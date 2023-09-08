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Starfield Glitches ສະຫນອງຊ່ວງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ Space RPG ໃຫມ່ຂອງ Bethesda

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Starfield Glitches ສະຫນອງຊ່ວງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນ Space RPG ໃຫມ່ຂອງ Bethesda

Starfield, RPG ຊ່ອງທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Bethesda, ໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການອອກຈາກການເຂົ້າເຖິງໄວແລະໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນທາງບວກສໍາລັບການເປັນຫນຶ່ງໃນເກມທີ່ບໍ່ມີແມງໄມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ສະຕູດິໂອໄດ້ປ່ອຍອອກມາ. ໃນຂະນະທີ່ເກມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ມີ glitch, ບາງ glitches ເຮັດໃຫ້ຂົບຂັນໄດ້ຈັດການຜ່ານຮອຍແຕກ, ໃຫ້ຜູ້ນກັບຊ່ວງເວລາຂອງຕະຫລົກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ຄວາມຜິດພາດອັນໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ NPCs ທີ່ຂາດຫົວ ແລະ ຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາທີ່ແປກປະຫຼາດກັບຕາລອຍ ແລະ ຜົມ. ການພົບກັນທີ່ຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງ intergalactic ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມຜິດປົກກະຕິອີກອັນໜຶ່ງມີ 'The Hunter', ເປັນຕົວລະຄອນທີ່ຫຼອກລວງທີ່ເລື່ອນເຂົ້າໄປໃນກຳແພງຢ່າງສະຫງ່າງາມ ຫຼັງຈາກບອກຜູ້ຫຼິ້ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະ “ເບິ່ງ [ພວກເຂົາ] ອ້ອມຮອບ”. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ການກະທຳທີ່ຫາຍໄປນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມຕະຫຼົກໃຫ້ກັບເກມ.

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້, Starfield NPCs ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວ, ເລື້ອຍໆຂັດຂວາງການສົນທະນາໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກຜູ້ຮຸກຮານອາວະກາດທີ່ຮູ້ຫນັງສືຕໍ່ການສົນທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນໍາໄປສູ່ສຽງຫົວທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

ການຖິ້ມຄືນຂອງແອວເດີ Scrolls ທີ່ຮັກແພງ, ພັດລົມທີ່ຮັກແພງ, ໄດ້ກັບຄືນມາໃນ Starfield. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີ quirks ຂອງລາວ. ຜູ້ນໄດ້ເປັນພະຍານວ່າເຂົາ skittering ກ່ຽວກັບຫນ້າຈໍໃນຄົນອັບເດດ: maniacal ຫຼື sinking ເຂົ້າໄປໃນພື້ນເຮືອນ. ເຖິງວ່າຈະມີພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນຊື່ນຊົມການສະຫນັບສະຫນູນແລະຄວາມອຸທິດຕົນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງ Adoring Fan, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄປໄກເທົ່າທີ່ຈະຍ່າງຜ່ານໄຟເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ນ.

ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆໃນ Starfield, ເຊັ່ນ VASCO, ຄູ່ຮ່ວມຫຸ່ນຍົນ, ມີສ່ວນແບ່ງທີ່ຍຸດຕິທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ນບາງຄົນໄດ້ພົບກັບ VASCO decking NPCs ກາງການສົນທະນາ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນລາວ levitate ແລະ perch ສຸດເຮືອ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.

ຄວາມຜິດຫວັງອັນໜຶ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ໂດຍສະເພາະຕົວລະຄອນເອກໄດ້ພົບກັບຕົວລະຄອນທີ່ມີລະຫັດການແຕ່ງຕົວໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເອົາສອງເທົ່າ. ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງປະຕິກິລິຍາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບສາຍຕາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້.

ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ນໄດ້ພົບກັບໂຈນສະຫລັດທີ່ເຕັ້ນລໍາ, spinning ແລະ twirling flawless ໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ປືນ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ພາບທີ່ມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການພົບກັນການຕໍ່ສູ້ແບບທຳມະດາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້, Starfield ໄດ້ລວບລວມພື້ນຖານຜູ້ນທີ່ສໍາຄັນແລ້ວ, ໂດຍມີຜູ້ຫຼິ້ນຫົກລ້ານຄົນໄດ້ໄປສູ່ທ້ອງຟ້າ. ບໍ່ວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະພົບກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຫຼືບໍ່, ເກມຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ປະສົບການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະມ່ວນຊື່ນໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ]
– ຮູບພາບ: [ແຫຼ່ງຮູບພາບ 1], [ແຫຼ່ງຮູບພາບ 2], [ແຫຼ່ງຮູບພາບ 3], [ແຫຼ່ງຮູບພາບ 4], [ແຫຼ່ງຮູບພາບ 5], [ແຫຼ່ງຮູບພາບ 6]
– ວິດີໂອ: [ແຫຼ່ງວິດີໂອ 1], [ແຫຼ່ງວິດີໂອ 2], [ແຫຼ່ງວິດີໂອ 3], [ແຫຼ່ງວິດີໂອ 4], [ແຫຼ່ງວິດີໂອ 5], [ແຫຼ່ງວິດີໂອ 6]

By Vicky Stavropoulou

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