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ການຟື້ນຕົວຂອງການຖ່າຍຮູບຮູບເງົາ: ການຫລົບຫນີທີ່ສ້າງສັນຈາກໂລກດິຈິຕອນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການຟື້ນຕົວຂອງການຖ່າຍຮູບຮູບເງົາ: ການຫລົບຫນີທີ່ສ້າງສັນຈາກໂລກດິຈິຕອນ

ສະຫຼຸບ: ການຖ່າຍຮູບຮູບເງົາກໍາລັງປະສົບກັບການຟື້ນຟູຍ້ອນວ່າຈໍານວນນັກສິລະປິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລືອກມັນເປັນວິທີການສະແດງວິໄສທັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາແລະຮັກສາອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາອະນາລັອກ. ການອຸທອນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ຈະສະເຫນີວິທີການມ່ວນຊື່ນແລະການທົດລອງກັບການຖ່າຍຮູບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມແປກໃຈທີ່ມາພ້ອມກັບການລໍຖ້າຮູບເງົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.

ຊ່າງພາບ Kat Swansey, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Austin, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແນວໂນ້ມນີ້, ສະເພາະແຕ່ການຖ່າຍຮູບເງົາ. ນາງໃຫ້ຄຸນຄ່າຂອງຂະບວນການຄູ່ມືແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະກອບຢ່າງລະມັດລະວັງແຕ່ລະການສັກຢາ, ປັບຈຸດສຸມແລະຮູຮັບແສງດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາ. ການເລືອກຂອງ Swansey ໃນການຖ່າຍຮູບເງົາແມ່ນການຕັດສິນໃຈໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຈະຮັກສາສິລະປະແລະຫັດຖະກໍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຖ່າຍຮູບ.

Lomography, ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກກຸ່ມນັກສິລະປິນ, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຍືນຍົງອຸດສາຫະກໍາຮູບເງົາ. ເຂົາເຈົ້າສະເໜີລາຍການຮູບເງົາຫຼາຍປະເພດ, ລວມທັງທາງເລືອກທີ່ມີສີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊ່າງພາບສາມາດເພີ່ມການສໍາພັດດ້ານສິລະປະໃຫ້ກັບວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. Birgit Buchart, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ Lomography ໃນສະຫະລັດ, ເນັ້ນຫນັກວ່າການຖ່າຍຮູບຮູບເງົາບໍ່ແມ່ນການພະຍາຍາມເພື່ອການບັນຍາຍຄຸນນະພາບສູງສຸດຂອງຄວາມເປັນຈິງແຕ່ໃຊ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືສ້າງສັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

ການອຸທອນຂອງການຖ່າຍຮູບຮູບເງົາແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງມັນເອງ. ບໍ່ຄືກັບການຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນແລະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະລໍຖ້າຮູບເງົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ຄວາມຄາດຫວັງນີ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມແປກໃຈເມື່ອນັກຖ່າຍຮູບໄດ້ຮັບການພິມຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມສາມາດທີ່ຈະບັນລຸສີທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ໄດ້ replicated ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນເປັນລັກສະນະທີ່ດຶງດູດນັກສິລະປິນກັບຮູບເງົາ.

ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງການຖ່າຍຮູບຮູບເງົາແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມດຶງດູດທີ່ຍືນຍົງຂອງຂະບວນການປຽບທຽບໃນໂລກດິຈິຕອນ. ມັນສະຫນອງການຫລົບຫນີທີ່ສ້າງສັນຈາກຄວາມພໍໃຈໃນທັນທີຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມແລະການກັບຄືນສູ່ວິທີການທີ່ມີສະຕິແລະເຈດຕະນາໃນການຈັບພາບ.

ນິຍາມ:
– ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ຟີ​ມ: ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ຮູບ​ເງົາ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​, ເຊິ່ງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຄູ່​ມື​, ການ​ປັບ​ຮູ​ຮັບ​ແສງ​, ແລະ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຮູບ​ເງົາ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຄວາມ​ມືດ​.
– ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຮູບ​ເງົາ​ອະ​ນາ​ລັອກ​: ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​, ການ​ຜະ​ລິດ​, ແລະ​ຈໍາ​ຫນ່າຍ​ຮູບ​ເງົາ​ຮູບ​ເງົາ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– TPR – ວິ​ທະ​ຍຸ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ Texas (ແຫຼ່ງ​ບົດ​ຄວາມ​)

By Mampho Brescia

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