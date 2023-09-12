ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

HMD Global ປະກາດການຂະຫຍາຍຫຼັກຊັບໂທລະສັບສະຫຼາດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
HMD Global ປະກາດການຂະຫຍາຍຫຼັກຊັບໂທລະສັບສະຫຼາດ

HMD Global, ບໍລິສັດ Finnish ເອກະລາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຍີ່ຫໍ້ Nokia, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍສະມາດໂຟນຂອງຕົນດ້ວຍການນໍາສະເຫນີໂທລະສັບພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ HMD ຂອງຕົນເອງ. ການປະກາດນີ້ແມ່ນເຮັດໂດຍ Jean-Francois Baril, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ, ປະທານ, ແລະ CEO ຂອງ HMD Global.

ອີງຕາມການ Baril, ທັງສອງໂທລະສັບ HMD ແລະ Nokia ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແລະລູກຄ້າສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ການຮ່ວມມື "ກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ". HMD Global ໄດ້ຕັ້ງຕົວມັນເອງເປັນຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນ 5G ທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ແລະເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຄວາມຍືນຍົງກັບອຸປະກອນ Nokia ທີ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້.

ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ສາຍແອວຂອງຕົນ, HMD Global ປະຈຸບັນພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງເປັນເອກະລາດແລະສ້າງໂລກໃຫມ່ສໍາລັບໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ບໍລິສັດມີຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດສະມາດໂຟນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງອຸປະກອນມືຖືທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລາຄາບໍ່ແພງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະ ຫຼືໄລຍະເວລາໃນການປະກາດ, ແຕ່ຄາດວ່າ HMD Global ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນໄວໆນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ](source_article)
– [ຜ່ານ](via_article)

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ