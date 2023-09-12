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ພົບກັບນັກອອກແບບ ແລະນັກໃຈບຸນທີ່ຖູບ່າກັບ Obamas

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ພົບກັບນັກອອກແບບ ແລະນັກໃຈບຸນທີ່ຖູບ່າກັບ Obamas

ສັງລວມ: ມາຮູ້ຈັກກັບນັກອອກແບບ ແລະ ຜູ້ໃຈບຸນທີ່ເປັນເພື່ອນກັບ ໂອບາມາ ແລະ ຜະສົມຜະສານກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນໃນວົງການບັນເທີງ.

ໃນ​ໂລກ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ສູງ​ແລະ​ວົງ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​, ມີ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຜະ​ສົມ​ຜະ​ສານ​ສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ການ​ໃຈ​ບຸນ​. ຫນຶ່ງໃນຕົວເລກທີ່ໂດດເດັ່ນດັ່ງກ່າວແມ່ນນັກອອກແບບແລະຜູ້ໃຈບຸນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາພັນກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນເຊັ່ນ Obamas.

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບຂອງນາງແລະການອອກແບບນະວັດກໍາ, ຜູ້ອອກແບບນີ້ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບຕົນເອງໃນອຸດສາຫະກໍາແຟຊັ່ນ. ພອນສະຫວັນຂອງນາງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງລວມທັງ Paris Jackson, ຜູ້ທີ່ຖືວ່ານາງເປັນເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດ. ກັບພໍ່ມະຫາເສດຖີ, ນາງໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນອິດສະລະພາບທາງດ້ານການເງິນໃນຂະນະທີ່ນາງສະແຫວງຫາຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນາງແລະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຜ່ານວຽກງານການກຸສົນຂອງນາງ.

ນອກເຫນືອຈາກການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງນາງໃນແຟຊັ່ນ, ນັກອອກແບບນີ້ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນໂຄງການການກຸສົນຕ່າງໆ. ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ສາຍ​ເຫດ​ເຊັ່ນ: ການ​ສຶກສາ, ການ​ຮັກສາ​ສຸຂະພາບ, ​ແລະ ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ​ທາງ​ສັງຄົມ. ການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບສາເຫດເຫຼົ່ານີ້, ນາງພະຍາຍາມສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສັງຄົມ.

ຄວາມ​ສຳພັນ​ອັນ​ໃກ້ຊິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ກັບ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອິດ​ທິພົນ​ທາງ​ສັງຄົມ ​ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ການເປັນເພື່ອນກັບບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຍົກສູງບົດບາດສາທາລະນະຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຂອງນາງໃນການກຸສົນແລະການເຄື່ອນໄຫວ.

ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງນາງກັບສັງຄົມຊັ້ນສູງແລະອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ມັນແມ່ນການອຸທິດຕົນຂອງນາງທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງແຕກແຍກຢ່າງແທ້ຈິງ. ດ້ວຍເວທີຂອງນາງ, ນາງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ອິດທິພົນແລະຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສັງຄົມທີ່ດີກວ່າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Dailymail – Heidi Parker – ຈັດພີມມາ: 10:02 EDT, 12 ກັນຍາ 2023 – ອັບເດດ: 10:44 EDT, 12 ກັນຍາ 2023

By Robert Andrew

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