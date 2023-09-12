ພົບກັບນັກອອກແບບ ແລະນັກໃຈບຸນທີ່ຖູບ່າກັບ Obamas

ສັງລວມ: ມາຮູ້ຈັກກັບນັກອອກແບບ ແລະ ຜູ້ໃຈບຸນທີ່ເປັນເພື່ອນກັບ ໂອບາມາ ແລະ ຜະສົມຜະສານກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນໃນວົງການບັນເທີງ.
ໃນໂລກຂອງສັງຄົມສູງແລະວົງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ມີບຸກຄົນທີ່ພະຍາຍາມຜະສົມຜະສານສົບຜົນສໍາເລັດທຸລະກິດກັບຄວາມພະຍາຍາມການໃຈບຸນ. ຫນຶ່ງໃນຕົວເລກທີ່ໂດດເດັ່ນດັ່ງກ່າວແມ່ນນັກອອກແບບແລະຜູ້ໃຈບຸນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາພັນກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນເຊັ່ນ Obamas.
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບຂອງນາງແລະການອອກແບບນະວັດກໍາ, ຜູ້ອອກແບບນີ້ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບຕົນເອງໃນອຸດສາຫະກໍາແຟຊັ່ນ. ພອນສະຫວັນຂອງນາງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງລວມທັງ Paris Jackson, ຜູ້ທີ່ຖືວ່ານາງເປັນເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດ. ກັບພໍ່ມະຫາເສດຖີ, ນາງໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນອິດສະລະພາບທາງດ້ານການເງິນໃນຂະນະທີ່ນາງສະແຫວງຫາຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນາງແລະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຜ່ານວຽກງານການກຸສົນຂອງນາງ.
ນອກເຫນືອຈາກການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງນາງໃນແຟຊັ່ນ, ນັກອອກແບບນີ້ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນໂຄງການການກຸສົນຕ່າງໆ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານນາງສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນສາຍເຫດເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງສັງຄົມ. ການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບສາເຫດເຫຼົ່ານີ້, ນາງພະຍາຍາມສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສັງຄົມ.
ຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດຂອງທ່ານນາງກັບທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນທາງສັງຄົມ ແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການສ້າງການປ່ຽນແປງ. ການເປັນເພື່ອນກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກສູງບົດບາດສາທາລະນະຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຂອງນາງໃນການກຸສົນແລະການເຄື່ອນໄຫວ.
ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງນາງກັບສັງຄົມຊັ້ນສູງແລະອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ມັນແມ່ນການອຸທິດຕົນຂອງນາງທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງແຕກແຍກຢ່າງແທ້ຈິງ. ດ້ວຍເວທີຂອງນາງ, ນາງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ອິດທິພົນແລະຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສັງຄົມທີ່ດີກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Dailymail – Heidi Parker – ຈັດພີມມາ: 10:02 EDT, 12 ກັນຍາ 2023 – ອັບເດດ: 10:44 EDT, 12 ກັນຍາ 2023