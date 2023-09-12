ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

ລູກຄ້າຊາວໄອແລນກໍາລັງຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈ່າຍເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກແທນທີ່ຈະໃຊ້ເງິນສົດ. ທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງ Ryanair ແລະຮ້ານຊີວິດ Oliver Bonas, ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ມີເງິນສົດຫມົດ. ໃນປີ 2022, 54% ຂອງທຸລະກໍາໃນໄອແລນແມ່ນຈ່າຍດ້ວຍເງິນສົດ, ເມື່ອທຽບກັບປະເທດເຊັ່ນ: ອີຕາລີ, ສະເປນ, ແລະເຢຍລະມັນທີ່ການໃຊ້ເງິນສົດຍັງສູງກວ່າ.
ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການຊໍາລະດິຈິຕອນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສະດວກສະບາຍແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຖືເງິນສົດ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລັກດິຈິຕອນ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ເງິນສົດຍັງຄົງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານດິຈິຕອນແລະມີຄວາມສ່ຽງ. ມັນສະຫນອງຄວາມວຸ່ນວາຍໃນເວລາທີ່ລະບົບການຈ່າຍເງິນເອເລັກໂຕຣນິກລົ້ມເຫລວ, ແລະມັນສະຫນອງການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ເດີນທາງນອກເຂດເອີຣົບ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ, ກົດຫມາຍການដេញថ្លៃທາງດ້ານກົດຫມາຍບໍ່ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດຍອມຮັບເງິນສົດ. ໃນປີ 2010, ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ "ການຮັບເອົາບັງຄັບ" ຂອງເງິນໃນເຂດເອີຣົບ, ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດປະຕິເສດເງິນສົດໄດ້ໃນກໍລະນີພິເສດ, ເຊັ່ນ: ການສະເຫນີການຊໍາລະຫນີ້ສິນຫນ້ອຍກວ່າ €5 ດ້ວຍບັນທຶກ 200 €. ໃນປະເທດໄອແລນ, ການໃຊ້ເງິນສົດຖືກຄວບຄຸມໂດຍກົດຫມາຍສັນຍາ, ແລະທຸລະກິດສາມາດເລືອກທີ່ຈະປະຕິເສດການຊໍາລະເງິນສົດໃນບາງສະຖານະການ.
ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດໄດ້ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະການເຂົ້າເຖິງຍັງເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານກາງຂອງໄອແລນ, ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ