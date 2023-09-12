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ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

ລູກຄ້າຊາວໄອແລນກໍາລັງຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈ່າຍເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກແທນທີ່ຈະໃຊ້ເງິນສົດ. ທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງ Ryanair ແລະຮ້ານຊີວິດ Oliver Bonas, ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ມີເງິນສົດຫມົດ. ໃນປີ 2022, 54% ຂອງທຸລະກໍາໃນໄອແລນແມ່ນຈ່າຍດ້ວຍເງິນສົດ, ເມື່ອທຽບກັບປະເທດເຊັ່ນ: ອີຕາລີ, ສະເປນ, ແລະເຢຍລະມັນທີ່ການໃຊ້ເງິນສົດຍັງສູງກວ່າ.

ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການຊໍາລະດິຈິຕອນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສະດວກສະບາຍແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຖືເງິນສົດ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ. ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​, ມີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລັກ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​, ການ​ສໍ້​ໂກງ​, ແລະ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​. ເງິນສົດຍັງຄົງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານດິຈິຕອນແລະມີຄວາມສ່ຽງ. ມັນສະຫນອງຄວາມວຸ່ນວາຍໃນເວລາທີ່ລະບົບການຈ່າຍເງິນເອເລັກໂຕຣນິກລົ້ມເຫລວ, ແລະມັນສະຫນອງການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ເດີນທາງນອກເຂດເອີຣົບ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ, ກົດຫມາຍການដេញថ្លៃທາງດ້ານກົດຫມາຍບໍ່ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸລະກິດຍອມຮັບເງິນສົດ. ໃນ​ປີ 2010, ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ​ໄດ້​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້ "ການ​ຮັບ​ເອົາ​ບັງ​ຄັບ" ຂອງ​ເງິນ​ໃນ​ເຂດ​ເອີ​ຣົບ, ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດປະຕິເສດເງິນສົດໄດ້ໃນກໍລະນີພິເສດ, ເຊັ່ນ: ການສະເຫນີການຊໍາລະຫນີ້ສິນຫນ້ອຍກວ່າ €5 ດ້ວຍບັນທຶກ 200 €. ໃນປະເທດໄອແລນ, ການໃຊ້ເງິນສົດຖືກຄວບຄຸມໂດຍກົດຫມາຍສັນຍາ, ແລະທຸລະກິດສາມາດເລືອກທີ່ຈະປະຕິເສດການຊໍາລະເງິນສົດໃນບາງສະຖານະການ.

ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດໄດ້ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແລະ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຍັງ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຄ້າງ​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານກາງຂອງໄອແລນ, ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ

By Gabriel Botha

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