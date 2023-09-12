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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ Apple ຫວັງວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ Apple ຫວັງວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງຈີນ

ດ້ວຍເຫດການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນປະຈໍາປີຂອງ Apple ໃນເດືອນກັນຍາໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ, ນັກລົງທຶນກໍາລັງລໍຖ້າການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຈີນໄດ້ເປັນເງົາກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ກອນ​ໃຊ້ iPhone ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຍີ່​ຫໍ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່​ນອນ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ອນທີ່ຈະມີຂ່າວຈາກປະເທດຈີນ. ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຕີລາຍໄດ້ປະຈໍາໄຕມາດໃນເດືອນສິງຫາ, ຮຸ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 9% ໃນອາທິດທີ່ນໍາໄປສູ່ວັນທີ 5 ເດືອນກັນຍາ. ໃນປະຫວັດສາດ, ໄລຍະເວລາທີ່ນໍາໄປສູ່ເຫດການຜະລິດຕະພັນປະຈໍາປີຂອງ Apple ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍສະເພາະຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເມື່ອ Apple ເລີ່ມປະຕິບັດ S&P 500 ດີກວ່າ.

ເບິ່ງຄືນການປະຕິບັດຂອງ Apple ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາເຫັນບັນທຶກທີ່ປະສົມປະສານ. ໃນປີ 2016, ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 7% ຫຼັງຈາກເຫດການສື່ມວນຊົນ. ໃນປີ 2017, ຮຸ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 2018 ໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກເຫດການ, ໃນຂະນະທີ່ 2019 ແລະ 2020 ມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປີ 2021, ຮຸ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງກ່ອນທີ່ຈະມີການຊຸມນຸມກັນຫຼັງຈາກເຫດການ, ແລະໃນປີ 2022, ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະດຸດລົງ.

ການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃນປີນີ້, ເອີ້ນວ່າ "Wonderlust," ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປະກອບມີການນໍາສະເຫນີໂດຍ CEO Tim Cook ຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Apple ໃນ Cupertino, California. ຂ່າວ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ iPhone ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ​ໄດ້​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ສໍາ​ລັບ​ເຫດ​ການ​.

ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ນັກວິເຄາະຈໍານວນຫຼາຍຖືວ່າການຂາຍອອກເປັນ overblown. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Wedbush Securities ເຊື່ອວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງ Apple ໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນຂອງຈີນເກີນກວ່າຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການຫ້າມຂອງລັດຖະບານ. Goldman Sachs ຄາດຄະເນວ່າການຫ້າມດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະມານ 7.5% ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຈີນແລະມີຜົນກະທົບ 1% ຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ Apple.

Jim Cramer, ນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ສືບຕໍ່ຢືນຢູ່ໃນແງ່ດີຂອງລາວຕໍ່ Apple, ໂດຍກ່າວວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈີນຍັງຊື້ຜະລິດຕະພັນ Apple. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບປະເທດຈີນ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ Apple ຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະລໍຖ້າການປະກາດຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.

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By Robert Andrew

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