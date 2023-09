Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme ເປັນ Johnny Cage

Mortal Kombat 1 ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍອອກມາໃນໄວໆນີ້, ແລະຫນຶ່ງໃນການເປີດເຜີຍທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນການລວມເອົານັກສະແດງແລະນັກສິລະປິນ martial Jean-Claude Van Damme ເປັນຕົວລະຄອນ Johnny Cage. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Van Damme ໃນເກມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງ Mortal Kombat ຕົວຂອງມັນເອງ.

ກັບໄປໃນເວລາທີ່ນັກພັດທະນາ, Ed Boon ແລະ John Tobias, ກໍາລັງເຮັດວຽກສໍາລັບ Midway, ໃນເບື້ອງຕົ້ນພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຫາ Van Damme ເພື່ອສະແດງຢູ່ໃນເກມອາເຂດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກສະແດງໄດ້ປະຕິເສດການສະເຫນີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ Boon ແລະ Tobias ພັດທະນາໂຄງການເກມຕໍ່ສູ້ຕົ້ນສະບັບຂອງຕົນເອງແທນ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ການເກີດຂອງ Mortal Kombat.

ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນການປະກົດຕົວທີ່ຜ່ານມາໃນລາຍການສົນທະນາ Hot Ones, Ed Boon ໄດ້ເປີດເຜີຍການເບິ່ງທໍາອິດທີ່ Van Damme ເປັນ Johnny Cage. ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, Boon ໄດ້ສົນທະນາປະຫວັດສາດຂອງນັກສະແດງກັບ franchise ໃນຂະນະທີ່ອົດທົນກັບຄວາມຮ້ອນຂອງປີກຮ້ອນ 71,000 Scoville-unit. Boon ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ Van Damme ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອະດີດ, ແຕ່ຄັ້ງນີ້ພວກເຂົາໄດ້ຕີຄໍາແລະຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລາວ.

ໃນຕົວຢ່າງຂອງ Van Damme ເປັນ Cage, ພວກເຮົາເຫັນລາວກະກຽມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ Johnny Cage ສະບັບອື່ນໃນເຮືອນ Hollywood ຂອງລາວ. ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ລະນຶກເຖິງວັນເວລາຍັງນ້ອຍຂອງ Van Damme, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດບາດຂອງລາວໃນ Bloodsport ແລະ Kickboxer, ນຸ່ງເສື້ອສັນຍາລັກທີ່ປະກອບດ້ວຍສາຍແອວ, ເກີບແຕະ, ແລະສັ້ນ spandex.

Mortal Kombat 1 ຍັງມີໃບໜ້າຄົນດັງອື່ນໆທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ລວມທັງ Megan Fox ເປັນ Nitara, John Cena ເປັນ Peacemaker, Antony Starr ເປັນ Homelander, ແລະ JK Simmons ເປັນສຽງຂອງ Omni-Man. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເກມ Kombat Pack ທໍາອິດ.

ແຟນໆລໍຖ້າການເປີດຕົວ Mortal Kombat 1 ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ເຊິ່ງກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 19 ສໍາລັບ Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, ແລະ Xbox Series X. Early access is available for five days through the Premium Edition, which include the game. , ຊຸດ Kombat ທໍາອິດ, ແລະຜິວຫນັງ Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

