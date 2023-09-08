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Spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NSO ຂອງບໍລິສັດ Israeli ຂຸດຄົ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງໃນອຸປະກອນ Apple

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NSO ຂອງບໍລິສັດ Israeli ຂຸດຄົ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງໃນອຸປະກອນ Apple

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນກຸ່ມ Digital watchdog Citizen Lab ໄດ້ຄົ້ນພົບ spyware ທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Israeli NSO ແລະຂຸດຄົ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນອຸປະກອນ Apple. spyware, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Pegasus, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸປະກອນ Apple ຂອງພະນັກງານຈາກກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນ. Citizen Lab ກ່າວວ່າເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນທີ່ສັງຄົມພົນລະເຮືອນມີບົດບາດໃນການກວດສອບການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສັບສົນ.

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຄໍາຖາມສາມາດປະນີປະນອມ iPhones ແລ່ນ iOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ (16.6) ໂດຍບໍ່ມີການປະຕິສໍາພັນໃດໆຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ເປັນຜົນມາຈາກການຄົ້ນພົບຂອງ Citizen Lab, Apple ໄດ້ອອກອັບເດດໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່.

ໂຄສົກຂອງອົງການ NSO ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Citizen Lab. ເປັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ NSO ໄດ້ປະເຊີນກັບການກວດສອບແລະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີດໍາໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ 2021 ເນື່ອງຈາກການລ່ວງລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ລວມທັງການເຝົ້າລະວັງຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານແລະນັກຂ່າວ.

ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບ, Citizen Lab ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປັບປຸງອຸປະກອນ Apple ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດຄວາມປອດໄພທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. Apple ໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງແລະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນຕິດຕັ້ງການອັບເດດຊອບແວຫລ້າສຸດ.

ໃນຂະນະທີ່ເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ Apple, ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແລະບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວສາມາດຊ່ວຍລະບຸ ແລະແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ໄດ້ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Citizen Lab: ກຸ່ມ Digital Watchdog
– NSO: ບໍລິສັດ Israeli Specializing in Spyware
– Apple: ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີ ແລະຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ

By Vicky Stavropoulou

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