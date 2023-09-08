ແນະນຳ GoPro Hero 12 Black: ຄຸນສົມບັດ, ລາຄາ ແລະຂໍ້ມູນສະເພາະ

ບໍ່ດົນມານີ້, GoPro Hero 12 Black ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງໄດ້ເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍ, ສະເຫນີຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະການປັບປຸງການຖ່າຍຮູບແລະວິດີໂອທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ລາຄາ Rs. ລຸ້ນມາດຕະຖານ 45,000 ກີບ. 65,000 ສໍາລັບ Creators Edition, ກ້ອງຖ່າຍຮູບປະຕິບັດງານນີ້ແນ່ໃຈວ່າຈະດຶງດູດທັງຜູ້ສ້າງມືອາຊີບແລະຜູ້ທີ່ມັກການຜະຈົນໄພ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ GoPro Hero 12 Black ແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນ HDR ຂອງມັນສໍາລັບການບັນທຶກວິດີໂອ 5.3K ແລະ 4K. ອັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບປຸງລະດັບໄດນາມິກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບແບບການຖ່າຍຮູບແນວຕັ້ງໃໝ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອໄດ້ໃນອັດຕາສ່ວນ 9:16. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງປະກອບມີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: TimeWarp, Time Lapse, Night Effects ແລະ Night Lapse.
Hero 12 Black ມີການປັບປຸງການສະຖຽນລະພາບດ້ວຍ HyperSmooth 6.0 ທີ່ມີ AutoBoost. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າສີ່ເທົ່າ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫ້ພາບທີ່ລຽບກວ່າ. ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນ GP Log + LUTS ແລະສະຫນອງສີ 10-bit, ອຸທອນກັບນັກຖ່າຍຮູບແລະນັກຖ່າຍຮູບມືອາຊີບ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຖ່າຍຮູບ, GoPro Hero 12 Black ແນະນໍາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Interval Photo. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກຮູບພາບທີ່ກໍານົດເວລາຕັ້ງແຕ່ 0.5 ວິນາທີຫາ 120 ວິນາທີ, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການສ້າງລໍາດັບການຈັບເວລາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບ Hero 12 Black ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກສຽງແບບໄຮ້ສາຍ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫູຟັງ Bluetooth ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການບັນທຶກສຽງໄຮ້ສາຍ, ການສັ່ງສຽງ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເຖິງສີ່ອຸປະກອນ Bluetooth ພ້ອມກັນ.
ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ GP2 ແລະຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີ 1/1.9 ນິ້ວ, Hero 12 Black ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ກວ້າງກວ່າ 177 ອົງສາດ້ວຍ Max Lens Mod 2.0. ມັນມາພ້ອມກັບຈໍສະແດງຜົນ touchscreen 2.27 ນິ້ວຢູ່ດ້ານຫລັງແລະ 1.4 ນິ້ວຈໍສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີການສໍາພັດຢູ່ດ້ານຫນ້າ.
ແບັດເຕີຣີຍັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍແບັດເຕີຣີ Enduro ລຸ້ນໃໝ່ 1,720mAh, ໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີໄດ້ເຖິງສອງເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງກັນນ້ໍາໄດ້ເຖິງ 10 ແມັດຫຼື 33 ຟຸດໂດຍບໍ່ມີກໍລະນີປ້ອງກັນ.
GoPro Hero 12 Black ຕອນນີ້ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວ ແລະສາມາດເຂົ້າຊື້ໄດ້ຜ່ານຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທາງອອນລາຍ ແລະອອບໄລນ໌ໃນປະເທດອິນເດຍ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ກັນຍານີ້. GoPro Hero 11 Black ຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ຫຼຸດລາຄາ, ແລະຄາດວ່າຈະມີ Max Lens Mod 2.0. ທີ່ຈະມີໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄວາມທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Live Mint, ຫົວຂໍ້ “GoPro Hero 12 Black ເປີດຕົວໃນປະເທດອິນເດຍ; ລາຄາ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ, ແລະອື່ນໆ."