໍາລັບໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ບໍລິສັດມີຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດສະມາດໂຟນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງອຸປະກອນມືຖືທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລາຄາບໍ່ແພງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະ ຫຼືໄລຍະເວລາໃນການປະກາດ, ແຕ່ຄາດວ່າ HMD Global ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນໄວໆນີ້.
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