"Jean-Claude Van Damme ເປີດຕົວເປັນ Johnny Cage ໃນ Mortal Kombat 1"

By

Mortal Kombat 1 ຖືກກໍານົດໃຫ້ສະແດງລະຄອນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ລວມທັງ JK Simmons, John Cena, ແລະ Megan Fox. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເກມແມ່ນນັກປະຕິບັດການ 80s Jean-Claude Van Damme, ຜູ້ທີ່ເຮັດຮູບລັກສະນະເປັນ Johnny Cage. ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຊີຣີ Ed Boon ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນເກມຂອງ Van Damme ອອນລາຍ, ເປີດເຜີຍລັກສະນະລັກສະນະຂອງລາວ.

ໃນການເຄື່ອນໄຫວການຕະຫຼາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ບໍ່ດົນມານີ້ Boon ປາກົດຢູ່ໃນລາຍການ YouTube "Hot Ones" ທີ່ຈັດໂດຍ First We Feast. ໃນລະຫວ່າງການປາກົດຕົວ 14 ນາທີຂອງລາວ, Boon ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ Mortal Kombat 1 ແລະປະຫວັດສາດຂອງຊຸດໃນຂະນະທີ່ການເກັບຕົວຢ່າງນ້ໍາຮ້ອນຕ່າງໆທີ່ມີປີກໄກ່. ວິດີໂອຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງ footage gameplay, ລວມທັງການ glimpse ໂດຍຫຍໍ້ຂອງລັກສະນະຂອງ Van Damme ຢູ່ເຄື່ອງຫມາຍ 5: 52. ໃນຄລິບ, Van Damme ສູບອາກາດ, ປີ້ນນົກ, ແລະມີຄວາມໂດດເດັ່ນຄືກັບຕົວຕົນທີ່ໜຸ່ມຂອງລາວ.

Boon ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Van Damme ໃນ Mortal Kombat 1 ນຳເອົາຊີຣີມາສູ່ວົງການທັງໝົດ. ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເກມມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລົ້ມເຫລວຂອງ NetherRealm Studios ໃນການສ້າງເກມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງ Jean-Claude Van Damme ປະມານ 30 ປີກ່ອນ. ເຖິງວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກ Van Damme, ສຸດທ້າຍທີມງານສາມາດຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວ, ສ້າງຊ່ວງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບທີມງານພັດທະນາ.

Van Damme ເປັນ Johnny Cage ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວັນເປີດຕົວ Mortal Kombat 1 ຂອງ Kombat Pack DLC, ປ່ອຍໃນວັນທີ 19 ກັນຍາສໍາລັບ PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, ແລະ PC.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– First We Feast's Hot Ones ໃນ YouTube