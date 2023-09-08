Spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NSO ຂອງບໍລິສັດ Israeli ຂຸດຄົ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງໃນອຸປະກອນ Apple

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນກຸ່ມ Digital watchdog Citizen Lab ໄດ້ຄົ້ນພົບ spyware ທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Israeli NSO ແລະຂຸດຄົ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນອຸປະກອນ Apple. spyware, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Pegasus, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸປະກອນ Apple ຂອງພະນັກງານຈາກກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນ. Citizen Lab ກ່າວວ່າເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ສັງຄົມພົນລະເຮືອນມີບົດບາດໃນການກວດສອບການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສັບສົນ.
ລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຄໍາຖາມສາມາດປະນີປະນອມ iPhones ແລ່ນ iOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ (16.6) ໂດຍບໍ່ມີການປະຕິສໍາພັນໃດໆຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ເປັນຜົນມາຈາກການຄົ້ນພົບຂອງ Citizen Lab, Apple ໄດ້ອອກອັບເດດໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່.
ໂຄສົກຂອງອົງການ NSO ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Citizen Lab. ເປັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ NSO ໄດ້ປະເຊີນກັບການກວດສອບແລະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີດໍາໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ 2021 ເນື່ອງຈາກການລ່ວງລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ລວມທັງການເຝົ້າລະວັງຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານແລະນັກຂ່າວ.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບ, Citizen Lab ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປັບປຸງອຸປະກອນ Apple ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດຄວາມປອດໄພທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. Apple ໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງແລະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນຕິດຕັ້ງການອັບເດດຊອບແວຫລ້າສຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ Apple, ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແລະບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວສາມາດຊ່ວຍລະບຸ ແລະແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ໄດ້ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Citizen Lab: ກຸ່ມ Digital Watchdog
– NSO: ບໍລິສັດ Israeli Specializing in Spyware
– Apple: ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີ ແລະຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ