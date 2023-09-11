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Hands-On Preview ຂອງ Forza Motorsport: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
Hands-On Preview ຂອງ Forza Motorsport: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

ສະຫຼຸບສັງລວມ: ຫຼັງຈາກຊ່ອງຫວ່າງເປັນເວລາ 10 ປີ, Forza Motorsport ສຸດທ້າຍໄດ້ກັບຄືນມາດ້ວຍຊຸດຕິດຕັ້ງໃຫມ່ທີ່ຈະອອກໃນວັນທີ 2023 ເດືອນຕຸລາປີ XNUMX. ການສະແດງຕົວຢ່າງ gameplay ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະໃຫມ່ແລະການປັບປຸງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງໄດ້. ການສະແດງຕົວຢ່າງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ Chevrolet Corvette E-Ray ແລະ Cadillac V-Series.R, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊຸດສອນສາມເຊື້ອຊາດ. gameplay ສະແດງໃຫ້ເຫັນເພງໃຫມ່, ລວມທັງວົງຈອນ Hakone, ແລະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຮູບພາບການປັບປຸງແລະການເອົາໃຈໃສ່ກັບລາຍລະອຽດ. ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນວິທີການໃໝ່ຕໍ່ກັບຮູບແບບອາຊີບ, ໂດຍມີການປົດລ໋ອກການອັບເກຣດໂດຍໃຊ້ 'ຄະແນນລົດ' ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຫຼິ້ນເກມແທນທີ່ຈະຖືກຊື້ດ້ວຍເຄຣດິດ. ການສະແດງຕົວຢ່າງຍັງກ່າວເຖິງການເພີ່ມເຕີມຂອງພາກປະຕິບັດແລະພາກສ່ວນຈຸນລະພາກຢູ່ໃນວົງຈອນ, ສະຫນອງປະສົບການການແຂ່ງລົດທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະທ້າທາຍຫຼາຍ. ຜູ້ນຍັງສາມາດເລືອກຕໍາແຫນ່ງເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສົບການການແຂ່ງລົດສ່ວນບຸກຄົນ. ບົດຄວາມສະຫຼຸບໂດຍການກ່າວເຖິງວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງແມ່ນຈໍາກັດຢູ່ໃນຊຸດການສອນ, ດັ່ງນັ້ນລັກສະນະອື່ນໆຂອງເກມເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນຫຼາຍແລະການຫຼິ້ນຟຣີ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປຶກສາຫາລື.

ນິຍາມ:
– Forza Motorsport: ຊຸດວິດີໂອເກມຈຳລອງການແຂ່ງລົດຍອດນິຍົມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Turn 10 Studios ແລະຈັດພິມໂດຍ Xbox Game Studios.
– Chevrolet Corvette E-Ray: ເປັນລົດກິລາປະເພດຂັບທັງໝົດທີ່ມີລໍ້ລູກປະສົມ, ຜະລິດໂດຍ Chevrolet, ມີລັກສະນະເປັນລົດທີ່ປົກຄຸມໃນ Forza Motorsport.
– Cadillac V-Series.R: ເປັນລົດແຂ່ງຕົ້ນແບບກິລາທີ່ຜະລິດໂດຍ Cadillac, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມສໍາເລັດໃນການແຂ່ງຂັນເຊັ່ນ: 24 Hours of Le Mans.
– ວົງຈອນ Hakone: ເປັນເພງທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ນໍາສະເຫນີໃນ Forza Motorsport ໃຫມ່.
– ຄະແນນລົດ: ສະກຸນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຫຼິ້ນເກມໃນ Forza Motorsport, ໃຊ້ເພື່ອປົດລັອກການຍົກລະດັບສໍາລັບລົດສ່ວນບຸກຄົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ລູ​ກາ ຣີ​ລີ. "Forza Motorsport - ເດືອນກັນຍາ 2023 Hands-on Preview." IGN.

By Vicky Stavropoulou

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