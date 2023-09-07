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ນັກຄົ້ນຄວ້າ Harvard ເປີດສູນເພື່ອສຶກສາສຸຂະພາບດີຈີຕອນຂອງໄວລຸ້ນ

ByRobert Andrew

Sep 7, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າ Harvard ເປີດສູນເພື່ອສຶກສາສຸຂະພາບດີຈີຕອນຂອງໄວລຸ້ນ

ໂຮງຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດສູນ Digital Thriving ໃນເດືອນໜ້າ, ເຊິ່ງເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການດີຈີຕອນຂອງໄວລຸ້ນ. ສູນດັ່ງກ່າວຈະຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ, ການສຶກສາ, ແລະຄອບຄົວເພື່ອດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໄວລຸ້ນ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງສູນແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດທີ່ເຕັກໂນໂລຢີນໍາສະເຫນີໃຫ້ແກ່ໄວຫນຸ່ມ. ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດິຈິຕອນແລະແພລະຕະຟອມຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງໄວລຸ້ນ, ລວມທັງສຸຂະພາບຈິດ, ຄວາມສໍາພັນທາງສັງຄົມແລະການປະຕິບັດທາງວິຊາການ.

ໂດຍການສຶກສານິໄສດິຈິຕອນຂອງໄວລຸ້ນ, ສູນຫວັງວ່າຈະກໍານົດຍຸດທະສາດແລະການແຊກແຊງທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການດິຈິຕອນໃນທາງບວກ. ອັນນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາພໍ່ແມ່, ການສຶກສາ, ແລະໄວລຸ້ນຕົນເອງກ່ຽວກັບນິໄສດິຈິຕອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການພັດທະນາເຄື່ອງມືແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງສູນດັ່ງກ່າວຈະມີຄຸນຄ່າບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບພໍ່ແມ່ແລະນັກການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍແລະບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ. ມັນຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ໄວລຸ້ນແລະຊ່ວຍແຈ້ງການພັດທະນານະໂຍບາຍແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບແລະເປັນປະໂຫຍດຂອງເວທີດິຈິຕອນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ສູນສໍາລັບຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງດ້ານດິຈິຕອລຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການປະຕິບັດໃນດ້ານສະຫວັດດີການດີຈີຕອນ. ໂດຍການດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ມັນຊອກຫາວິທີທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງໄວລຸ້ນແລະເຕັກໂນໂລຢີແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງພວກເຂົາໃນຍຸກດິຈິຕອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໂຮງຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard
- ສູນຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານດິຈິຕອລຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard

By Robert Andrew

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